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Пєсков про ліквідацію Пригожина: Кремль непричетний

путін,пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ліквідацію ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Він назвав абсолютною брехнею заяви із Заходу про те, що за загибеллю Пригожина може стояти Кремль.

Говорячи про причини катастрофи, речник диктатора заявив, що фактів поки що небагато, їх слід з'ясувати слідству.

Офіційні підсумки розслідування буде опубліковано, сказав він.

Також він заявив, що поки що невідомо, чи буде присутній Путін на похованні Пригожина. 

"Поки не знаємо, наскільки довгими будуть процедури слідства, у президента загалом щільний графік", - додав Пєсков.

Дивіться: Путін про загибель Пригожина: "Талантливый бизнесмен. Не забудем его". ВIДЕО

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Читайте також: Загибель Пригожина дестабілізує ПВК "Вагнер", - британська розвідка

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23765) росія (64958) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+23
Тётя Роза

@Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher/status/1694698798210048319

Интересная ситуация образовалась. Многие сомневаются в смерти Пригожина, но никто не сомневается, что его убил Путин.
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25.08.2023 13:35
+20
На Україну не нападем - напали
Пенсійний вік не піднімемо - підняли
Мобілізації не буде - об'явили
Прігожина не збивали - збили )))
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25.08.2023 13:35
+14
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25.08.2023 13:47
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Ну, вот и всплыла правда. Ершик не умеет врать ))
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25.08.2023 13:33 Відповісти
Беззаперечно. Рузьке має особливий генетичний код і вони ніколи не брешуть. Молчи, грусть, молчи
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25.08.2023 13:39 Відповісти
Не брешуть коли не дихають. Тому треба палкою ткнути.
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25.08.2023 13:46 Відповісти
Тётя Роза

@Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher/status/1694698798210048319

