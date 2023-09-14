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Угорщина звинуватила Україну в своїй інфляції

угорщина

Угорщина звинуватила Україну в інфляції на 0,5%, яка сталася нібито через те, що Київ підвищив плату за транзит до цієї країни російського газу.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Ґерґелі Гуйяш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

За словами Гуйяша, "підвищення транзитного збору йде всупереч усім орієнтирам й рекомендаціям". "Є деякі тривожні ознаки, які в основному пов'язані з вищими, ніж раніше, цінами на пальне. Основною причиною цього є те, що нам доводиться імпортувати паливо в п'ять разів дорожче трубопроводом через територію України. Підвищення транзитного тарифу суперечить усім критеріям та рекомендаціям", - заявив він.

Читайте: Угорщина планує розширити заборону на імпорт української агропродукції

У серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% з понад 25% у першому кварталі. Але виявилася дещо вищою за очікування.

Це вдарило по споживанню, оскільки реальна заробітна плата в Угорщині цьогоріч упала, всупереч значному підвищенню зарплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Угорщина не видаватимуть українців-ухилянтів

Автор: 

Угорщина (2262) інфляція (849)


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Топ коментарі
+35
так не купляйе, ми ж вас не примушуємо.
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14.09.2023 13:54
+33
Та вы шо!?!?!?
Вот это поворот!!!!
Сосали у московитов? Продолжайте сосать, это скорее всего вам не поможет, но привычку менять не стоит.
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14.09.2023 13:55
+24
Мало повысили, всего то на 0,5 %, а сброд восточно-уральский уже в афуе. А при увеличении на 1%, там начнётся массовый падёж пропарашного скота.
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14.09.2023 13:57
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так не купляйе, ми ж вас не примушуємо.
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14.09.2023 13:54 Відповісти
Мало повысили, всего то на 0,5 %, а сброд восточно-уральский уже в афуе. А при увеличении на 1%, там начнётся массовый падёж пропарашного скота.
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14.09.2023 13:57 Відповісти
Вы в этом уверены?!! А может наоборот, начнется его рост?
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14.09.2023 14:01 Відповісти
Ну, это конечно возможно, кратковременный рост возможен, но потом непременно начнётся падёж. Непременно.
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14.09.2023 14:08 Відповісти
То є бумеранг, Вітя (Орбан)
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14.09.2023 14:57 Відповісти
Та вы шо!?!?!?
Вот это поворот!!!!
Сосали у московитов? Продолжайте сосать, это скорее всего вам не поможет, но привычку менять не стоит.
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14.09.2023 13:55 Відповісти
Смоктати та Ридати!, така ось,невесела доля *******!),
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14.09.2023 14:46 Відповісти
Хто вкакався-невістка...
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14.09.2023 13:56 Відповісти
Витя Орбан с Сосайте, тьфу, Сирлойте, или как там его, Сиярто с ******** всрались.
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14.09.2023 14:09 Відповісти
Звинувачують вони, ти ба які падлюки ....
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14.09.2023 13:56 Відповісти
Орбан ПНХ!
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14.09.2023 13:56 Відповісти
Чогось у рашки всі друзі довбануті.
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14.09.2023 13:57 Відповісти
Які московити, такі й друзі у них.
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14.09.2023 14:04 Відповісти
Так сложилось исторически. Эти два социума очень близки ментально. Практически однояйцевые близнецы. Из за Урала они.
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14.09.2023 14:13 Відповісти
****** йдуть нах.
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14.09.2023 13:57 Відповісти
Пох.
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14.09.2023 13:57 Відповісти
А скільки Угорщина платить грязьпрому за тисячу кубів, і скільки коштує норвезький газ?
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14.09.2023 13:58 Відповісти
******* пора бы оторваться от ширинки путина.
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14.09.2023 14:00 Відповісти
"У серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% з понад 25% у першому кварталі." Взагалі то це пипець, у нас під час війни такої фігні не було, а тут країна ЄС.
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14.09.2023 14:02 Відповісти
ну а що вони хотіли? щоб під час війни щось подешевшало? Нехай Орбан дякує Путіну.
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14.09.2023 14:02 Відповісти
Просто треба девальвувати форінт втричі. І робити паливо з курудзів. Можна в Вітьки на дачі.
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14.09.2023 14:07 Відповісти
Яке підвищення, то війсковий збір
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14.09.2023 14:08 Відповісти
А ще нам насрати на "історічєскую справєдлівость" та "Вєлікую Вєнгрію". Живіть тепер з цим.
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14.09.2023 14:09 Відповісти
Нехай би озвучив, яким саме "усім орієнтирам й рекомендаціям" суперечить підвищення транзитнгого збору. Впевнений, що ті "орієнтири і рекомендації" - не ЄСівські, а касапські.
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14.09.2023 14:10 Відповісти
Дійсно, смішна аргументація - суперечить не законам, чи контрактам, а "орієнтирам й рекомендаціям". Ще б сказав : "протирічить нашим еротичним фантазіям" ))
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14.09.2023 15:08 Відповісти
https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1696643892253466712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1696643892253466712%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2Forban-prizval-zapad-zaklucit-s-putinym-sdelku-po-ukraine%2Fa-66673643 Виктор Орбан считает "совершенно нереалистичным" возвращение Украине Крыма, призывает не оказывать военную поддержку Киеву и утверждает, что украинцам надо забыть про НАТО.

