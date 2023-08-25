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Новини
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Лукашенко заявив, що Путін не причетний до ліквідації Пригожина

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що ліквідований ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ніколи не просив його про гарантії безпеки. Лукашенко також переконаний, що Путін не причетний до смерті Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

За словами Лукашенка, він і не повинен був забезпечувати безпеку Пригожина.

"Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова й не йшла. А по-третє, запам'ятайте: з безпеки ми двічі підходили до цього. Перший раз, коли я йому телефонував та йшли переговори, коли вони маршем йшли на Москву. Я йому кажу: "Жень, ти розумієш, ти занапастиш людей і сам загинеш?" У запалі ця людина (тільки з фронту): "Чорт з ним, якшо загину!" Я йому кажу: "Жень, я зараз тобі вишлю мотузку та шматок мила." - "Ні, ні, ні. Я так не хочу. Я героєм загину". Ось перша розмова йшла. Вдруге, коли він приїжджав до мене з Дімою Уткіним. Я категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться"", – заявив Лукашенко.

Він також сказав, що російський диктатор Володимир Путін не причетний до аварії літака Пригожина.

"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, приймаючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", - вважає Лукашенко.

Також дивіться: У РФ почали рівняти із землею могили ліквідованих "вагнерівців": "Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию". ВIДЕО

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

В той самий час під Осиповичами у Білорусі вже прибрали третину наметів табору ПВК "Вагнер".

