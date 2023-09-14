Лукашенко завтра снова прилетит в РФ на переговоры с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетит с визитом Россию и проведет переговоры с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Переговоры пройдут завтра, 15 сентября.
По данным СМИ, белорусский и российский диктаторы обсудят "международную повестку дня и региональную проблематику", а также общие задачи в экономике, в частности "в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общую большую работу в сфере импортозамещения".
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+14 Прощай немытая раССея
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+5 Сергей Сергей #530107
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пельмень за пельменем до ***** на вілку
Після зустрічі з Кімом, путлер тепер вирішувати питання з логітикою корейських (чи китайських?) ***********. Потрібні тисячі вагонів, тепловозів, транспортна авіація. Та й складувати у Білорусі безпечно: і до фронту близько й Україна не обстрілює. Ось що вони вирішуватимуть. Ну як "вирішувати"... Путлер нагне Луку і дасть розпорядження.