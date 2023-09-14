РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9556 посетителей онлайн
Новости
2 844 24

Лукашенко завтра снова прилетит в РФ на переговоры с Путиным

лукашенко,путін

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетит с визитом Россию и проведет переговоры с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Переговоры пройдут завтра, 15 сентября.

По данным СМИ, белорусский и российский диктаторы обсудят "международную повестку дня и региональную проблематику", а также общие задачи в экономике, в частности "в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общую большую работу в сфере импортозамещения".

Читайте также: Режим Лукашенко соучастник военных преступлений РФ в Украине, - Европарламент

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31214) россия (95365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
14.09.2023 11:41
+5
Двоє урок...
показать весь комментарий
14.09.2023 11:35
+5
А все чому? А тому, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/13/7419708/ Європарламент закликав суд в Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка та визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двоє урок...
показать весь комментарий
14.09.2023 11:35 Ответить
Чергову карту намалював чебурек картопляний , хоче ботоксному впарити , мовляв развєдчик
показать весь комментарий
14.09.2023 11:53 Ответить
Два пі@ара. У розумінні визначення бійцями ЗСУ кацапських рашистів-окупантів
показать весь комментарий
14.09.2023 11:58 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 11:41 Ответить
бункерний в сказі - операція йде за планом та чітким графіком...
показать весь комментарий
14.09.2023 11:41 Ответить
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - Узнаю, узнаю брата Колю!
показать весь комментарий
14.09.2023 11:44 Ответить
зустіч 2вох інвалідів по мозоку...
пельмень за пельменем до ***** на вілку
показать весь комментарий
14.09.2023 11:46 Ответить
А все чому? А тому, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/13/7419708/ Європарламент закликав суд в Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка та визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:48 Ответить
Так бульбофюрер і так нікуди окрім мордора не їздить
показать весь комментарий
14.09.2023 11:54 Ответить
Так. Але зараз назріла нагальна потреба, бо після цих рішень європарламенту таргану стануть яйця викручувати в рази сильніше.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:05 Ответить
Мабуть вирішили позу змінити..
показать весь комментарий
14.09.2023 11:48 Ответить
Усатая щлюшка уже как "трассовщица". Всегда в пути)
показать весь комментарий
14.09.2023 11:50 Ответить
Надіюсь теж скористається літаком Bombardier, як Пригожин.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:55 Ответить
Брешуть, що бульбаш-@ідар дуже хоче наслідувати приклад лідера КНДР по пересуванню у просторі
показать весь комментарий
14.09.2023 12:01 Ответить
Таракану конче тре грошей
показать весь комментарий
14.09.2023 12:09 Ответить
Интересно, Лукашенко тоже будут принимать на космодроме или только в Кремле
показать весь комментарий
14.09.2023 12:18 Ответить
Щось вони там заметушилися. Повилазили всі таргани - і Ин, і Бацька, і китайці... Діхлофосом запахло, чилішолі?
показать весь комментарий
14.09.2023 12:23 Ответить
давно прутня не смоктав
показать весь комментарий
14.09.2023 12:34 Ответить
Ага, "міжнародний порядок та регіональні проблеми" Ню, ню. Стаду своєму розповідатимете ці казочки.
Після зустрічі з Кімом, путлер тепер вирішувати питання з логітикою корейських (чи китайських?) ***********. Потрібні тисячі вагонів, тепловозів, транспортна авіація. Та й складувати у Білорусі безпечно: і до фронту близько й Україна не обстрілює. Ось що вони вирішуватимуть. Ну як "вирішувати"... Путлер нагне Луку і дасть розпорядження.
показать весь комментарий
14.09.2023 13:24 Ответить
Лука щось поїхав вирішувати з ******?Це вже навіть не смішно...Може навіть і не ***** сказав-щоб завтра був в коридорі,і без спізнень!!!Білоруси,як вам?Не зупиняли кацапські танки і ракети,коли вони нищили Україну-тепер від вас навіть партизанської слави не залишиться...
показать весь комментарий
14.09.2023 15:03 Ответить
если долетит.
показать весь комментарий
14.09.2023 15:06 Ответить
Раньше был батька Лукашенко, а сейчас картфельный **** ************. История лукащенко - как можно стать опущеной падалью за год-два.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:03 Ответить
Ненасосался ещё ..
показать весь комментарий
14.09.2023 19:21 Ответить
може до прігожина залетить по дорозі
показать весь комментарий
14.09.2023 20:08 Ответить
 
 