Пєсков про ліквідацію Пригожина: Кремль непричетний

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ліквідацію ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Він назвав абсолютною брехнею заяви із Заходу про те, що за загибеллю Пригожина може стояти Кремль.

Говорячи про причини катастрофи, речник диктатора заявив, що фактів поки що небагато, їх слід з'ясувати слідству.

Офіційні підсумки розслідування буде опубліковано, сказав він.

Також він заявив, що поки що невідомо, чи буде присутній Путін на похованні Пригожина.

"Поки не знаємо, наскільки довгими будуть процедури слідства, у президента загалом щільний графік", - додав Пєсков.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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