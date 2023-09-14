КНДР вже півтора місяця постачає Росії боєприпаси, - Буданов
Північна Корея вже постачає Росії боєприпаси та снаряди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів NV.
За його словами, КНДР вже півтора місяця постачає РФ озброєння.
Йдеться, зокрема, про снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до РСЗВ "Град".
Топ коментарі
+10 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар14.09.2023 08:37
+9 Антонина Буряк #552279
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+6 віктор федорович #394174
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ГУР має не ***-***кати, а шукати свідчення
По данным рейтинговой таблицы, Буданов первый в списке на специальность "Политология" вечерней формы обучения.
а пан генерал-лейтенант не думав закінчити військову академію ?
без академії генерал-лейтенант Буданов такий самий генерал, як і лейтенант Баканов лейтенант
зачем академии - каждый госконец с детсва академик
США радісно потирають руки
колобок ліпить отмазки - мол от баби ушел от діда ушел і від куйла уйду
14 Листопада 2022 16:27https://disinfo.detector.media/post/v-ukraini-ide-viina-do-ostannoho-ukraintsia-navit-nenarodzhenoho
Такий меседж поширюють проросійські телеграм-канали.
"Їхав собі потяг. Котились по колії поміж маньчжурських сопок до мосту "дружби" на кордоні з пітьмою вагони з важкими ящиками. А в них - сірі довгі снаряди і чорні пузаті міни. Це вони для гармат армії пітьми прямували, щоби ехо від вибухів війни в України не вщухало ні на мить.
А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка.
І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - Ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.
Затім рихтували чорти той міст, ремонтували, та все на марно - не їхали більше в Україну снаряди і міни.
Та й війна скоро скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались.
І зажили люди щасливо й радісно.
Ось така вона була та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні."
Відлік пішов, подивимось наскільки буде миттєвою та руйнівною реакцію демократії проти диктатури, а то є питання 😬...