Також читайте: Пєсков про ліквідацію Пригожина: Кремль непричетний

Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23765) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+22
Ну хоч ригорач розставив всі крапки над "і". Бо таке вже почали думати...
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25.08.2023 16:41
+19
Аааа,ну если "бульба" сказал,то да,это конечно правда.
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25.08.2023 16:42
+17
а лушпайка не причетна до картоплі.
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25.08.2023 16:42
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Ну хоч ригорач розставив всі крапки над "і". Бо таке вже почали думати...
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25.08.2023 16:41 Відповісти
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25.08.2023 17:06 Відповісти
Пацан мазу тримає
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25.08.2023 17:10 Відповісти
Зачем транслировать брехню ТЕРРОРИСТОВ -ОТМОРОЗКОВ , а бульбафюрер , это ,ВООБЩЕ ИХ МАРИОНЕТКА , зависящая от настроения ***** , аскоро и его отправят кацапские братья догонять новоприставленных
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25.08.2023 17:30 Відповісти
Якщо вже цей пі*ун сказав, тоді 146 відсотків правда. Він же навіть знав звідки готувався напад. 🥱
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25.08.2023 17:45 Відповісти
він правий
це ьульбинята рогатки пристрілювали і випадково поцілили
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25.08.2023 20:58 Відповісти
а лушпайка не причетна до картоплі.
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25.08.2023 16:42 Відповісти
Аааа,ну если "бульба" сказал,то да,это конечно правда.
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25.08.2023 16:42 Відповісти
Лукавий свічку тримав, він точно знає як все було
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25.08.2023 16:50 Відповісти
Від *бульби*є шматок правди*.... і навіть повільна людина, приймаючи рішення...*,з самого початку після рейду *пуцька* готував операцію,навіть Байдену доклали, він десь через тиждень добродушно попередив Пригожина що б той *слідкував що він їсть і на чому їздить*
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25.08.2023 19:43 Відповісти
путя іму сказав -- звідки інфа -- бульба
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25.08.2023 16:43 Відповісти
А міністр обороги про ненапад зі сторони Білокацапії.
Вірю, вірю.
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25.08.2023 16:43 Відповісти
тєпєрь сомнєнія развеялісь..
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25.08.2023 16:43 Відповісти
Лукавий, як завди, на протязі 30 років утримування влади у Білорусі "знову сказав правду".
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25.08.2023 16:44 Відповісти
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25.08.2023 17:12 Відповісти
А хто причетний ?
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25.08.2023 16:44 Відповісти
складне питання...
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25.08.2023 16:50 Відповісти
Мабуть прихожин балувався гранатою, не в те місце всунув і чеку випадково витащив.
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25.08.2023 16:52 Відповісти
абізяни, зазвичай, тіки цим і балуються
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25.08.2023 16:56 Відповісти
Ссалавьйов же прокукурікав, - Малюська
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25.08.2023 16:52 Відповісти
а ти, падло, звідки знаєш?!
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25.08.2023 16:45 Відповісти
- А я вам сейчас покажу откуда готовилось покушение на пригожина! И если бы ПВО не применила превентивный удар по самолёту, 4 самолёта, я сейчас покажу......
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25.08.2023 16:45 Відповісти
Так тогда годится, раз сам председатель радгоспу бэвкнул такое. Мона конечно переспросить ещё у шперика Медведева для закрытия темы, да бухое со сранья оно. Ладно. Сойдёт для конюхов.
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25.08.2023 16:47 Відповісти
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25.08.2023 16:47 Відповісти
придурок взяв на себе збиття цивільного літака
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25.08.2023 16:48 Відповісти
Іди, *ука, бульбу копай. І до тебе черга дійде.
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25.08.2023 16:50 Відповісти
Кат страчує…
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25.08.2023 16:52 Відповісти
Не так впевнено як про карту яку покажу. *не верю*
Навіть для мемів якось нецікаво.
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25.08.2023 16:52 Відповісти
Та віримо, Лукавий.
Путєн не буде причетним і до твого вбивства
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25.08.2023 16:53 Відповісти
Груба і непрофесійна робота? Це якби їх у під'їзді бейсбольною битою забили би насмерть. А коли літак цивільної авіації збиває система пво над населенням містом, це аж ніяк не може бути ознакою дилетантів. Тому що в дилетантів нема допуску до такого.
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25.08.2023 17:01 Відповісти
Каже путін заторможений... Ну да... 2 місяці думав... Надумав...
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25.08.2023 17:08 Відповісти
Лукашенко ніколи не не брехав, як і Зеля !
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25.08.2023 17:09 Відповісти
Жэня, Діма...Ти наступний, йолоп бульбонський...
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25.08.2023 17:19 Відповісти
Вєрім
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25.08.2023 17:20 Відповісти
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25.08.2023 17:22 Відповісти
В будке сидела большая злая собака. Некий человек несколько дней ее сильно дразнил. Как-то раз утром возле будки его нашли с перегрызенным горлом. Следователь основной версией считает нападение южноамериканской чупакабры. Собака сидит в будке, лижет яйца и руководит следствием.
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25.08.2023 17:24 Відповісти
значит оно знает кто причастен
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25.08.2023 17:42 Відповісти
й так всі знають.
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25.08.2023 20:14 Відповісти
Це, **********, ніщо, ще може щось заявляти?. ))) Завжди вважав бялоросів, тупими телятами. Так і є....
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25.08.2023 17:44 Відповісти
тогда получается что путин в росии не хозяин
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25.08.2023 17:47 Відповісти
в Турцию не поехал ,в Индию тоже , ждет своей очереди к Кабздону
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25.08.2023 17:51 Відповісти
шо то мне сцыкотно за *****
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25.08.2023 17:52 Відповісти
Фуф, а мы то уж подумали ...
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25.08.2023 17:51 Відповісти
Хоть кто-то в расии не побоялися сказать правду...
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25.08.2023 17:53 Відповісти
шо-то Я плохо не понял ?
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25.08.2023 17:55 Відповісти
Да кому в голову могло такое прийти, честное слово!
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25.08.2023 17:58 Відповісти
"Тебя, мусор, никто не спрашивает." (с)
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25.08.2023 17:59 Відповісти
Давай Лука. Ты следующий. Долго ты уже воняешь в етом мире
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25.08.2023 18:00 Відповісти
Дебіл на дебілові сидить та дебілом поганяє.І думає,що навколо теж всі дебіли.
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25.08.2023 18:05 Відповісти
"Я вам сейчас покажу"(А.Л.).
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25.08.2023 18:17 Відповісти
Звісно, це не пуйло, це кацапське ппо!
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25.08.2023 18:31 Відповісти
***, цьому підеру вірити, то себе не поважати.
Наказ про ліквідацію підписав шойгу і ***** 🤔
Які тут можуть бути сумніви
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25.08.2023 18:51 Відповісти
Я так і знав! То все піськов забодяжив!
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25.08.2023 19:11 Відповісти
Ходять чутки, що бульбофюрер - наступний)
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25.08.2023 19:20 Відповісти
халява ***** бульбендуче отмазывает своего хозяина --- думает **** что это ему ***** в плюс поставит --- сашка ******* не летай больше в самолете , не ходи два раза на один унитаз , не жри нихуя пока повар при тебе не поест , не одевай ***** новые трусы , не открывай новый одеколон и вообще бери веревку падла и мыло и выбери крепкую люстру в своем дворце --- завещание можеш не писать , коленьке нихуя не светит ---- АМИНЬ
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25.08.2023 19:45 Відповісти
Почему бульбаш не показал на карте невиновность пуйла ,,,,,,,,, как то не правдоподобно
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25.08.2023 22:34 Відповісти
 
 