Думаете, просто идиот? Не, тут другое!

В 1998 г., впервые избранный премьером, Орбан, в отличие от предшественников, в Москву - ни ногой! Особенно - после прихода к власти Путина.

Еще в статусе оппозиционного лидера он поносил правительство за «слепоту» в отношении «растущего влияния» энергетических гигантов РФ и предлагал ориентироваться на Европу.

«Молодое поколение, которое нас поддерживает, должно не допустить, чтобы Венгрия стала самым веселым бараком Газпрома!» - говорил Орбан, отсылая к известной шутке «Венгрия - самый веселый барак соцлагеря».

В 2008-м он https://lenta.ru/articles/2015/02/16/hungary_russia/ называл другие страны ЕС «путинскими марионетками», а поддержку предыдущим правительством «Южного потока» - национальным предательством❗️

И вдруг в 2009 г. Орбан приезжает в Питер на съезд ЕР и резко становится главным апологетом Путина в Европе.

С чего бы? А всё просто!

Есть все основания полагать, что его переобувание было связано с арестом Сени Могилевича, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, обменявшего компромат против Орбана на свободу.

Существуют письменные свидетельства некоего Дитмара Клодо. В 90-х он от имени Могилевича передавал конверты с налом коррумпированным лицам в своем доме в Будапеште. Все фиксировалось на камеру (2-е фото).

«Весной 1994-го, незадолго до парламентских выборов, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около 1 млн марок ... Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес», - свидетельствовал Клодо.

В общем, выводы слишком очевидны. Я даже не исключил бы, что Путин, надеясь победить в Украине, обещал Орбану какие-то территориальные плюшки.

А ведь если бы не эти чемоданы, возможно, Украина была бы сегодня близка к вступлению в Альянс, а Венгрия не стала бы самым веселым бараком Газпрома.
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14.09.2023 14:11 Відповісти
Про территориальные плюшки ето далеко не пустой звук. В начале войны Орбан открыто заявлял что когда ***** захватит Украину, Венгрия введет свои войска на закарпатскую область якобы для защиты местного населения. Тоесть ******** Украину поделили еще заранее до вторжения.
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14.09.2023 14:22 Відповісти
Ха, там не просто обіцяли, там вже реалізовували! Є свідчення очевидців, які 23 лютого запралялись на заправках і бачили, як колони угорської військової техніки їхали в бік Закарпаття...Чому вони їхали, стало відомо 24 лютого
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14.09.2023 17:11 Відповісти
мад'яри, йдіть за корабликом!

вихід: нема транзиту - нема інфляції!
скільки угорщина передала військової техніка?
к часто при голосуваннях підтримує Україну?

