КНДР вже півтора місяця постачає Росії боєприпаси, - Буданов

Північна Корея вже постачає Росії боєприпаси та снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів NV.

За його словами, КНДР вже півтора місяця постачає РФ озброєння.

Йдеться, зокрема, про снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до РСЗВ "Град".

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