Росіяни вишукують будь-які способи, щоб тероризувати правобережжя Херсонщини, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська обстрілюють правобережжя Херсонщини, Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо контрбатарейну роботу. За минулу добу у нас у зведенні 4 танки різної модифікації, різних моделей. Але те, що підтягує ворог, ми продовжуємо нищити. Також у нашому зведенні мінус 23 окупанти, традиційно мінус ще один човен, три великокаліберні гармати і реактивна система залпового вогню. Тобто, вони намагаються вишукувати будь-які способи для того, щоб тероризувати правий берег", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, сьогодні вночі, обстрілюючи населені пункти, ворог поцілив по Новодмитрівці, де зруйнував приватний будинок. За її даними, загинула 7-річна дитина, ще одна 14-річна дістала поранення.

"Ворог бив крупнокаліберними снарядами безпосередньо у той момент, коли намагалися надати медичну допомогу, врятувати людей. Росіяни навіть пошкодили автомобіль швидкої допомоги", - додала речниця.

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