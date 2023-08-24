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Путін про загибель Пригожина: "Талантливый бизнесмен. Не забудем его". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін прокоментував катастрофу літака, в якому перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується цієї авіаційної катастрофи, то перш за все хочу сказати слова співчуття сім'ям всіх загиблих. І якщо там дійсно перебували співробітники компанії "Вагнер", хотів би зазначити, що це люди, які внесли суттєвий вклад у нашу спільну справу боротьби з нацистським режимом на Україні. Ми про це пам'ятаємо, знаємо та не забудемо.

Пригожина я знав дуже давно, з початку 90х. Це була людина складної долі, і були в ньго велики помилки у житті. Досягав потрібних результатів, і для себе, і коли я просив - для спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановита людина, талановитий бізнесмен. Працював не тільки у нас в країні, працював з результатом. І за кордоном, в Африці. Займався там нафтою, газом, коштовним камінням. Ось він тільки вчора повернувся з Африки, зустрічався тут з деякими офіційними особами", - розповів Путін.

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

путін володимир (23811) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+54
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24.08.2023 19:55
+41
на видео гнилой гандон,который есть подлейшей и скотской падалью
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24.08.2023 19:59
+40
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24.08.2023 19:54
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шутка насчёт "соболезнования семьям всех погибших" мне понравилась.
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24.08.2023 20:27 Відповісти
Немає межі ницості цього виродка
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24.08.2023 20:29 Відповісти
как усатый ***** сталин мыслит-есть человек есть проблема,нет человека нет проблемы.нацистский ублюдок!
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24.08.2023 20:30 Відповісти
прикаже в мавзолей до валодьки покласти?
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24.08.2023 20:32 Відповісти
Стісняюсь спитать, а куди "главний дірижор ан сам *** ім.Ваґнера" заслужив - в новодєвічьє чи може в самую стєну? Воєнноначальнік ж, ***.
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24.08.2023 20:43 Відповісти
Там у Пригожина є своє кладовище,там можливо і збудують новенький меморіал,всім зручно.
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24.08.2023 21:00 Відповісти
Це десь на кубані є меморіал безмозглим кацапотварюкам.Навіть місцева кацаповлада була проти вагнєромогільніка.
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24.08.2023 22:58 Відповісти
Якось не пам'ятаю, щоб тварюка раніше називала владу в Україні неонацистським режимом. Двійник не той?
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24.08.2023 20:43 Відповісти
Убийцу прегожена, резиновой жопой натянуть бы на химарс и пустить бы по маацьве! Что бы знали лишнехромосомы, кого выбирать надо!!!
Свинособак, всегда к своей блевотине тянет, то сралin, то ******, то моржовая звизда...
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24.08.2023 20:44 Відповісти
А кто сегодня у Путлера поваром теперь работает?
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24.08.2023 20:45 Відповісти
Да не был он поваром никогда. Ресторатором он был. Это журналисты так назвали и пошло.
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24.08.2023 20:57 Відповісти
Аптекари!
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24.08.2023 22:03 Відповісти
Пригожин лошара) , надо было идти на Москву до конца , а не в игры играть . Надо было войнушку устроить . , а так бесславно упал) , ну и пес с ним.
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24.08.2023 20:48 Відповісти
Он не боится, что эти будут по ночам являться?


