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Новини Війна
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Загибель Пригожина дестабілізує ПВК "Вагнер", - британська розвідка

пригожин

Загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та інших ватажків угруповання матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "вагнерівців".

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, опублікованому тамтешнім міністерством оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британські розвідники зазначили: ще нема остаточних доказів того, що Пригожин був на борту літака, який розбився 23 серпня під Твер’ю. Однак існує велика ймовірність того, що він дійсно мертвий.

"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на ПВК "Вагнер". Вакуум лідерства у групі "Вагнера" буде посилений повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули", - вважають у британській розвідці.

Дивіться: Бійці РДК запропонували "вагнерівцям" разом нищити путінській режим: "Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся на Москву". ВIДЕО

В звіті йдеться, що ПВК "Вагнер" пронизували особисті якості Пригожина - гіперактивність, виняткова зухвалість, прагнення до результату та надзвичайна жорстокість. На думку розвідників, навряд чи з ним зможе зрівнятися будь-який інший наступник.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Також читайте: "Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні, - Пентагон

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

Велика Британія (5553) розвідка (3856) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+4
Іноді здається, що британська розвідка своїми заявами просто троллить.
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25.08.2023 10:43
+3
Навіть якщо так, Пригожина ми вже не побачимо. Можливо через багато років, коли режим ***** впаде і в рашку буде нова "перестройка" і "ветер перемен".
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25.08.2023 10:21
+2
Пригожинський марш на Москву 24.06 і реакція російської армії на нього повною мірою виправдав давню істину, що череда баранів на чолі з Левом легко б'є зграю левів на чолі з Бараном. На жаль, хоча Баран той самий Баран, але Лев не на всі 100 виявився Левом, тому такий результат.
І головний висновок: якщо не відчуваєш у собі сили - не починай. А якщо вже почав то в жодному разі не зупиняйся
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25.08.2023 10:27
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Пригожин може ще виявитися живішим за всіх живих😍
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25.08.2023 10:19 Відповісти
Навіть якщо так, Пригожина ми вже не побачимо. Можливо через багато років, коли режим ***** впаде і в рашку буде нова "перестройка" і "ветер перемен".
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25.08.2023 10:21 Відповісти
Пригожинський марш на Москву 24.06 і реакція російської армії на нього повною мірою виправдав давню істину, що череда баранів на чолі з Левом легко б'є зграю левів на чолі з Бараном. На жаль, хоча Баран той самий Баран, але Лев не на всі 100 виявився Левом, тому такий результат.
І головний висновок: якщо не відчуваєш у собі сили - не починай. А якщо вже почав то в жодному разі не зупиняйся
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25.08.2023 10:27 Відповісти
"не відчуваєш у собі сили - не починай"..це здається якийсь полководець говорив...
а я вважаю,що апетит приходить під час їжі ...як там у фільмі "брильянтова рука"---Каждый человек способен на многое. Но не каждый знает, на что он способен.
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25.08.2023 10:52 Відповісти
ЧВК "Вагнер" уже не существует. Как можно дестабилизировать то, чего уже нет?
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25.08.2023 10:34 Відповісти
Іноді здається, що британська розвідка своїми заявами просто троллить.
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25.08.2023 10:43 Відповісти
какая там дестабилизация добавят рубль к зарплате и побегут далее воевать . ЧВК только на словах ,,частная,, .... спонсируется ПУЙЛОМ из бюджета . НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ
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25.08.2023 10:44 Відповісти
банду Вагнерів розпустили ...самі хитрожопі будуть в Африці...менш жописті в Сирії....а інші то просто м'ясо,яке буде вихвалятись на "парадах" що вони вагнера, та демонструвати шеврони по п'яні про причетність довагнерівців. На основі цих вагнерів,на іх м'ясному досвіді ,вже формуються інші підрозділи.
Але ,як не крути ,в історії,стовідсотково,що їх будуть слід згадувати.
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25.08.2023 10:47 Відповісти
Или забудут через год-два, что были такие. И не таких забывали.
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25.08.2023 11:16 Відповісти
ви забули, як у рашистів--дєди ваєвалі....або заклемять ганьбою за кількість подохлих ,або будуть гегенди складати...єта ж расєя..Власова не згадують а на сталіна моляться
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25.08.2023 11:48 Відповісти
Да они думают сейчас как шкуру свою спасти. Повелись дурачки на обещания бульбофюррера.
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25.08.2023 10:54 Відповісти
Найманці працюють за гроші,а не за ідею..
Спонсор пішов до кабзона.
Тому зараз вони в растерянності : кому продаться? Хоча,пригожин якобы,об'єднував
їх якоюсь ідеєю,в яку вони вірили.
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25.08.2023 11:23 Відповісти
ідея--заробити гроші..ідеологія -вижити.Якщо б у вагнерів була ідейність та партійність ,то вони б маскву захопили, а не домовлялись з кремлем.створили свій державний лад-наприклад,якась там військова анархія чи військова диктатура.. ..партійних фунциіонерів б поставили на керівні посади ..А так--це просто -банда. тому зрозуміли, що захопивши маскву-дальше тупик..вони б не знали що робити з тим захопленням,що робити зі своєю владою.опозиції до )(уйла нема,всюди репресивна машина діє.
Тай хто вони,бидло навчене вбивати? вони не закінчували ні інститути,академії...аби 10-літню школу закінчили і то благо.
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25.08.2023 12:01 Відповісти
 
 