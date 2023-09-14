Турция раскритиковала доклад Европарламента о санкциях против РФ
Турция раскритиковала доклад Европейского парламента, который настаивает на сотрудничестве Анкары с ЕС во введении санкций против России.
Об этом заявили в МИД Турции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В МИД Турции считают, что доклад Европарламента является сборником необоснованных обвинений и предубеждений и демонстрирует, что его члены не в состоянии выработать правильный стратегический подход к ЕС, а также к региону, где расположена Турция.
"Этот доклад, к сожалению, свидетельствует о том, что члены Европарламента находятся в плену популистской повседневной политики", – говорится в заявлении.
"В такой критический период, когда на карту поставлена стабильность и безопасность нашего континента и открыто окно возможностей для оживления отношений между Турцией и ЕС, мы считаем нерациональным, что ЕП выносит на форумы другие цели, параллельные переговорам о вступлении, которые являются основой отношений между Турцией и ЕС", – отмечает МИД Турции.
На Анкару оказывается все большее давление со стороны ЕС и США, чтобы она присоединилась к санкциям против РФ за ее вторжение в Украину. Турция отказывается присоединяться к любым другим санкционным усилиям, кроме тех, что вводит ООН, мотивируя это тем, что это может осложнить ее попытки посредничества между Киевом и Москвой.
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Ось як все й робиться. Бартер.
Але його поведінка в котрий раз показує, що коли гандлярі починають влазити в політику, то результат буде негативний.
Так що Туреччина ще буже пожинати результати свого вибору на користь Ердогана!
Тобто хай українці гинуть, головне, щоб Турція дружила з ЄСі все це під гаслом налагодження стабільності на континенті 🤭
Ей єдиний телемарафон, як ви там, ще не відчули смаку Ердоганового прутня?
Підар галімий.
вони і не нато і не єс? чи що