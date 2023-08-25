Лукашенко заявив, що Путін не причетний до ліквідації Пригожина

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що ліквідований ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ніколи не просив його про гарантії безпеки. Лукашенко також переконаний, що Путін не причетний до смерті Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

За словами Лукашенка, він і не повинен був забезпечувати безпеку Пригожина.

"Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова й не йшла. А по-третє, запам'ятайте: з безпеки ми двічі підходили до цього. Перший раз, коли я йому телефонував та йшли переговори, коли вони маршем йшли на Москву. Я йому кажу: "Жень, ти розумієш, ти занапастиш людей і сам загинеш?" У запалі ця людина (тільки з фронту): "Чорт з ним, якшо загину!" Я йому кажу: "Жень, я зараз тобі вишлю мотузку та шматок мила." - "Ні, ні, ні. Я так не хочу. Я героєм загину". Ось перша розмова йшла. Вдруге, коли він приїжджав до мене з Дімою Уткіним. Я категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться"", – заявив Лукашенко.

Він також сказав, що російський диктатор Володимир Путін не причетний до аварії літака Пригожина.

"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, приймаючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", - вважає Лукашенко.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

В той самий час під Осиповичами у Білорусі вже прибрали третину наметів табору ПВК "Вагнер".

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