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Лукашенко заявил, что Путин не причастен к ликвидации Пригожина

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ликвидированный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин никогда не просил его о гарантиях безопасности. Лукашенко также убежден, что Путин не причастен к смерти Пригожина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

По словам Лукашенко, он и не должен был обеспечивать безопасность Пригожина.

"Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите"", – заявил Лукашенко.

Читайте также: Песков о ликвидации Пригожина: Кремль здесь ни при чем

Он также сказал, что российский диктатор Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это рассудительный, очень спокойный и даже медленный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - считает Лукашенко.

Также смотрите: Путин о гибели Пригожина: "Талантливый бизнесмен. Не забудем его". ВИДЕО

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Также смотрите: Найдено крыло и шасси самолета, в котором летел владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин. ВИДЕО

В то же время под Осиповичами в Беларуси уже убрали треть палаток лагеря ЧВК "Вагнер".

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31217) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+22
Ну хоч ригорач розставив всі крапки над "і". Бо таке вже почали думати...
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25.08.2023 16:41
+19
Аааа,ну если "бульба" сказал,то да,это конечно правда.
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25.08.2023 16:42
+17
а лушпайка не причетна до картоплі.
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25.08.2023 16:42
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Ну хоч ригорач розставив всі крапки над "і". Бо таке вже почали думати...
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25.08.2023 16:41 Ответить
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25.08.2023 17:06 Ответить
Пацан мазу тримає
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25.08.2023 17:10 Ответить
Зачем транслировать брехню ТЕРРОРИСТОВ -ОТМОРОЗКОВ , а бульбафюрер , это ,ВООБЩЕ ИХ МАРИОНЕТКА , зависящая от настроения ***** , аскоро и его отправят кацапские братья догонять новоприставленных
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25.08.2023 17:30 Ответить
Якщо вже цей пі*ун сказав, тоді 146 відсотків правда. Він же навіть знав звідки готувався напад. 🥱
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25.08.2023 17:45 Ответить
він правий
це ьульбинята рогатки пристрілювали і випадково поцілили
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25.08.2023 20:58 Ответить
а лушпайка не причетна до картоплі.
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25.08.2023 16:42 Ответить
Аааа,ну если "бульба" сказал,то да,это конечно правда.
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25.08.2023 16:42 Ответить
Лукавий свічку тримав, він точно знає як все було
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25.08.2023 16:50 Ответить
Від *бульби*є шматок правди*.... і навіть повільна людина, приймаючи рішення...*,з самого початку після рейду *пуцька* готував операцію,навіть Байдену доклали, він десь через тиждень добродушно попередив Пригожина що б той *слідкував що він їсть і на чому їздить*
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25.08.2023 19:43 Ответить
путя іму сказав -- звідки інфа -- бульба
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25.08.2023 16:43 Ответить
А міністр обороги про ненапад зі сторони Білокацапії.
Вірю, вірю.
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25.08.2023 16:43 Ответить
тєпєрь сомнєнія развеялісь..
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25.08.2023 16:43 Ответить
Лукавий, як завди, на протязі 30 років утримування влади у Білорусі "знову сказав правду".
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25.08.2023 16:44 Ответить
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25.08.2023 17:12 Ответить
А хто причетний ?
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25.08.2023 16:44 Ответить
складне питання...
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25.08.2023 16:50 Ответить
Мабуть прихожин балувався гранатою, не в те місце всунув і чеку випадково витащив.
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25.08.2023 16:52 Ответить
абізяни, зазвичай, тіки цим і балуються
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25.08.2023 16:56 Ответить
Ссалавьйов же прокукурікав, - Малюська
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25.08.2023 16:52 Ответить
а ти, падло, звідки знаєш?!
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25.08.2023 16:45 Ответить
- А я вам сейчас покажу откуда готовилось покушение на пригожина! И если бы ПВО не применила превентивный удар по самолёту, 4 самолёта, я сейчас покажу......
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25.08.2023 16:45 Ответить
Так тогда годится, раз сам председатель радгоспу бэвкнул такое. Мона конечно переспросить ещё у шперика Медведева для закрытия темы, да бухое со сранья оно. Ладно. Сойдёт для конюхов.
