Угорщина звинуватила Україну в своїй інфляції
Угорщина звинуватила Україну в інфляції на 0,5%, яка сталася нібито через те, що Київ підвищив плату за транзит до цієї країни російського газу.
Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Ґерґелі Гуйяш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
За словами Гуйяша, "підвищення транзитного збору йде всупереч усім орієнтирам й рекомендаціям". "Є деякі тривожні ознаки, які в основному пов'язані з вищими, ніж раніше, цінами на пальне. Основною причиною цього є те, що нам доводиться імпортувати паливо в п'ять разів дорожче трубопроводом через територію України. Підвищення транзитного тарифу суперечить усім критеріям та рекомендаціям", - заявив він.
У серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% з понад 25% у першому кварталі. Але виявилася дещо вищою за очікування.
Це вдарило по споживанню, оскільки реальна заробітна плата в Угорщині цьогоріч упала, всупереч значному підвищенню зарплат.
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Вот это поворот!!!!
Сосали у московитов? Продолжайте сосать, это скорее всего вам не поможет, но привычку менять не стоит.
Думаете, просто идиот? Не, тут другое!
В 1998 г., впервые избранный премьером, Орбан, в отличие от предшественников, в Москву - ни ногой! Особенно - после прихода к власти Путина.
Еще в статусе оппозиционного лидера он поносил правительство за «слепоту» в отношении «растущего влияния» энергетических гигантов РФ и предлагал ориентироваться на Европу.
«Молодое поколение, которое нас поддерживает, должно не допустить, чтобы Венгрия стала самым веселым бараком Газпрома!» - говорил Орбан, отсылая к известной шутке «Венгрия - самый веселый барак соцлагеря».
В 2008-м он https://lenta.ru/articles/2015/02/16/hungary_russia/ называл другие страны ЕС «путинскими марионетками», а поддержку предыдущим правительством «Южного потока» - национальным предательством❗️
И вдруг в 2009 г. Орбан приезжает в Питер на съезд ЕР и резко становится главным апологетом Путина в Европе.
С чего бы? А всё просто!
Есть все основания полагать, что его переобувание было связано с арестом Сени Могилевича, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, обменявшего компромат против Орбана на свободу.
Существуют письменные свидетельства некоего Дитмара Клодо. В 90-х он от имени Могилевича передавал конверты с налом коррумпированным лицам в своем доме в Будапеште. Все фиксировалось на камеру (2-е фото).
«Весной 1994-го, незадолго до парламентских выборов, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около 1 млн марок ... Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес», - свидетельствовал Клодо.
В общем, выводы слишком очевидны. Я даже не исключил бы, что Путин, надеясь победить в Украине, обещал Орбану какие-то территориальные плюшки.
А ведь если бы не эти чемоданы, возможно, Украина была бы сегодня близка к вступлению в Альянс, а Венгрия не стала бы самым веселым бараком Газпрома.
вихід: нема транзиту - нема інфляції!
скільки угорщина передала військової техніка?
к часто при голосуваннях підтримує Україну?
ну то йдіть нахєр!
Украина з "газпромом" договора на покупку уже не заключает.
Тобто не було би євреїв не було і холокосту. Як цікаво!