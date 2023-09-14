Угорщина звинуватила Україну в своїй інфляції

Угорщина звинуватила Україну в інфляції на 0,5%, яка сталася нібито через те, що Київ підвищив плату за транзит до цієї країни російського газу.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Ґерґелі Гуйяш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

За словами Гуйяша, "підвищення транзитного збору йде всупереч усім орієнтирам й рекомендаціям". "Є деякі тривожні ознаки, які в основному пов'язані з вищими, ніж раніше, цінами на пальне. Основною причиною цього є те, що нам доводиться імпортувати паливо в п'ять разів дорожче трубопроводом через територію України. Підвищення транзитного тарифу суперечить усім критеріям та рекомендаціям", - заявив він.

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У серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% з понад 25% у першому кварталі. Але виявилася дещо вищою за очікування.

Це вдарило по споживанню, оскільки реальна заробітна плата в Угорщині цьогоріч упала, всупереч значному підвищенню зарплат.

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