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В Болгарии построят новую базу НАТО

нато,база

Строительство новой военной базы НАТО начнется в ближайшее время в Болгарии

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BTA.

"У Минобороны есть бюджетные ресурсы для разработки проекта. Болгария также имеет возможности для экономического и социального развития региона при строительстве такой инфраструктуры", - отметил Тагарев.

Сообщается, что новая база НАТО будет размещена в Ямболском районе на юго-востоке страны. По словам министра обороны, решение о точном месте строительства еще не принято. Несмотря на это, ее строительство должно быть завершено к 2025 году. На ее территории разместятся казармы и дома для хранения техники.

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Основная часть офицеров будет направлена из Италии. Боевая группа, расположенная на новой базе НАТО, будет выполнять оборонные функции в случае угрозы со стороны возможной страны-агрессора.

Автор: 

Болгария (654) НАТО (9962)


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Треба запитати Саркозі чи не спровокує таке будівництво рашку.
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14.09.2023 07:10 Ответить
це добре !

Когда поют солдаты НАТО
Спокойно деты спят
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14.09.2023 09:50 Ответить
 
 