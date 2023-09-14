КНДР уже полтора месяца снабжает Россию боеприпасами, - Буданов
Северная Корея уже снабжает Россию боеприпасами и снарядами.
Как передает Цензор.НЕТ, обэтом он рассказал NV.
По его словам, КНДР уже полтора месяца поставляет РФ вооружение.
Речь идет, в частности, о снарядах 122 мм и 152 мм, а также ракетах к РСЗО "Град".
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ГУР має не ***-***кати, а шукати свідчення
По данным рейтинговой таблицы, Буданов первый в списке на специальность "Политология" вечерней формы обучения.
а пан генерал-лейтенант не думав закінчити військову академію ?
без академії генерал-лейтенант Буданов такий самий генерал, як і лейтенант Баканов лейтенант
зачем академии - каждый госконец с детсва академик
США радісно потирають руки
колобок ліпить отмазки - мол от баби ушел от діда ушел і від куйла уйду
14 Листопада 2022 16:27https://disinfo.detector.media/post/v-ukraini-ide-viina-do-ostannoho-ukraintsia-navit-nenarodzhenoho
Такий меседж поширюють проросійські телеграм-канали.
"Їхав собі потяг. Котились по колії поміж маньчжурських сопок до мосту "дружби" на кордоні з пітьмою вагони з важкими ящиками. А в них - сірі довгі снаряди і чорні пузаті міни. Це вони для гармат армії пітьми прямували, щоби ехо від вибухів війни в України не вщухало ні на мить.
А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка.
І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - Ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.
Затім рихтували чорти той міст, ремонтували, та все на марно - не їхали більше в Україну снаряди і міни.
Та й війна скоро скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались.
І зажили люди щасливо й радісно.
Ось така вона була та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні."
Відлік пішов, подивимось наскільки буде миттєвою та руйнівною реакцію демократії проти диктатури, а то є питання 😬...