РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Война
8 704 21

КНДР уже полтора месяца снабжает Россию боеприпасами, - Буданов

корея,рф,кндр,путін,північна

Северная Корея уже снабжает Россию боеприпасами и снарядами.

Как передает Цензор.НЕТ, обэтом он рассказал NV.

По его словам, КНДР уже полтора месяца поставляет РФ вооружение.

Речь идет, в частности, о снарядах 122 мм и 152 мм, а также ракетах к РСЗО "Град".

Смотрите: Ким Чен Ын выпил за здоровье Путина и пожелал ему победы в войне. ВИДЕО

Автор: 

Буданов Кирилл (452) КНДР (1189) россия (95365)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
14.09.2023 08:37
+9
Читай :"Китай постачає", звідти вуха стирчать.
показать весь комментарий
14.09.2023 08:39
+6
https://disinfo.detector.media/theme/message Меседж В Україні йде «війна до останнього українця», навіть ненародженого

14 Листопада 2022 16:27https://disinfo.detector.media/post/v-ukraini-ide-viina-do-ostannoho-ukraintsia-navit-nenarodzhenoho

Такий меседж поширюють проросійські телеграм-канали.
показать весь комментарий
14.09.2023 08:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть хочуть більше
показать весь комментарий
14.09.2023 08:22 Ответить
напевно постачає, але де докази - уламки снарядів чи цілі нерозірвані снаряди?
ГУР має не ***-***кати, а шукати свідчення
показать весь комментарий
14.09.2023 09:21 Ответить
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов значится в перечне поступающих в аспирантуру на специальность "Политология" университета "Острожская академия" на Ровенщине.

По данным рейтинговой таблицы, Буданов первый в списке на специальность "Политология" вечерней формы обучения.

а пан генерал-лейтенант не думав закінчити військову академію ?

без академії генерал-лейтенант Буданов такий самий генерал, як і лейтенант Баканов лейтенант
показать весь комментарий
14.09.2023 09:47 Ответить
русню іпашить класно!!!
зачем академии - каждый госконец с детсва академик
показать весь комментарий
14.09.2023 12:36 Ответить
після демілітарізації куйла наступив час демілітарізації колобка
США радісно потирають руки
колобок ліпить отмазки - мол от баби ушел от діда ушел і від куйла уйду
показать весь комментарий
14.09.2023 12:35 Ответить
Когда уже эту жирную корейскую свинью нахлобучат
показать весь комментарий
14.09.2023 08:36 Ответить
https://disinfo.detector.media/theme/message Меседж В Україні йде «війна до останнього українця», навіть ненародженого

14 Листопада 2022 16:27https://disinfo.detector.media/post/v-ukraini-ide-viina-do-ostannoho-ukraintsia-navit-nenarodzhenoho

Такий меседж поширюють проросійські телеграм-канали.
показать весь комментарий
14.09.2023 08:59 Ответить
З цього починають свої випуски рашистські ток-шоу, аби їх співгромадяни не задавали питання стосовно того чи не станеться так, що саме Московія (т.з. "роССія") перестане існувати через війну проти України т.я. вона буде вестись )(уйлом (він же путін) ДО ОСТАННЬОГО РОСІЯНИНА!
показать весь комментарий
14.09.2023 09:39 Ответить
До последней апосранай мардвы.
показать весь комментарий
14.09.2023 10:06 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 08:37 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 08:39 Ответить
Читай :"Китай постачає", звідти вуха стирчать.
показать весь комментарий
14.09.2023 08:39 Ответить
Два 3,14дора.
показать весь комментарий
14.09.2023 08:48 Ответить
Уривок з казочки:

"Їхав собі потяг. Котились по колії поміж маньчжурських сопок до мосту "дружби" на кордоні з пітьмою вагони з важкими ящиками. А в них - сірі довгі снаряди і чорні пузаті міни. Це вони для гармат армії пітьми прямували, щоби ехо від вибухів війни в України не вщухало ні на мить.



А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка.



І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - Ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.



Затім рихтували чорти той міст, ремонтували, та все на марно - не їхали більше в Україну снаряди і міни.



Та й війна скоро скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались.



І зажили люди щасливо й радісно.



Ось така вона була та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні."
показать весь комментарий
14.09.2023 09:31 Ответить
Проснувся. Снаряди з позначками у вигляді ієрогліфів чи то китайського, чи то північнокорейського виробництва наші хлопці знаходили ще у 2022 році при визволенні Харківщини, що й демонстрували на фото та відео, тож ТАКОЮ "новиною" Буданов може "здивувати" лише своїх домашніх улюбленців!
показать весь комментарий
14.09.2023 09:40 Ответить
Українці, знаєте чого досі не маємо перемоги? Бо Зеленський сидить на свому місці і Буланова сидить на свому місці. І не буде перемоги, поки...
показать весь комментарий
14.09.2023 09:49 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 09:50 Ответить


Відлік пішов, подивимось наскільки буде миттєвою та руйнівною реакцію демократії проти диктатури, а то є питання 😬...
показать весь комментарий
14.09.2023 10:30 Ответить
А чому тут дивуватися:вісь росія-іран-китай- кндр вже сформрвана і досить активно діє. Просто демократична вісь, яка налічує значно більше країн, все не може позбутися памперсів і постійно оглядається, щоб не сердити путіна
показать весь комментарий
14.09.2023 12:14 Ответить
 
 