Интересная ситуация образовалась. Многие сомневаются в смерти Пригожина, но никто не сомневается, что его убил Путин.
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25.08.2023 13:35 Відповісти
я сомневаюсь во всем, абсолютно.
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25.08.2023 13:38 Відповісти
пест , а я не сомневаюсь , что путин - это уголовная мразь !!!
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25.08.2023 16:11 Відповісти
я даже когда испражняюсь в туалете, сомневаюсь, не сплю ли я?
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25.08.2023 13:39 Відповісти
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25.08.2023 14:01 Відповісти
Ну как он может кого то убить, это же не какое то *****-злопамятное.
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25.08.2023 14:10 Відповісти
Авжеж, воно само
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25.08.2023 13:35 Відповісти
На Україну не нападем - напали
Пенсійний вік не піднімемо - підняли
Мобілізації не буде - об'явили
Прігожина не збивали - збили )))
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25.08.2023 13:35 Відповісти
якось пофіг, так вже заїбав той Кремль, що психіка вже автоматично його відсилає в ігнор
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25.08.2023 13:35 Відповісти
"Настамнет".
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25.08.2023 13:35 Відповісти
"... может Зинка?"(с)
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25.08.2023 13:35 Відповісти
...Еммануель Макрон «найрішучішим чином» засудив військовий переворот в Нігері, який є «небезпечним» для регіону. «Ось чому ми закликаємо до звільнення президента Базума і відновлення конституційного порядку», - заявив президент Франції.
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25.08.2023 13:59 Відповісти
...щільний графік: поспати, посрати, пошукати годинник...
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25.08.2023 13:36 Відповісти
***** на похоронах? ПоржалЪ...
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25.08.2023 13:36 Відповісти
эта все африканские повстанцы!...
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25.08.2023 13:39 Відповісти
А, ось і підтвердження.
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25.08.2023 13:39 Відповісти
Та **** тут коментувати!? Росія це не тільки спонсор тероризму в цілому світі-це перша в світі країна із тероризмом як державна політика! Це симбіоз кримінала і спец служб.
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25.08.2023 13:42 Відповісти
ще тиждень і всі забудуть...про літак
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25.08.2023 13:42 Відповісти
Ах, автоматики, пулемётики! пу пригожина убил в самолётике!
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25.08.2023 13:42 Відповісти
Он сам упал, потому что бил тяжєлєє воздуха
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25.08.2023 13:43 Відповісти
Дійсно, це все гражданская война БНР з Масквой
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25.08.2023 13:46 Відповісти
двійник путіна не збирається бути на похованні двійника пригожина
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25.08.2023 13:46 Відповісти
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25.08.2023 13:47 Відповісти
Покійні геї,а підар нажаль живий!
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25.08.2023 13:56 Відповісти
Когда ордловца статуэткой завалили, то "убийц" за сутки нашли, вой стоял на весь интернет. А тут мятежника пирожина кокнули и тишина, на ютубе в топе про пирожина ничего, хотя 3 месяца назад он был с каждого утюга. Письков рассказывает про долгое следствие и занятость хла.
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25.08.2023 13:48 Відповісти
Из Кремля по самолету ракетой не стреляли. Уметь говорить правду - искусство
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25.08.2023 13:48 Відповісти
цікаво, є хоч одна заява, де кремль каже "так, дійсно, це ми"?
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25.08.2023 13:52 Відповісти
Буде біля гробу. Бандюки дуже ********** ходити на похорони заваленого ними ж свого колегу по цеху. Квіточка, крокодиляча сльозинка.
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25.08.2023 13:54 Відповісти
Закономірний висновок, якщо кремль не збивав, ***** не збивал, тоді виходить так що і Пригожин не ходив у похід на Мосву.
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25.08.2023 13:56 Відповісти
Канешна не причём...а установку С-300 можно купить в любом военторге.
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25.08.2023 13:58 Відповісти
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25.08.2023 13:58 Відповісти
Самолет Пригожина грубо сбил две мирно летящих зенитных ракеты.
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25.08.2023 14:02 Відповісти
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25.08.2023 14:03 Відповісти
Тогда может попутное НЛО сбило, не разминулись, такое бывает.
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25.08.2023 14:04 Відповісти
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25.08.2023 14:06 Відповісти
Повідомляють, що горить-вибухає база 126-ї бригади берегової охорони чорноморського флоту рф в селищі Перевальне.
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25.08.2023 14:09 Відповісти
"Рафик чистой воды невиновник!"
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25.08.2023 14:08 Відповісти
а на черной скамье ,скамье подсудимых , там сидит путин и какой то писюк
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25.08.2023 14:08 Відповісти
Значить 100% причетний.
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25.08.2023 14:14 Відповісти
по Фройду
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25.08.2023 14:16 Відповісти
Оккупанты уже воюют на танках ИС-8 "Иосиф Сталин"
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25.08.2023 14:18 Відповісти
...погодь мес два,мокшанские и катюши 39 года притянут на конной тяге .
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25.08.2023 14:54 Відповісти
Дмітрій, Дмітрій Пєсков. Не паскудьте гарне українське ім'я Дмитро.
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25.08.2023 14:18 Відповісти
минтяй
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25.08.2023 14:20 Відповісти
СМИ: Греция прекратит обслуживать российские ЗРК и передаст их Украине
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25.08.2023 14:22 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/08/25/703586/?_gl=1*17or36o*_ga*NzkwMDMwOTEzLjE2OTIyOTI5NTA.*_ga_6ELQ7YCNBS*MTY5Mjk2MjQ5My43Ni4xLjE2OTI5NjI1OTUuMjkuMC4w У Ахметова начали производство макетов военной техники, вводящих врага в заблуждение
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25.08.2023 14:23 Відповісти
гарний хід-давно пора....
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25.08.2023 14:33 Відповісти
а кто тебя спрашивал?)
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25.08.2023 14:32 Відповісти
Умеют же рассмешить кремлевские клоуны, и шо ентересно - усе "как на подбор", навеггное ***** со штан-ген-циркулем бегал, ну в смысле "с голым задом", чеб висяк круги ггиссовал. АРХ М
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25.08.2023 14:38 Відповісти
Нє вінаватая я! Он сам падох. Майже цитата...
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25.08.2023 14:40 Відповісти
фашист ***** отправил до кабздона нациста пригожина его банду и экипаж самолета и вся ********* встала раком и ,,негодует,, а когда ***** взрывал 9этажки в кацапии чтобы вторую войну в ичкерии начать , немцова убил в центре москвы , грузию утюжил танками и самолетами , политковскую убил , скрипалей травил , литвиненка травил в 14году начал войну в УКРАИНЕ ---и находятся долбоебы которые выдвигают всякие ,,версии,, может то не ***** а шойга казингабович фанерный маршал или герасимов или фсб , а разве без приказа ***** это могло произойти???
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25.08.2023 14:45 Відповісти
Оце так здивував
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25.08.2023 14:46 Відповісти
..мать перемать,подворотня вообще ничего не сделали...Инопланетяне этиГ мать. А за повара мстить будут ??? или исчезнут...
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25.08.2023 14:52 Відповісти
ааа, ну ок, а то все на вас подумали
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25.08.2023 15:07 Відповісти
Абсолютно - ну як споруда кремль могла знищити літак з прігожиним? Ніяк. А от ті, хто сидить у цій споруді, цілком могли - тонка гра слів
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25.08.2023 15:08 Відповісти
Авжеж, і кладовище вагнерівців бульдозерами рівняєте теж не ви...
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25.08.2023 15:52 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять.
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25.08.2023 15:59 Відповісти
...показательно,захотел перебежать в ФСБ,а самолетику крылышко оторвало,ювелиры 2 округа ПВО болот мацковии...
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25.08.2023 16:22 Відповісти
Ты бы писька письковская язык бы придержал в этот раз. Много ведь знаешь. В горы не ходи, с жынкой на коньках не катайся, а то бошкой ударишся вдруг, а там рельса...
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25.08.2023 17:06 Відповісти
Єто - признание.
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25.08.2023 18:08 Відповісти
Письков, ты дурачок или нас за дурачков держишь? Мы понимаем, что кремль - это каменное строение и взрывать самолёты не способен, для этого у страны-террористки есть кого нанять.
А вообще, слушать всякое рашистское мурло - себя не уважать. И сюда зачем тащить это?
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25.08.2023 18:16 Відповісти
 
 