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Ситуація з ремонтом Кримського мосту дуже складна для росіян, - ОК "Південь"

кримський,міст,керченський

Україна відстежує всі альтернативні логістичні шляхи, які намагаються використовувати російські окупанти.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Кримському мосту дуже складна ситуація з ремонтом. І погода не дозволяє, і загальна обстановка постійно напружена. Їм потрібно розслабитись, видихнути і змиритися", - розповіла вона.

За словами речниці, всі альтернативні шляхи логістики, які намагається застосувати ворог, відстежуються українською стороною та щодо них вживаються відповідні заходи.

"Вони намагались активізувати поромні перевезення, в тому числі з використанням великих десантних кораблів. Але зараз штормова погода, і це для них знаково, вони не можуть використовувати ці потужності як повноцінну альтернативу", - додала Гуменюк.

Чонгарський і Генічеський мости також не здатні функціонувати на повну потужність, вони ледь витримують пасажирські перевезення. Основним логістичним шляхом для росіян залишається траса М-17, але вона дуже близько до Сил оборони, тому досить небезпечна, додала вона.

Також читайте: Росіяни вишукують будь-які способи, щоб тероризувати правобережжя Херсонщини, - ОК "Південь"

Автор: 

Крим (14127) Гуменюк Наталія (804) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+5
Після замочування про здачу мостів та брехні про одеського воєнкома, не вірю жодному реченню від ОК "Південь"
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14.09.2023 11:30
+5
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14.09.2023 11:54
+3
а кому ти віриш? можливо шарію ?
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14.09.2023 11:38
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Накуя попу баян, если поп не гармонист??
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14.09.2023 11:23 Відповісти
Після замочування про здачу мостів та брехні про одеського воєнкома, не вірю жодному реченню від ОК "Південь"
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14.09.2023 11:30 Відповісти
а кому ти віриш? можливо шарію ?
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14.09.2023 11:38 Відповісти
Не твоя справа, кому я вірю. Ти взагалі менше, ніж ніщо.
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14.09.2023 13:37 Відповісти
студент буданов - твой источник. про сдачу мостов и все остальные сдачи под оккупацию - к зеленскому. про разминирование к верещук
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14.09.2023 12:54 Відповісти
Не розумію свинособачу...
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14.09.2023 13:35 Відповісти
на нулевом быстро ВСУ учат и обучают мовных зепатриотов
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15.09.2023 09:18 Відповісти
Сьогодні День Танкістів. Траки-сила
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14.09.2023 11:36 Відповісти
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14.09.2023 11:54 Відповісти
Наверное страшно работать на мосту, когда знаешь что он цель и пво просто легенда для лаптей. Остается полагаться,что ВСУ будут бить только ночью, чтобы не гибли гражданские. Ведь ВСУ дейтвительно бережет людей, хоть они и ненавият ВСУ... Диссонансик какой-то
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14.09.2023 12:26 Відповісти
Абдула, поджигай !
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14.09.2023 12:55 Відповісти
 
 