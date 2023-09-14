Венгрия обвинила Украину в своей инфляции

Венгрия обвинила Украину в инфляции на 0,5%, которая произошла из-за того, что Киев повысил плату за транзит в эту страну российского газа.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Гергели Гуйяш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По словам Гуйяша, "повышение транзитного сбора идет вопреки всем ориентирам и рекомендациям". "Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с более высокими, чем раньше, ценами на топливо. Основной причиной этого является то, что нам приходится импортировать топливо в пять раз дороже по трубопроводу через территорию Украины. Повышение транзитного тарифа противоречит всем критериям и рекомендациям", - заявил он.

В августе годовая инфляция в Венгрии замедлилась до 16,4% с более 25% в первом квартале. Но оказалась несколько выше ожиданий.

Это ударило по потреблению, поскольку реальная заработная плата в Венгрии в этом году упала, вопреки значительному повышению зарплат.

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