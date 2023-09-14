Лукашенко завтра знову прилетить до РФ на перемовини з Путіним
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю відвідає з візитом Росію та проведе переговори з російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Перемовини відбудуться завтра, 15 вересня.
За даними ЗМІ, білоруський та російський диктатори обговорять "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці, зокрема "у промисловості, сільському господарстві та інших галузях, та загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення".
Топ коментарі
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.09.2023 11:41
+5 Andry Moon
показати весь коментар14.09.2023 11:35
+5 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар14.09.2023 11:48
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пельмень за пельменем до ***** на вілку
Після зустрічі з Кімом, путлер тепер вирішувати питання з логітикою корейських (чи китайських?) ***********. Потрібні тисячі вагонів, тепловозів, транспортна авіація. Та й складувати у Білорусі безпечно: і до фронту близько й Україна не обстрілює. Ось що вони вирішуватимуть. Ну як "вирішувати"... Путлер нагне Луку і дасть розпорядження.