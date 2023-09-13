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Німеччина та Угорщина не видаватимуть українців-ухилянтів

зсу

Німеччина та Угорщина  не збираються видавати українців, які  ухилилися від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

У Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву. За даними МВС ФРН, у країну після 24 лютого 2022 року в'їхало 214 263 українських чоловіків, яким станом на 31 липня цього року було від 18 до 60 років. З них у Німеччині залишалося 184 272.

"Київ поки не звертався до німецької влади з вимогою висилати в Україну чоловіків призовного віку з-поміж українських біженців, які нелегально виїхали з України до ФРН або не повернулися, поїхавши легально", — повідомив представник МВС Німеччини Максиміліан Калл.

У Мін'юсті ФРН у відповіді на запит виданню повідомили, що процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Умовою для екстрадиції є те, що в обох країнах відповідне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, є виняток, — відповідно до 4 статті конвенції, видача за правопорушення, передбачені військовим правом, виключена.

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"Тут передусім маються на увазі злочини, які перебувають виключно в порушенні військових обов'язків", — пояснила представниця німецького міністерства юстиції.

За інформацією видання Hungary Today, Угорщина також не планує видавати ухилянтів. Заступник прем'єр-міністра Жолт Шем'єн заяавив, що Угорщина не проводить розслідувань щодо будь-кого з українських біженців, щоб з'ясувати, чи були вони призвані на військову службу і не займається їхньою екстрадицією на Україну.

"Усі українські біженці можуть вважати себе в Угорщині вільними людьми та самостійно вирішувати, чи залишитися їм у цій країні, чи вирушити на Захід, чи повернутися назад. Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці. Ми нікому не передамо ні їхні дані, ні їх самих", – сказав Шем'єн.

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Автор: 

Угорщина (2262) Німеччина (7323) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+18
Ну да. ЕС - это ж вам не Сомали во главе с Зе, где до сих пор царствует СССР с его телефонным правом. Есть закон - и его выполняют.
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13.09.2023 12:47
+16
Звісно не будуть.А що хтось по іншому думав?
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13.09.2023 12:47
+14
Немає жодної ситуації з якої зелена шобла на чолі з найвеличнішим лідером ********** не зможе не вийти з ганьбою.
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13.09.2023 12:49
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13.09.2023 12:44 Відповісти
вже збирають валізи.
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13.09.2023 12:47 Відповісти
Ну да. ЕС - это ж вам не Сомали во главе с Зе, где до сих пор царствует СССР с его телефонным правом. Есть закон - и его выполняют.
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13.09.2023 12:47 Відповісти
Звісно не будуть.А що хтось по іншому думав?
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13.09.2023 12:47 Відповісти
За русскіх ухілянтов замолвітє слово. Якось про них забувають, а виїхало десь під триста тисяч минулої осені, та і зараз тікають, хто можливості має.
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13.09.2023 12:47 Відповісти
а як це ,що після 24 лютого , тільки в одну Німеччину, вїхало 200к чоловіків, якщо кордони були закриті!?
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13.09.2023 12:49 Відповісти
А це питання до наших прикордонників.
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13.09.2023 13:30 Відповісти
Багато хто з них вже підтягується до першої сотні Форбс..
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13.09.2023 14:04 Відповісти
купа людей виїхала через окуповані території до того як цей шлях закрився
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13.09.2023 13:37 Відповісти
зрозуміло
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13.09.2023 13:52 Відповісти
якось незручно виходить)
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13.09.2023 12:49 Відповісти
Немає жодної ситуації з якої зелена шобла на чолі з найвеличнішим лідером ********** не зможе не вийти з ганьбою.
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13.09.2023 12:49 Відповісти
Ганьба переведена в конвертовану валюту - не пахне..
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13.09.2023 14:06 Відповісти
То зрозуміло було з самого початку. А от який довбень почав цю тему? Крім поживи для кацапської пропаганди це нічого не дало.
Як, до речі, і зміна правил мобілізації обмежено придатних...
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13.09.2023 12:52 Відповісти
Той, хто у нас всю владу під себе підім'яв. Його канали це і розганяли в унісон рашці.
А взагалі, нічого нового - поділяй і володарюй. Щоб холопи чубились, а пани й надалі крали і жирували.
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13.09.2023 13:16 Відповісти
Поживи ці тварини незаконно втекли замість того щоб воювати за Україну це нормально?
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13.09.2023 13:16 Відповісти
"Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву."