Володенька, ну отзовись, отзовись, где ты? Где ты?? ©
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24.08.2023 20:52 Відповісти
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25.08.2023 05:19 Відповісти
Dmitry,
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25.08.2023 05:59 Відповісти
Який неонацистський режим? Зі своїм режимом народ України завжди вирішував сам і далі буде вирішувати, бо українці - це майдан, який ви ненавидите. І в нас люди, на відміну від вас, можуть сказати все, що захочеш владі і нічого їм за це не буде...А ви вже розстріляли, навіть, тих, що на вас чекали. Про цю відміну, до речі, українці всьому світу тепер розповідають, що нас ніхто не кидає в тюрми, не катує...Є негаразди, але будемо вирішувати після перемоги над вами - терористами людей і вбивцями людей.
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24.08.2023 20:54 Відповісти
Ну,на рахунок того,що нічого не буде ,то ви переборщіли звичайно.
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24.08.2023 21:58 Відповісти
"Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка" - подумал путин, но вслух сказал что-то насчёт талантливого бизнесмена.
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24.08.2023 20:56 Відповісти
В их учебниках истории так и запишут.
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24.08.2023 21:09 Відповісти
Надіюсь що у кацапотварюк в найближче століття(або й більше) не буде ніякої історії.
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24.08.2023 21:52 Відповісти
Його "заколот вихідного дня" навіки залишив як не слід на серці лілітупіна, то шишку гемороя на його сраці.
Навряд чи це кінець історії. Чекаю на новий рівень жабогадюкінга
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24.08.2023 20:58 Відповісти
в принципі що від нього вимагалося Пригожин зробив - Соледар і Бахмут взяв із зеками, сковав біля себе великі i боєздатні сили, допоміг підготуватися до оборогу на півдні. Саме це запам'ятається.
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24.08.2023 20:59 Відповісти
не забувайте про Кремінну, там теж були вагнерівці і коли оборону прорвали, то навіть вуличних боїв не було, наші на первій космічній рвонули в бік Лиману
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24.08.2023 21:15 Відповісти
Что сказали клону тотон и говорит а Медведев улыбается попивая вискарь
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24.08.2023 21:01 Відповісти
..*****, оно и в Африке *****
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24.08.2023 21:04 Відповісти
А Тіхонов - ета штірліц каторий танцевал на балє с наташей толстовой?
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24.08.2023 21:18 Відповісти
саме він
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24.08.2023 21:59 Відповісти
ОЙ! А хто ето сделал?
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24.08.2023 21:10 Відповісти
У тебя морда постная х*уйло, тебе никто не поверит. Давай по новой.
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24.08.2023 21:12 Відповісти
путіну зробили голос Тіхонова? Чи це не путін? В Тіхонова колись була закохана половина бабів совка. На що тільки не підуть чекісти заради пропагандонії. 100% зробили голос штірліца своєму 'важдю', щоб совкові баби дивилися 'улюбльонними глазамі і ушамі ' на ****@ і безропотно відправляли своїх синів на вайну раді важдя
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24.08.2023 21:23 Відповісти
А знаєте, мені це нагадує відому кацапську казку. Вовка і качку вже вбили, але десь ще бігає заєць з яйцем, в якому голка, яку всі шукають.
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24.08.2023 21:28 Відповісти
С этой поры вертухай уже никуда не полетит, потому что в задницу его литака может прилететь нечто аналогичное как и его дружбану.
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24.08.2023 21:28 Відповісти
Шо муйлуша несет, насчет пригожки, мол, по прилету из Африки, встречался с кем-то? Перед этим сообщалось, шо недопригожин вылетел из Африки и не долетел, бо самолет без крыла винтом в штопор ушел. SURE, суфлеры пыни не читают новости. ЗЫ... наконец-то наши ракеты заработали.
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24.08.2023 21:39 Відповісти
А міг же на голубому глазу заявити що це все укронацисти літак збили.
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24.08.2023 21:45 Відповісти
Ха хахаха ха ха ха ха ха хахахаха во піз..ц
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24.08.2023 22:00 Відповісти
Когда уже мы не забудем поссать на могилу *****.
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24.08.2023 22:15 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Чем и зачем был сбит самолет Пригожина и был ли в нем сам Пригожин

Вечером 23 августа в небе над Тверской областью был сбит Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину. На борту находились три члена экипажа и семь человек из ЧВК «Вагнер». Росавиация быстро опубликовала список пассажиров. Среди них был сам Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин - первый командир ЧВК, Валерий Чекалов - руководитель АО «Нева», человек отвечавший за снабжение и логистику ЧВК в Африке и на Ближнем Востоке, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Николай Матусев и Александр Тотмин - бойцы второго и четвертого штурмовых отрядов ЧВК, личная охрана Пригожина и Уткина.

По словам источников в МО РФ и в окружении Пригожина, самолет был сбит ракетой комплекса ПВО «Панцирь». Борт летел на высоте 8,5 тысяч метров, большинство типов ракет «Панциря» работают на высотах до 15 км. Озвученная первоначально версия, что самолет был сбит двумя ракетами комплекса С-300 у экспертов вызывает сомнения, поскольку такие ракеты нанесли бы куда более серьезные повреждения небольшому самолету, это было бы сразу видно по обломкам.