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25.08.2023 16:47 Ответить
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25.08.2023 16:47 Ответить
придурок взяв на себе збиття цивільного літака
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25.08.2023 16:48 Ответить
Іди, *ука, бульбу копай. І до тебе черга дійде.
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25.08.2023 16:50 Ответить
Кат страчує…
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25.08.2023 16:52 Ответить
Не так впевнено як про карту яку покажу. *не верю*
Навіть для мемів якось нецікаво.
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25.08.2023 16:52 Ответить
Та віримо, Лукавий.
Путєн не буде причетним і до твого вбивства
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25.08.2023 16:53 Ответить
Груба і непрофесійна робота? Це якби їх у під'їзді бейсбольною битою забили би насмерть. А коли літак цивільної авіації збиває система пво над населенням містом, це аж ніяк не може бути ознакою дилетантів. Тому що в дилетантів нема допуску до такого.
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25.08.2023 17:01 Ответить
Каже путін заторможений... Ну да... 2 місяці думав... Надумав...
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25.08.2023 17:08 Ответить
Лукашенко ніколи не не брехав, як і Зеля !
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25.08.2023 17:09 Ответить
Жэня, Діма...Ти наступний, йолоп бульбонський...
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25.08.2023 17:19 Ответить
Вєрім
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25.08.2023 17:20 Ответить
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25.08.2023 17:22 Ответить
В будке сидела большая злая собака. Некий человек несколько дней ее сильно дразнил. Как-то раз утром возле будки его нашли с перегрызенным горлом. Следователь основной версией считает нападение южноамериканской чупакабры. Собака сидит в будке, лижет яйца и руководит следствием.
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25.08.2023 17:24 Ответить
значит оно знает кто причастен
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25.08.2023 17:42 Ответить
й так всі знають.
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25.08.2023 20:14 Ответить
Це, **********, ніщо, ще може щось заявляти?. ))) Завжди вважав бялоросів, тупими телятами. Так і є....
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25.08.2023 17:44 Ответить
тогда получается что путин в росии не хозяин
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25.08.2023 17:47 Ответить
в Турцию не поехал ,в Индию тоже , ждет своей очереди к Кабздону
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25.08.2023 17:51 Ответить
шо то мне сцыкотно за *****
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25.08.2023 17:52 Ответить
Фуф, а мы то уж подумали ...
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25.08.2023 17:51 Ответить
Хоть кто-то в расии не побоялися сказать правду...
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25.08.2023 17:53 Ответить
шо-то Я плохо не понял ?
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25.08.2023 17:55 Ответить
Да кому в голову могло такое прийти, честное слово!
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25.08.2023 17:58 Ответить
"Тебя, мусор, никто не спрашивает." (с)
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25.08.2023 17:59 Ответить
Давай Лука. Ты следующий. Долго ты уже воняешь в етом мире
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25.08.2023 18:00 Ответить
Дебіл на дебілові сидить та дебілом поганяє.І думає,що навколо теж всі дебіли.
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25.08.2023 18:05 Ответить
"Я вам сейчас покажу"(А.Л.).
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25.08.2023 18:17 Ответить
Звісно, це не пуйло, це кацапське ппо!
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25.08.2023 18:31 Ответить
***, цьому підеру вірити, то себе не поважати.
Наказ про ліквідацію підписав шойгу і ***** 🤔
Які тут можуть бути сумніви
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25.08.2023 18:51 Ответить
Я так і знав! То все піськов забодяжив!
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25.08.2023 19:11 Ответить
Ходять чутки, що бульбофюрер - наступний)
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25.08.2023 19:20 Ответить
халява ***** бульбендуче отмазывает своего хозяина --- думает **** что это ему ***** в плюс поставит --- сашка ******* не летай больше в самолете , не ходи два раза на один унитаз , не жри нихуя пока повар при тебе не поест , не одевай ***** новые трусы , не открывай новый одеколон и вообще бери веревку падла и мыло и выбери крепкую люстру в своем дворце --- завещание можеш не писать , коленьке нихуя не светит ---- АМИНЬ
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25.08.2023 19:45 Ответить
Почему бульбаш не показал на карте невиновность пуйла ,,,,,,,,, как то не правдоподобно
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25.08.2023 22:34 Ответить
 
 