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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Ситуация с ремонтом Крымского моста очень сложная для россиян, - ОК "Південь"

кримський,міст,керченський

Украина отслеживает все альтернативные логистические пути, которые пытаются использовать российские оккупанты.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Крымском мосту очень сложная ситуация с ремонтом. И погода не позволяет, и всеобщая обстановка постоянно напряжена. Им нужно расслабиться, выдохнуть и смириться", - рассказала она.

По словам спикера, все альтернативные пути логистики, которые пытается применить враг, отслеживаются украинской стороной и в отношении них принимаются соответствующие меры.

"Они пытались активизировать паромные перевозки, в том числе с использованием больших десантных кораблей. Но сейчас штормовая погода, и это для них знаковое, они не могут использовать эти мощности в качестве полноценной альтернативы", - добавила Гуменюк.

Чонгарский и Генический мосты также не способны работать на полную мощность, они едва выдерживают пассажирские перевозки. Основным логистическим путем для россиян остается трасса М-17, но она очень близка к силам обороны, поэтому достаточно опасна, добавила она.

Читайте: У Крымского моста осталось очень мало времени, - ОК "Південь"

Автор: 

Крым (26365) Гуменюк Наталья (577) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+5
Після замочування про здачу мостів та брехні про одеського воєнкома, не вірю жодному реченню від ОК "Південь"
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14.09.2023 11:30
+5
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14.09.2023 11:54
+3
а кому ти віриш? можливо шарію ?
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14.09.2023 11:38
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Накуя попу баян, если поп не гармонист??
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14.09.2023 11:23 Ответить
Після замочування про здачу мостів та брехні про одеського воєнкома, не вірю жодному реченню від ОК "Південь"
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14.09.2023 11:30 Ответить
а кому ти віриш? можливо шарію ?
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14.09.2023 11:38 Ответить
Не твоя справа, кому я вірю. Ти взагалі менше, ніж ніщо.
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14.09.2023 13:37 Ответить
студент буданов - твой источник. про сдачу мостов и все остальные сдачи под оккупацию - к зеленскому. про разминирование к верещук
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14.09.2023 12:54 Ответить
Не розумію свинособачу...
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14.09.2023 13:35 Ответить
на нулевом быстро ВСУ учат и обучают мовных зепатриотов
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15.09.2023 09:18 Ответить
Сьогодні День Танкістів. Траки-сила
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14.09.2023 11:36 Ответить
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14.09.2023 11:54 Ответить
Наверное страшно работать на мосту, когда знаешь что он цель и пво просто легенда для лаптей. Остается полагаться,что ВСУ будут бить только ночью, чтобы не гибли гражданские. Ведь ВСУ дейтвительно бережет людей, хоть они и ненавият ВСУ... Диссонансик какой-то
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14.09.2023 12:26 Ответить
Абдула, поджигай !
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14.09.2023 12:55 Ответить
 
 