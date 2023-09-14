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Новини Війна
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КНДР вже півтора місяця постачає Росії боєприпаси, - Буданов

корея,рф,кндр,путін,північна

Північна Корея вже постачає Росії боєприпаси та снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів NV.

За його словами, КНДР вже півтора місяця постачає РФ озброєння.

Йдеться, зокрема, про снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до РСЗВ "Град".

Також дивіться: Кім Чен Ин випив за здоров’я Путіна й побажав йому перемоги у війні. ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (491) КНДР (1210) росія (64926)


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Топ коментарі
+10
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14.09.2023 08:37
+9
Читай :"Китай постачає", звідти вуха стирчать.
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14.09.2023 08:39
+6
https://disinfo.detector.media/theme/message Меседж В Україні йде «війна до останнього українця», навіть ненародженого

14 Листопада 2022 16:27https://disinfo.detector.media/post/v-ukraini-ide-viina-do-ostannoho-ukraintsia-navit-nenarodzhenoho

Такий меседж поширюють проросійські телеграм-канали.
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14.09.2023 08:59
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14.09.2023 08:22 Відповісти
напевно постачає, але де докази - уламки снарядів чи цілі нерозірвані снаряди?
ГУР має не ***-***кати, а шукати свідчення
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14.09.2023 09:21 Відповісти
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов значится в перечне поступающих в аспирантуру на специальность "Политология" университета "Острожская академия" на Ровенщине.

По данным рейтинговой таблицы, Буданов первый в списке на специальность "Политология" вечерней формы обучения.

а пан генерал-лейтенант не думав закінчити військову академію ?

без академії генерал-лейтенант Буданов такий самий генерал, як і лейтенант Баканов лейтенант
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14.09.2023 09:47 Відповісти
русню іпашить класно!!!
зачем академии - каждый госконец с детсва академик
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14.09.2023 12:36 Відповісти
після демілітарізації куйла наступив час демілітарізації колобка
США радісно потирають руки
колобок ліпить отмазки - мол от баби ушел от діда ушел і від куйла уйду
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14.09.2023 12:35 Відповісти
Когда уже эту жирную корейскую свинью нахлобучат
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14.09.2023 08:36 Відповісти
https://disinfo.detector.media/theme/message Меседж В Україні йде «війна до останнього українця», навіть ненародженого

14 Листопада 2022 16:27https://disinfo.detector.media/post/v-ukraini-ide-viina-do-ostannoho-ukraintsia-navit-nenarodzhenoho

Такий меседж поширюють проросійські телеграм-канали.
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14.09.2023 08:59 Відповісти
З цього починають свої випуски рашистські ток-шоу, аби їх співгромадяни не задавали питання стосовно того чи не станеться так, що саме Московія (т.з. "роССія") перестане існувати через війну проти України т.я. вона буде вестись )(уйлом (він же путін) ДО ОСТАННЬОГО РОСІЯНИНА!
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14.09.2023 09:39 Відповісти
До последней апосранай мардвы.
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14.09.2023 10:06 Відповісти
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14.09.2023 08:37 Відповісти
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14.09.2023 08:39 Відповісти
Читай :"Китай постачає", звідти вуха стирчать.
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14.09.2023 08:39 Відповісти
Два 3,14дора.
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14.09.2023 08:48 Відповісти
Уривок з казочки:

"Їхав собі потяг. Котились по колії поміж маньчжурських сопок до мосту "дружби" на кордоні з пітьмою вагони з важкими ящиками. А в них - сірі довгі снаряди і чорні пузаті міни. Це вони для гармат армії пітьми прямували, щоби ехо від вибухів війни в України не вщухало ні на мить.



А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка.



І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - Ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.



Затім рихтували чорти той міст, ремонтували, та все на марно - не їхали більше в Україну снаряди і міни.



Та й війна скоро скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались.



І зажили люди щасливо й радісно.



Ось така вона була та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні."
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14.09.2023 09:31 Відповісти
Проснувся. Снаряди з позначками у вигляді ієрогліфів чи то китайського, чи то північнокорейського виробництва наші хлопці знаходили ще у 2022 році при визволенні Харківщини, що й демонстрували на фото та відео, тож ТАКОЮ "новиною" Буданов може "здивувати" лише своїх домашніх улюбленців!
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14.09.2023 09:40 Відповісти
Українці, знаєте чого досі не маємо перемоги? Бо Зеленський сидить на свому місці і Буланова сидить на свому місці. І не буде перемоги, поки...
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14.09.2023 09:49 Відповісти
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14.09.2023 09:50 Відповісти


Відлік пішов, подивимось наскільки буде миттєвою та руйнівною реакцію демократії проти диктатури, а то є питання 😬...
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14.09.2023 10:30 Відповісти
А чому тут дивуватися:вісь росія-іран-китай- кндр вже сформрвана і досить активно діє. Просто демократична вісь, яка налічує значно більше країн, все не може позбутися памперсів і постійно оглядається, щоб не сердити путіна
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14.09.2023 12:14 Відповісти
 
 