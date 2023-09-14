Туреччина розкритикувала доповідь Європарламенту про санкції проти Росії
Туреччина розкритикувала доповідь Європейського парламенту, який наполягає на співпраці Анкари з ЄС у запровадженні санкцій проти Росії.
Про це заявили в МЗС Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
В МЗС Туреччини вважають, що доповідь Європарламенту є збіркою необґрунтованих звинувачень і упереджень і демонструє, що його члени не в змозі виробити правильний стратегічний підхід до ЄС, а також до регіону, де розташована Туреччина.
"Ця доповідь, на жаль, свідчить про те, що члени Європарламенту перебувають у полоні популістської повсякденної політики", - йдеться в заяві.
"У такий критичний період, коли на карту поставлено стабільність і безпеку нашого континенту та відкрито вікно можливостей для пожвавлення відносин між Туреччиною та ЄС, ми вважаємо нераціональним, що ЄП виносить на форуми інші цілі, паралельні переговорам про вступ, які є основою відносин між Туреччиною та ЄС", - зазначає МЗС Туреччини.
На Анкару чиниться все більший тиск з боку ЄС та США, щоб вона приєдналася до санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну. Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль, крім тих, що вводить ООН, мотивуючи це тим, що це може ускладнити її спроби посередництва між Києвом і Москвою.
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Ось як все й робиться. Бартер.
Але його поведінка в котрий раз показує, що коли гандлярі починають влазити в політику, то результат буде негативний.
Так що Туреччина ще буже пожинати результати свого вибору на користь Ердогана!
Тобто хай українці гинуть, головне, щоб Турція дружила з ЄСі все це під гаслом налагодження стабільності на континенті 🤭
Ей єдиний телемарафон, як ви там, ще не відчули смаку Ердоганового прутня?
Підар галімий.
вони і не нато і не єс? чи що