Версию с техническими причинами аварии никто из опрошенных нами источников даже не рассматривает. По их словам на части обломков видны следы от поражающих элементов «Панциря», кроме того, борт развалился в воздухе, что характерно при попадании ракеты. То, что он разломился на две части, а не на сотни мелких обломков также косвенно подтверждает, что попадание было скорее из «Панциря», а не из С-300 или системы «Бук», которые разнесли бы гражданский самолет на мелкие обломки, а тела пассажиров и экипажа до сих пор бы искали на большой территории, как это было с малайзийским Боингом в 2014 году.

Версию с заложенной на борт бомбой, например в ящике вина, который доставили на самолет прямо перед вылетом, эксперты также не рассматривают, потому что все грузы и сам самолет перед вылетом тщательно досматривались и проверялись охраной Пригожина.

На вопрос, кто это сделал, собеседники в окружении Пригожина отвечают примерно одинаково - российские власти. Источники в МО РФ, ФСБ и СБ РФ также считают, что самолет был сбит по указанию «кого-то на самом верху». По словам собеседников в Москве, Пригожин, Уткин и Чекалов не случайно оказались на одном самолете. «Одним выстрелом закрыли вопрос сразу со всеми невменько, кто еще оставался вокруг ЧВК», - поясняет собеседник, близкий к совету безопасности РФ.

По его словам, Пригожин и Уткин были неуправляемы, они выполнили все задачи, которые от них требовались, после 24 июня Пригожин и Чекалов постоянно занимались перерегистрацией компаний, открытием новых юридических лиц в РФ, Беларуси, странах Африки, перевели все бизнес-процессы и логистику, связанную с работой ЧВК «на кого им показали». После этого они стали не нужны и их устранили.

Близкий к Патрушеву источник также считает, что его шеф разочаровался в Пригожине, которого не удалось под видом опального борцы с режимом забросить в ЕС, а нужды иметь его в живых больше не было.

В окружении Пригожина ходят слухи, что «Шеф жив» и «красиво имитировал смерть, чтобы уйти». Мы с трудом верим в то, что Пригожин мог бы самостоятельно организовать имитацию и избежать смерти, если ему ее готовили люди Николая Патрушева. Имитация возможна, но только по согласованию с главным российским силовиком. С другой стороны, очевидного смысла в этой имитации для Патрушева нет, если только Пригожин не всплывет живым в ЕС под видом ловкого парня, избежавшего чекистской ловушки. Вероятность такого сценария мы считаем минимальной. В использовании Пригожина как Лжедмитрия, который будет мерещиться всем за каждым событием, связанным с ЧВК живой Пригожин не нужен.

Бойцы и командиры ЧВК, находящиеся в Африке, сказали, что на их жизни и работе гибель Пригожина никак не скажется, поскольку «он давно не имеет к нам никакого отношения». Личный состав ЧВК в Беларуси, несмотря на сообщения о волнениях и переброске в РФ, продолжает заниматься обучением новобранцев или находится в отпусках.
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24.08.2023 22:21 Відповісти
... и по его щеке покатилась скупая крокодилья слеза.
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24.08.2023 22:31 Відповісти
Убийца соболезнует жертвам! Гуманно...
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24.08.2023 22:51 Відповісти
Олександр Македонський після вбивства Дарія накрив його своїм плащем. Мертвий противник перестав бути його ворогом.
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24.08.2023 23:09 Відповісти
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24.08.2023 23:13 Відповісти
У пуцьки таки папочки і тут файли-фото.
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24.08.2023 23:27 Відповісти
Цинизму нет предела! Это ********, детка! Отвечает в ответ типа цивилизация! И все
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25.08.2023 02:44 Відповісти
продюссор Йосиф убрал конкурента.
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25.08.2023 04:24 Відповісти
Наверное Пригожин не попадёт на концерт Кобзона, ибо убит не по ретуалу, т.е. не кувалдой (комментарий Демусики)
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25.08.2023 05:27 Відповісти
Цікаво, хто ж наступний після Пригожина?
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25.08.2023 08:17 Відповісти
Как говорил один мой друг покойный-я слишком много знал!
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25.08.2023 09:36 Відповісти
ФАШИСТ ***** УБИЛ РАШИСТА ПРИГОЖИНА --- УРЯЯЯЯЯ --- ТЕПЕРЬ ***** ПЕРВЫЙ В ОЧЕРЕДИ НА КОНЦЕРТ КАБЗДОНА !!!!!
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25.08.2023 19:54 Відповісти
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