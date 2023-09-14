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Новости
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Турция раскритиковала доклад Европарламента о санкциях против РФ

туреччина

Турция раскритиковала доклад Европейского парламента, который настаивает на сотрудничестве Анкары с ЕС во введении санкций против России.

Об этом заявили в МИД Турции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В МИД Турции считают, что доклад Европарламента является сборником необоснованных обвинений и предубеждений и демонстрирует, что его члены не в состоянии выработать правильный стратегический подход к ЕС, а также к региону, где расположена Турция.

"Этот доклад, к сожалению, свидетельствует о том, что члены Европарламента находятся в плену популистской повседневной политики", – говорится в заявлении.

"В такой критический период, когда на карту поставлена стабильность и безопасность нашего континента и открыто окно возможностей для оживления отношений между Турцией и ЕС, мы считаем нерациональным, что ЕП выносит на форумы другие цели, параллельные переговорам о вступлении, которые являются основой отношений между Турцией и ЕС", – отмечает МИД Турции.

На Анкару оказывается все большее давление со стороны ЕС и США, чтобы она присоединилась к санкциям против РФ за ее вторжение в Украину. Турция отказывается присоединяться к любым другим санкционным усилиям, кроме тех, что вводит ООН, мотивируя это тем, что это может осложнить ее попытки посредничества между Киевом и Москвой.

Читайте также: Усиление сотрудничества между Турцией и РФ не влияет на отношения с Украиной, – посол Боднар

Автор: 

Европарламент (1795) россия (95365) санкции (11257) Турция (3371)


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Топ комментарии
+15
хай турки не будуть аж задуже хитрожопими, бо таких ніде не *******, тим більше, якщо вони хочуть стати колись членами ЄС
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14.09.2023 16:25
+11
русня-не палися так.не лижи ти так свому другу ердогану
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14.09.2023 17:02
+7
шо турецькі братушки думали шо всі тупі і можна на війні заробляти по повній? нє нє, всі знають шо турція тупо бабло заробляє, так само як індія і китай, так шо турції ЄС не світить, а по факту і із нато треба *********
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14.09.2023 16:31
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Ирдоган тарган
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14.09.2023 16:23 Ответить
русня-не палися так.не лижи ти так свому другу ердогану
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14.09.2023 17:02 Ответить
Пердоган
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14.09.2023 22:10 Ответить
а анкару вже призначили посередником?
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14.09.2023 16:23 Ответить
хай турки не будуть аж задуже хитрожопими, бо таких ніде не *******, тим більше, якщо вони хочуть стати колись членами ЄС
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14.09.2023 16:25 Ответить
Швеція їм допоможе потрапити в ЕС. Бо Туреччина допоможе Швеції потрапити до НАТО))
Ось як все й робиться. Бартер.
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14.09.2023 16:32 Ответить
ердоган: з гітлером торгували до лютого 45-го і з ****** будемо до останнього!
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14.09.2023 16:28 Ответить
шо турецькі братушки думали шо всі тупі і можна на війні заробляти по повній? нє нє, всі знають шо турція тупо бабло заробляє, так само як індія і китай, так шо турції ЄС не світить, а по факту і із нато треба *********
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14.09.2023 16:31 Ответить
Ердоган крамар, і кров'ю буде шинкувати.
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14.09.2023 16:31 Ответить
Останнім часом Ердоган з великого політика перетворився на простого торгаша із звичайного базару.Хто кричить більше,продає краще.
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14.09.2023 16:32 Ответить
Та він таким і був. Дивно що дехто тільки зараз це зрозумів.
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14.09.2023 17:41 Ответить
Насправді він просто відстоює національні інтереси Туреччини... принамі так, як він їх бачить, і заробляє на тому, на чому може.

Але його поведінка в котрий раз показує, що коли гандлярі починають влазити в політику, то результат буде негативний.

Так що Туреччина ще буже пожинати результати свого вибору на користь Ердогана!
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14.09.2023 18:47 Ответить
Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль, крім тих, що вводить ООН, мотивуючи це тим, що це може ускладнити її спроби посередництва між Києвом і Москвою. ООН.в лиці португальського осла Гутєріша і турецького Пердогана.разом з 3,14дерацією є антиукраїнська тріада,котра відстоює інтереси окупанта України і вбивці українського народу
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14.09.2023 16:33 Ответить
Плюс Індя, кин чен ин, Угорщина, Китай, Сербія?
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14.09.2023 16:35 Ответить
плюсів багато і в Німеччині і в Австрії і у Ватикані і навіть у США
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14.09.2023 16:37 Ответить
Та ото ж.
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14.09.2023 16:38 Ответить
це все що треба знати про турків,індусів китайців...хто тут вчора звинувачував подоляка за критику цих братушок?
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14.09.2023 16:38 Ответить
Ця війна викрила багато моазоти у світі й показала цінності деяких без прикрас.
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14.09.2023 16:48 Ответить
У такий критичний період, коли на карту поставлено стабільність і безпеку нашого континенту та відкрито вікно можливостей для пожвавлення відносин між Туреччиною та ЄС, ми вважаємо нераціональним, що ЄП виносить на форуми інші цілі, паралельні переговорам про вступ, які є основою відносин між Туреччиною та ЄС


Тобто хай українці гинуть, головне, щоб Турція дружила з ЄСі все це під гаслом налагодження стабільності на континенті 🤭
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14.09.2023 16:50 Ответить
Пару місяців назад наші пропагандони розказували як Ердоган поводив пісюном пуйлові по губам, а зараз хіба він не нам водить цим самим пісюном?

Ей єдиний телемарафон, як ви там, ще не відчули смаку Ердоганового прутня?
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14.09.2023 17:00 Ответить
Вся русня місцева встала на захист друга ердогана
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14.09.2023 17:04 Ответить
Ердоган підар в кулуарах саміту G20 ходив по всіх делегаціях і таємно нив просячи про скасування санкцій проти рашки.

Підар галімий.
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14.09.2023 17:40 Ответить
...разве туркам запрещено принимать мокшанских к себе ???? В турецкую семью по десять мокшанских с болот мацковии...
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14.09.2023 17:51 Ответить
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14.09.2023 18:21 Ответить
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14.09.2023 18:26 Ответить
турки обідились що їм не дають заробляти на війні,
вони і не нато і не єс? чи що
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14.09.2023 18:46 Ответить
Уже и не шифруются хитрожопые барыги.
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14.09.2023 19:56 Ответить
 
 