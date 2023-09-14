Ситуация с ремонтом Крымского моста очень сложная для россиян, - ОК "Південь"

Украина отслеживает все альтернативные логистические пути, которые пытаются использовать российские оккупанты.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Крымском мосту очень сложная ситуация с ремонтом. И погода не позволяет, и всеобщая обстановка постоянно напряжена. Им нужно расслабиться, выдохнуть и смириться", - рассказала она.

По словам спикера, все альтернативные пути логистики, которые пытается применить враг, отслеживаются украинской стороной и в отношении них принимаются соответствующие меры.

"Они пытались активизировать паромные перевозки, в том числе с использованием больших десантных кораблей. Но сейчас штормовая погода, и это для них знаковое, они не могут использовать эти мощности в качестве полноценной альтернативы", - добавила Гуменюк.

Чонгарский и Генический мосты также не способны работать на полную мощность, они едва выдерживают пассажирские перевозки. Основным логистическим путем для россиян остается трасса М-17, но она очень близка к силам обороны, поэтому достаточно опасна, добавила она.

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