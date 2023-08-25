Загибель Пригожина дестабілізує ПВК "Вагнер", - британська розвідка
Загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та інших ватажків угруповання матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "вагнерівців".
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, опублікованому тамтешнім міністерством оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Британські розвідники зазначили: ще нема остаточних доказів того, що Пригожин був на борту літака, який розбився 23 серпня під Твер’ю. Однак існує велика ймовірність того, що він дійсно мертвий.
"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на ПВК "Вагнер". Вакуум лідерства у групі "Вагнера" буде посилений повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули", - вважають у британській розвідці.
В звіті йдеться, що ПВК "Вагнер" пронизували особисті якості Пригожина - гіперактивність, виняткова зухвалість, прагнення до результату та надзвичайна жорстокість. На думку розвідників, навряд чи з ним зможе зрівнятися будь-який інший наступник.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І головний висновок: якщо не відчуваєш у собі сили - не починай. А якщо вже почав то в жодному разі не зупиняйся
а я вважаю,що апетит приходить під час їжі ...як там у фільмі "брильянтова рука"---Каждый человек способен на многое. Но не каждый знает, на что он способен.
Але ,як не крути ,в історії,стовідсотково,що їх будуть слід згадувати.
Спонсор пішов до кабзона.
Тому зараз вони в растерянності : кому продаться? Хоча,пригожин якобы,об'єднував
їх якоюсь ідеєю,в яку вони вірили.
Тай хто вони,бидло навчене вбивати? вони не закінчували ні інститути,академії...аби 10-літню школу закінчили і то благо.