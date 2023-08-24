Путін про загибель Пригожина: "Талантливый бизнесмен. Не забудем его". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін прокоментував катастрофу літака, в якому перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується цієї авіаційної катастрофи, то перш за все хочу сказати слова співчуття сім'ям всіх загиблих. І якщо там дійсно перебували співробітники компанії "Вагнер", хотів би зазначити, що це люди, які внесли суттєвий вклад у нашу спільну справу боротьби з нацистським режимом на Україні. Ми про це пам'ятаємо, знаємо та не забудемо.

Пригожина я знав дуже давно, з початку 90х. Це була людина складної долі, і були в ньго велики помилки у житті. Досягав потрібних результатів, і для себе, і коли я просив - для спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановита людина, талановитий бізнесмен. Працював не тільки у нас в країні, працював з результатом. І за кордоном, в Африці. Займався там нафтою, газом, коштовним камінням. Ось він тільки вчора повернувся з Африки, зустрічався тут з деякими офіційними особами", - розповів Путін.

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".