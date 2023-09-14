Ситуація з ремонтом Кримського мосту дуже складна для росіян, - ОК "Південь"

Україна відстежує всі альтернативні логістичні шляхи, які намагаються використовувати російські окупанти.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Кримському мосту дуже складна ситуація з ремонтом. І погода не дозволяє, і загальна обстановка постійно напружена. Їм потрібно розслабитись, видихнути і змиритися", - розповіла вона.

За словами речниці, всі альтернативні шляхи логістики, які намагається застосувати ворог, відстежуються українською стороною та щодо них вживаються відповідні заходи.

"Вони намагались активізувати поромні перевезення, в тому числі з використанням великих десантних кораблів. Але зараз штормова погода, і це для них знаково, вони не можуть використовувати ці потужності як повноцінну альтернативу", - додала Гуменюк.

Чонгарський і Генічеський мости також не здатні функціонувати на повну потужність, вони ледь витримують пасажирські перевезення. Основним логістичним шляхом для росіян залишається траса М-17, але вона дуже близько до Сил оборони, тому досить небезпечна, додала вона.

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