Лукашенко заявил, что Путин не причастен к ликвидации Пригожина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ликвидированный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин никогда не просил его о гарантиях безопасности. Лукашенко также убежден, что Путин не причастен к смерти Пригожина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

По словам Лукашенко, он и не должен был обеспечивать безопасность Пригожина.

"Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите"", – заявил Лукашенко.

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Он также сказал, что российский диктатор Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это рассудительный, очень спокойный и даже медленный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - считает Лукашенко.

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Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

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В то же время под Осиповичами в Беларуси уже убрали треть палаток лагеря ЧВК "Вагнер".