А хто там казав, що ЄС не видаватиме ухилянтів?!! Ось і готовий привід сформувати нову бригаду із числа свіжої діяспори.
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13.09.2023 12:58 Відповісти
Ну во первых, факт взятки еще доказать надо. Хотя, ручные судьи вынесут нужное решение. А во вторых, даже если будет уголовное дело то легко отмажутся, заявив например что это политическое преследование или религия не позволяет воевать... В ЕС это легко прокатит.
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13.09.2023 13:07 Відповісти
Так а коли мій брат герой війни поїде в Європу і побаче виродків, що втекли від мобілізації хто тоді їх спасе, мій брат за таке і зарізати може
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13.09.2023 13:17 Відповісти
Європейське правосуддя їх врятує. Чи може вашому брату хочеться сісти на 5-10 років у європейську в'язницю?
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13.09.2023 13:20 Відповісти
Не думаю що врятує таких ситуацій буде багато мій брат на війні вже 6 років йому чесно класти за правосуддя єс, так само як от одному знайомому який втратив на війні батька, теж агресивно дуже ставиться до ухилянтів
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13.09.2023 13:41 Відповісти
Ну тобто ваш брат не проти посидіти в європейській тюрячці? Ну що ж, вперед тоді.
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13.09.2023 13:54 Відповісти
ЗА що? 5-10 років?
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13.09.2023 17:29 Відповісти
Вигаданий тільки ти
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13.09.2023 13:40 Відповісти
Іди і ріж,
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13.09.2023 13:59 Відповісти
***...яке ти дурнеееее.....
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13.09.2023 14:52 Відповісти
І кому будуть потрібні такі воїни на фронті? Якщо людина вже один раз показала своє ставлення до армії, то чого ви думаєте, що вона воюватиме добре?
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13.09.2023 13:19 Відповісти
Прочитайте оригінал статті, бо Цензор вирвав цю фразу с контексту. Там написано, що навіть якщо в Україні наш суд винесе вирок за взятку, то потім це ще доветься доказувати в Європейському суді, де будуть дуже прискіпливо вивчати докази. І навіть, якщо буде рішення про екстрадицію, то можна ще апеляцію подати. А якщо в ухилянта є ще й гроші на хороших адвокатів, то це все легко можна затягнути на роки. Он США не може добитись екстрадиції Фірташа вже майже 10 років.
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13.09.2023 13:30 Відповісти
І ще не забудьте, що строки давності поступово спливають. Я не знаю який там строк давності за ухилення від мобілізації \ підробку документів\ незаконний перетин кордону, але наврядчи більше 5 років. Тому їх просто треба ще потягнути час і тоді взагалі про екстрадицію мови йти не буде.
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13.09.2023 17:13 Відповісти
Ти давай ..ліпше про сральніки...в тій темі ти компетентніший....
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13.09.2023 14:50 Відповісти
Проблеми ухилянтів це проблеми України, продажних митників та інших чиновників, що випустили цих людей, але ніяк не Німеччини, чи інших країн де вони поїхали... і покарання цим людям має бути впроваджено тут...
яким способом вже нехай наші військові придумають, позбавлення майна, частини громадянських прав, тощо...
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13.09.2023 12:59 Відповісти
Судове рішення по кожному - і будь ласочка до Інтерполу. Не сподівайтеся, любі можновладці, що внутрішнє українське беззаконня можна розтягти на всю територію ЄС.
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13.09.2023 13:01 Відповісти
А скільки ж радості у псевдопатріотів - такі не знадобитися захищати Батьківщину - хай "дурні " гинуть, а "вумні " відсижуватимуться по Європах, так?
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13.09.2023 13:13 Відповісти
Головна відзнака псевдопатріота,його маркер,то постійне вживання таких маніпулятивно-патетичних понять,з розмито-узагальнючим сенсом як :"Батьківщина","Вітчизна","Борг","Наша земля")))) і т.п.)
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13.09.2023 13:45 Відповісти
А Монако будет выдавать? Или туда запросы не направят?)
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13.09.2023 13:04 Відповісти
В Монако - усі онакові-
Пару лямів та туфлі лакові...
Яхту краще мати на пристані
Триматись подалі від зброду обдристанного...
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13.09.2023 13:11 Відповісти
Цікаво в яку країну виїхав лисий і не тільки він з 95 кварталу?
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13.09.2023 13:05 Відповісти
200 тисяч множимо на 5 тисяч доларів середньої вартості довідок або мзди на кордоні, маємо мільярд доларів. А кажуть що українці бідні. А скільки нелегалів поза Дойчландом.
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13.09.2023 13:09 Відповісти
"Австрія не екстрадуватиме українських чоловіків призовного віку, якщо Україна звернеться з таким запитом, заявили в МВС країни виданню Exxpress. "Це було б масовим зазіханням на нашу державність, ми ніколи б цього не зробили ", - заявили в міністерстві."
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13.09.2023 13:09 Відповісти
Можна прийняти такі закони по майну, громадянству що більшість самі повернуться навіть з Монако. Було б бажання.
