Німеччина та Угорщина не видаватимуть українців-ухилянтів
Німеччина та Угорщина не збираються видавати українців, які ухилилися від мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
У Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву. За даними МВС ФРН, у країну після 24 лютого 2022 року в'їхало 214 263 українських чоловіків, яким станом на 31 липня цього року було від 18 до 60 років. З них у Німеччині залишалося 184 272.
"Київ поки не звертався до німецької влади з вимогою висилати в Україну чоловіків призовного віку з-поміж українських біженців, які нелегально виїхали з України до ФРН або не повернулися, поїхавши легально", — повідомив представник МВС Німеччини Максиміліан Калл.
У Мін'юсті ФРН у відповіді на запит виданню повідомили, що процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Умовою для екстрадиції є те, що в обох країнах відповідне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, є виняток, — відповідно до 4 статті конвенції, видача за правопорушення, передбачені військовим правом, виключена.
"Тут передусім маються на увазі злочини, які перебувають виключно в порушенні військових обов'язків", — пояснила представниця німецького міністерства юстиції.
За інформацією видання Hungary Today, Угорщина також не планує видавати ухилянтів. Заступник прем'єр-міністра Жолт Шем'єн заяавив, що Угорщина не проводить розслідувань щодо будь-кого з українських біженців, щоб з'ясувати, чи були вони призвані на військову службу і не займається їхньою екстрадицією на Україну.
"Усі українські біженці можуть вважати себе в Угорщині вільними людьми та самостійно вирішувати, чи залишитися їм у цій країні, чи вирушити на Захід, чи повернутися назад. Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці. Ми нікому не передамо ні їхні дані, ні їх самих", – сказав Шем'єн.
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Як, до речі, і зміна правил мобілізації обмежено придатних...
А взагалі, нічого нового - поділяй і володарюй. Щоб холопи чубились, а пани й надалі крали і жирували.
А хто там казав, що ЄС не видаватиме ухилянтів?!! Ось і готовий привід сформувати нову бригаду із числа свіжої діяспори.
яким способом вже нехай наші військові придумають, позбавлення майна, частини громадянських прав, тощо...
Пару лямів та туфлі лакові...
Яхту краще мати на пристані
Триматись подалі від зброду обдристанного...
То чому замість себе посилаєш цивільних в окопи?
От счастья.