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Новини
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Лукашенко завтра знову прилетить до РФ на перемовини з Путіним

лукашенко,путін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю відвідає з візитом Росію та проведе переговори з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Перемовини відбудуться завтра, 15 вересня.

За даними ЗМІ, білоруський та російський диктатори обговорять "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці, зокрема "у промисловості, сільському господарстві та інших галузях, та загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення".

Читайте: Лукашенко заявив, що Путін не причетний до ліквідації Пригожина

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23760) росія (64926)


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Топ коментарі
+14
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14.09.2023 11:41
+5
Двоє урок...
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14.09.2023 11:35
+5
А все чому? А тому, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/13/7419708/ Європарламент закликав суд в Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка та визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей.
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14.09.2023 11:48
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Двоє урок...
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14.09.2023 11:35 Відповісти
Чергову карту намалював чебурек картопляний , хоче ботоксному впарити , мовляв развєдчик
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14.09.2023 11:53 Відповісти
Два пі@ара. У розумінні визначення бійцями ЗСУ кацапських рашистів-окупантів
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14.09.2023 11:58 Відповісти
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14.09.2023 11:41 Відповісти
бункерний в сказі - операція йде за планом та чітким графіком...
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14.09.2023 11:41 Відповісти
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - Узнаю, узнаю брата Колю!
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14.09.2023 11:44 Відповісти
зустіч 2вох інвалідів по мозоку...
пельмень за пельменем до ***** на вілку
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14.09.2023 11:46 Відповісти
А все чому? А тому, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/13/7419708/ Європарламент закликав суд в Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка та визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей.
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14.09.2023 11:48 Відповісти
Так бульбофюрер і так нікуди окрім мордора не їздить
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14.09.2023 11:54 Відповісти
Так. Але зараз назріла нагальна потреба, бо після цих рішень європарламенту таргану стануть яйця викручувати в рази сильніше.
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14.09.2023 12:05 Відповісти
Мабуть вирішили позу змінити..
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14.09.2023 11:48 Відповісти
Усатая щлюшка уже как "трассовщица". Всегда в пути)
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14.09.2023 11:50 Відповісти
Надіюсь теж скористається літаком Bombardier, як Пригожин.
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14.09.2023 11:55 Відповісти
Брешуть, що бульбаш-@ідар дуже хоче наслідувати приклад лідера КНДР по пересуванню у просторі
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14.09.2023 12:01 Відповісти
Таракану конче тре грошей
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14.09.2023 12:09 Відповісти
Интересно, Лукашенко тоже будут принимать на космодроме или только в Кремле
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14.09.2023 12:18 Відповісти
Щось вони там заметушилися. Повилазили всі таргани - і Ин, і Бацька, і китайці... Діхлофосом запахло, чилішолі?
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14.09.2023 12:23 Відповісти
давно прутня не смоктав
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14.09.2023 12:34 Відповісти
Ага, "міжнародний порядок та регіональні проблеми" Ню, ню. Стаду своєму розповідатимете ці казочки.
Після зустрічі з Кімом, путлер тепер вирішувати питання з логітикою корейських (чи китайських?) ***********. Потрібні тисячі вагонів, тепловозів, транспортна авіація. Та й складувати у Білорусі безпечно: і до фронту близько й Україна не обстрілює. Ось що вони вирішуватимуть. Ну як "вирішувати"... Путлер нагне Луку і дасть розпорядження.
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14.09.2023 13:24 Відповісти
Лука щось поїхав вирішувати з ******?Це вже навіть не смішно...Може навіть і не ***** сказав-щоб завтра був в коридорі,і без спізнень!!!Білоруси,як вам?Не зупиняли кацапські танки і ракети,коли вони нищили Україну-тепер від вас навіть партизанської слави не залишиться...
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14.09.2023 15:03 Відповісти
если долетит.
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14.09.2023 15:06 Відповісти
Раньше был батька Лукашенко, а сейчас картфельный **** ************. История лукащенко - как можно стать опущеной падалью за год-два.
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14.09.2023 17:03 Відповісти
Ненасосался ещё ..
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14.09.2023 19:21 Відповісти
може до прігожина залетить по дорозі
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14.09.2023 20:08 Відповісти
 
 