ну то йдіть нахєр!
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14.09.2023 14:12 Відповісти
Ну а як ви хтіли? В цю гру із заборонами\підняттям цін на транзити можна грати вдвох. Авжеж?
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14.09.2023 14:15 Відповісти
Глибше язика встроміть в дупу *****, і він вам ще знизить ціну на газ як і раніше.
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14.09.2023 14:16 Відповісти
Лучше пускай благодарят Орбана за развязанную ****** войну. Киев вообще не обязан качать газ окупантам и ихним пособникам да еще во время войны
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14.09.2023 14:16 Відповісти
Если Киев не буд качать ЕС принудит.
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14.09.2023 15:16 Відповісти
Заради Угорщини ніхто нікого не заставить
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14.09.2023 15:54 Відповісти
А чого заради Угощини, весь ЕС качае через Украину, часть ЕС газа хранится в Уераине в ПХГ, которую нам европейцы и толкают по ихним ценам.
Украина з "газпромом" договора на покупку уже не заключает.
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14.09.2023 16:01 Відповісти
У Гитлера евреи были во всем виноваты, а у венгров - украинц
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14.09.2023 14:18 Відповісти
Сподіваюсь, Україна після цієї війни зробить один великий та важливий висновок "поважають тільки сильних" і стане сильною, перестане класти болт на армію та економічний розвиток, стане свідомо планувати майбутнє, і матиме (хоч і дуже умовно) "нормальних" сусідів. Бо тоді і Угорщина язик в сраку засуне, і Білорусь не буде вийопуватись, і Польща пальці гнути припинить, навіть тупорила раша буде боятися чіпати(але це не точно). А зараз так, всі намагаються копнути, образити, використати, звинуватити бо відповісти нема чим ані тим ані іншим.
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14.09.2023 14:20 Відповісти
з якого переляку ти білорасєю з великої літери пишеш? помітив якусь різницю між расеєю і білорасеєю? найшов *** державу...
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14.09.2023 14:26 Відповісти
Ну чому ж нема чим відповісти? Ще й як є! Держави Білорусь не існує - відповідати немає кому. Раша кожного дня не успіває "зглотувати". Угорщині посібникам нацистів в усі часи, ще підвищити ціни на транзит, тільки так по дорослому.
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14.09.2023 14:31 Відповісти
мадярота ж домовилася з сєрбією про дешевий транзит)) постачання расєйського газу з балкан, троха почекають і ввп чухне на верх...))
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14.09.2023 14:21 Відповісти
****** є ******
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14.09.2023 14:34 Відповісти
Смєло!
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14.09.2023 14:53 Відповісти
********* нема спокою, як завжди
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14.09.2023 14:55 Відповісти
А ви що хотіли і рибку з'їсти і на ....уй сісти, за все треба платити, чи може Україна вам повинна зберегти ціну монголоїдну???? А за транзит ???? Ото ж!!!! Не подобається пройдіться по ринку може знайдете дешевше!!!!!
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14.09.2023 14:56 Відповісти
Венгры врут. Они не оплачивают транзит газа по Украинской территории, а получают его по цене контракта на западной границе Украины. Транзит всегда оплачивала Россия.
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14.09.2023 15:01 Відповісти
То есть росия платит Украине за ит?
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14.09.2023 15:14 Відповісти
а ще ми їм в штани насрали!
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14.09.2023 15:02 Відповісти
Ахах... Нужно снизить на 0,5 и просмотреть, как в венгрии будет продолжать расти инфляция. С другой стороны в Украине война, а значит не время венгров обучать. А жаль...
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14.09.2023 15:04 Відповісти
я бы еще повысил
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15.09.2023 00:56 Відповісти
А хіба Угорщина укладала окрему угоду на послуги з постачання/транзиту вонючого газу з Україною?Ні і ще раз ні. То яким боком тут Україна, хай питають у торгового партньора з яким укладена угода
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14.09.2023 15:08 Відповісти
То виходить, що ми під час війни не тільки нафту кацапську прокачуємо, а і газ? Тобто самі збагачуємо свого ворога, щоб він мав гроші на війну з нами? Якийсь довбаний сюрреалізм.
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14.09.2023 15:20 Відповісти
Нехай подякує за свою свободу та мирне небо, циганча замурзане.
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14.09.2023 15:29 Відповісти
Треба ще підвищити!!!
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14.09.2023 15:35 Відповісти
А тим, хто не купує українську лотерею - відключимо газ!
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14.09.2023 15:38 Відповісти
Яка в них цікава логіка: не було би жертви - не було би агрессора.
Тобто не було би євреїв не було і холокосту. Як цікаво!
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14.09.2023 15:55 Відповісти
Мадяри підори, інфляція тут не до чого !
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14.09.2023 16:05 Відповісти
Берите с немецкой трубы или берите трубу у немцев.
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14.09.2023 16:11 Відповісти
І в менструації...
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14.09.2023 17:53 Відповісти
Эти друзья варваров вообще уже обнаглели.
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14.09.2023 19:44 Відповісти
хай звинувачують бункерного якому цілують дупу
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14.09.2023 19:59 Відповісти
Хєрня якась. За транзит вроде платит газпром, именно с ним договор на транзит, и вообще каким боком цена на газ так влияет на инфляцию, они его едят что-ли?
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14.09.2023 20:29 Відповісти
 
 