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13.09.2023 13:10 Відповісти
Так,конфіскувати майно,як це робить Асад у Сирії,чи Афеверки у Еритреї.Сирія,Еритрея та Україна-непогано виглядає.
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13.09.2023 13:14 Відповісти
Сусід має битись за твій сарай?
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13.09.2023 13:16 Відповісти
З чого ти вирішив,що хтось та щось комусь має та винен?)
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13.09.2023 13:36 Відповісти
Або розкуркулення.Це вже все було.
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13.09.2023 13:17 Відповісти
Так конфіскувати чому одні мають воювати, а втікачі виродки переховуватись за кордоном це що спрведливо?
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13.09.2023 13:56 Відповісти
Отнять і паделіть?
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13.09.2023 14:06 Відповісти
Тих виродків що втекли, замість того щоб воювати так чому ні, нехай дадуть їх майно моїм друзям що воюють не перший рік і яким потрібно це майно
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13.09.2023 14:41 Відповісти
Вони свое майно заробили і не тобі вирішувати.
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13.09.2023 14:44 Відповісти
А з чого ти вирішив, що ти у справедливому світі живеш?
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13.09.2023 17:26 Відповісти
Блін ну ви серйозно? У небагатих утікачів цінного майна тут немає, а у багатих якщо і є, то їм пофіг, бо в них гроші є, щоб собі нове купити за межами України
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13.09.2023 13:50 Відповісти
А пасивно-агресивне стадо пердючих надиванних поцреотів вже размріялось))))
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13.09.2023 13:10 Відповісти
Розмріялась щодо чого?
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13.09.2023 13:15 Відповісти
Банда Зеленского снова опозорилась на весь мир.
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13.09.2023 13:14 Відповісти
Виродки втекли в Польщу і Німеччину замість того щоб воювати за Україну, чому мої друзі і брати мають воювати а ці тварини ні?
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13.09.2023 13:20 Відповісти
Так, бо вони (друзі) не втекли.
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13.09.2023 13:25 Відповісти
Вони і не втікали пішли добровольцями а ти підтримуєш тварин які витікають замість виконання свого обов'язку?
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13.09.2023 13:54 Відповісти
Мені байдуже і тим більше я не суддя таким людям. Якщо хтось не хоче воювати, то це не привід, щоб таких людей назвати тваринами.
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13.09.2023 17:03 Відповісти
Я служу причому вже не перший рік
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13.09.2023 13:55 Відповісти
Тобто ти військовий?
То чому замість себе посилаєш цивільних в окопи?
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13.09.2023 14:16 Відповісти
Я служу в ДСНС знаєш що це таке?
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13.09.2023 14:30 Відповісти
А ДСНС вже в окопах?
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13.09.2023 14:45 Відповісти
Ти...служун...диванний ...не "стріляй" стільки....бо вже всіх задристав....дбл.
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13.09.2023 15:00 Відповісти
Клоун домовився з гансами і ********* про своїх учнів. Палюбому.
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13.09.2023 13:31 Відповісти
Может им надо отменить гражданство, и навсегда запретить въезд в Украину? Как такой вариант?
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13.09.2023 13:32 Відповісти
Они будут рыдать.
От счастья.
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13.09.2023 13:40 Відповісти
Прочитайте статтю 25 Конституції України
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13.09.2023 13:41 Відповісти
Конституція?
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13.09.2023 14:08 Відповісти
Було б справедливо, заборонити поверннення "ухилянтів" в Україну назавжди
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13.09.2023 13:36 Відповісти
Я не ухилянь, але я точно не повернуся. Годі з мене цього цирку. До того ж Україна у найближчі 100 років не стане процвітаючою. Навіть нормальною
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13.09.2023 20:52 Відповісти
Але ж є і були законні підстави виїхати чому тут всі розводять демагогію про хабарі за виїзд. Гугліть підстави для виїзду. В Україні так ******* звинувачувати всіх навколо у своїх проблемах.
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13.09.2023 13:45 Відповісти
якщо вони виїхали, щоб не воювати, то як вони будуть захищати Україну, як їх повернуть? агрохімія тупий, тому що сам він не піде на фронт. Воїни України, бережить себе. Слава ЗСУ!
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13.09.2023 14:15 Відповісти
а я казав що провалиться та іде але ж всі волали що зараз як повернем усі батальони монако, відень та дубаї і буде чим воювати.
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13.09.2023 14:44 Відповісти
Я так розумію, що ті придурки, які хочуть депортації чоловіків дбають не так про захист Батьківщини, як про те, аби комусь не жилось краще?
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13.09.2023 20:50 Відповісти
 
 