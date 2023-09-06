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беспилотник (2101) Франция (3080)

Украина получит 150 беспилотников французской компании Delair

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

франція

Украинские военные получат более 150 беспилотников от французской компании Delair.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Компания Delair и ее генеральный директор являются конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины", - говорится в сообщении.

По словам министра, Украина избрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.

Речь идет о более чем 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.

"Это бетон для нашей отрасли, и это бетон для Украины", - добавил Лекорню.

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Щиро дякуємо, друзі.
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06.09.2023 21:27 Ответить
Отримає? Кажуть, що вже.

Французька Delair поставила Україні 150 дронів
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06.09.2023 21:30 Ответить
Цікава розвідувальна модель є у французів, яка зможе допомогти на полі бою
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06.09.2023 21:32 Ответить
там не только эта , ................
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06.09.2023 21:39 Ответить
Радує кількість.
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06.09.2023 21:45 Ответить
треба єксрезнікова спитати - він спец
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06.09.2023 21:49 Ответить
а як же безпілотники розенблата? мо їх йому в дупу запихнути ?
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06.09.2023 21:50 Ответить
Тільки не бетон, будь ласка, і не асфальт...
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06.09.2023 22:19 Ответить
 
 