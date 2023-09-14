Лукашенко завтра знову прилетить до РФ на перемовини з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю відвідає з візитом Росію та проведе переговори з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Перемовини відбудуться завтра, 15 вересня.

За даними ЗМІ, білоруський та російський диктатори обговорять "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці, зокрема "у промисловості, сільському господарстві та інших галузях, та загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення".

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