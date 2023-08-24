Путін про загибель Пригожина: "Талантливый бизнесмен. Не забудем его". ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін прокоментував катастрофу літака, в якому перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується цієї авіаційної катастрофи, то перш за все хочу сказати слова співчуття сім'ям всіх загиблих. І якщо там дійсно перебували співробітники компанії "Вагнер", хотів би зазначити, що це люди, які внесли суттєвий вклад у нашу спільну справу боротьби з нацистським режимом на Україні. Ми про це пам'ятаємо, знаємо та не забудемо.
Пригожина я знав дуже давно, з початку 90х. Це була людина складної долі, і були в ньго велики помилки у житті. Досягав потрібних результатів, і для себе, і коли я просив - для спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановита людина, талановитий бізнесмен. Працював не тільки у нас в країні, працював з результатом. І за кордоном, в Африці. Займався там нафтою, газом, коштовним камінням. Ось він тільки вчора повернувся з Африки, зустрічався тут з деякими офіційними особами", - розповів Путін.
23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Свинособак, всегда к своей блевотине тянет, то сралin, то ******, то моржовая звизда...
Володенька, ну отзовись, отзовись, где ты? Где ты?? ©
Навряд чи це кінець історії. Чекаю на новий рівень жабогадюкінга
Чем и зачем был сбит самолет Пригожина и был ли в нем сам Пригожин
Вечером 23 августа в небе над Тверской областью был сбит Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину. На борту находились три члена экипажа и семь человек из ЧВК «Вагнер». Росавиация быстро опубликовала список пассажиров. Среди них был сам Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин - первый командир ЧВК, Валерий Чекалов - руководитель АО «Нева», человек отвечавший за снабжение и логистику ЧВК в Африке и на Ближнем Востоке, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Николай Матусев и Александр Тотмин - бойцы второго и четвертого штурмовых отрядов ЧВК, личная охрана Пригожина и Уткина.
По словам источников в МО РФ и в окружении Пригожина, самолет был сбит ракетой комплекса ПВО «Панцирь». Борт летел на высоте 8,5 тысяч метров, большинство типов ракет «Панциря» работают на высотах до 15 км. Озвученная первоначально версия, что самолет был сбит двумя ракетами комплекса С-300 у экспертов вызывает сомнения, поскольку такие ракеты нанесли бы куда более серьезные повреждения небольшому самолету, это было бы сразу видно по обломкам.
Версию с техническими причинами аварии никто из опрошенных нами источников даже не рассматривает. По их словам на части обломков видны следы от поражающих элементов «Панциря», кроме того, борт развалился в воздухе, что характерно при попадании ракеты. То, что он разломился на две части, а не на сотни мелких обломков также косвенно подтверждает, что попадание было скорее из «Панциря», а не из С-300 или системы «Бук», которые разнесли бы гражданский самолет на мелкие обломки, а тела пассажиров и экипажа до сих пор бы искали на большой территории, как это было с малайзийским Боингом в 2014 году.
Версию с заложенной на борт бомбой, например в ящике вина, который доставили на самолет прямо перед вылетом, эксперты также не рассматривают, потому что все грузы и сам самолет перед вылетом тщательно досматривались и проверялись охраной Пригожина.
На вопрос, кто это сделал, собеседники в окружении Пригожина отвечают примерно одинаково - российские власти. Источники в МО РФ, ФСБ и СБ РФ также считают, что самолет был сбит по указанию «кого-то на самом верху». По словам собеседников в Москве, Пригожин, Уткин и Чекалов не случайно оказались на одном самолете. «Одним выстрелом закрыли вопрос сразу со всеми невменько, кто еще оставался вокруг ЧВК», - поясняет собеседник, близкий к совету безопасности РФ.
По его словам, Пригожин и Уткин были неуправляемы, они выполнили все задачи, которые от них требовались, после 24 июня Пригожин и Чекалов постоянно занимались перерегистрацией компаний, открытием новых юридических лиц в РФ, Беларуси, странах Африки, перевели все бизнес-процессы и логистику, связанную с работой ЧВК «на кого им показали». После этого они стали не нужны и их устранили.
Близкий к Патрушеву источник также считает, что его шеф разочаровался в Пригожине, которого не удалось под видом опального борцы с режимом забросить в ЕС, а нужды иметь его в живых больше не было.
В окружении Пригожина ходят слухи, что «Шеф жив» и «красиво имитировал смерть, чтобы уйти». Мы с трудом верим в то, что Пригожин мог бы самостоятельно организовать имитацию и избежать смерти, если ему ее готовили люди Николая Патрушева. Имитация возможна, но только по согласованию с главным российским силовиком. С другой стороны, очевидного смысла в этой имитации для Патрушева нет, если только Пригожин не всплывет живым в ЕС под видом ловкого парня, избежавшего чекистской ловушки. Вероятность такого сценария мы считаем минимальной. В использовании Пригожина как Лжедмитрия, который будет мерещиться всем за каждым событием, связанным с ЧВК живой Пригожин не нужен.
Бойцы и командиры ЧВК, находящиеся в Африке, сказали, что на их жизни и работе гибель Пригожина никак не скажется, поскольку «он давно не имеет к нам никакого отношения». Личный состав ЧВК в Беларуси, несмотря на сообщения о волнениях и переброске в РФ, продолжает заниматься обучением новобранцев или находится в отпусках.