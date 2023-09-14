Лукашенко завтра снова прилетит в РФ на переговоры с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетит с визитом Россию и проведет переговоры с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Переговоры пройдут завтра, 15 сентября.

По данным СМИ, белорусский и российский диктаторы обсудят "международную повестку дня и региональную проблематику", а также общие задачи в экономике, в частности "в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общую большую работу в сфере импортозамещения".

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