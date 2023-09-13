Німеччина та Угорщина не видаватимуть українців-ухилянтів

Німеччина та Угорщина не збираються видавати українців, які ухилилися від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

У Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву. За даними МВС ФРН, у країну після 24 лютого 2022 року в'їхало 214 263 українських чоловіків, яким станом на 31 липня цього року було від 18 до 60 років. З них у Німеччині залишалося 184 272.

"Київ поки не звертався до німецької влади з вимогою висилати в Україну чоловіків призовного віку з-поміж українських біженців, які нелегально виїхали з України до ФРН або не повернулися, поїхавши легально", — повідомив представник МВС Німеччини Максиміліан Калл.

У Мін'юсті ФРН у відповіді на запит виданню повідомили, що процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Умовою для екстрадиції є те, що в обох країнах відповідне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, є виняток, — відповідно до 4 статті конвенції, видача за правопорушення, передбачені військовим правом, виключена.

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"Тут передусім маються на увазі злочини, які перебувають виключно в порушенні військових обов'язків", — пояснила представниця німецького міністерства юстиції.

За інформацією видання Hungary Today, Угорщина також не планує видавати ухилянтів. Заступник прем'єр-міністра Жолт Шем'єн заяавив, що Угорщина не проводить розслідувань щодо будь-кого з українських біженців, щоб з'ясувати, чи були вони призвані на військову службу і не займається їхньою екстрадицією на Україну.

"Усі українські біженці можуть вважати себе в Угорщині вільними людьми та самостійно вирішувати, чи залишитися їм у цій країні, чи вирушити на Захід, чи повернутися назад. Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці. Ми нікому не передамо ні їхні дані, ні їх самих", – сказав Шем'єн.

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