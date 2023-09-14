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Туреччина розкритикувала доповідь Європарламенту про санкції проти Росії

туреччина

Туреччина розкритикувала доповідь Європейського парламенту, який наполягає на співпраці Анкари з ЄС у запровадженні санкцій проти Росії.

Про це заявили в МЗС Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

В МЗС Туреччини вважають, що доповідь Європарламенту є збіркою необґрунтованих звинувачень і упереджень і демонструє, що його члени не в змозі виробити правильний стратегічний підхід до ЄС, а також до регіону, де розташована Туреччина.

"Ця доповідь, на жаль, свідчить про те, що члени Європарламенту перебувають у полоні популістської повсякденної політики", - йдеться в заяві.

Читайте: Росія відправить 1 млн тонн зерна до Туреччини для країн Африки, - ЗМІ

"У такий критичний період, коли на карту поставлено стабільність і безпеку нашого континенту та відкрито вікно можливостей для пожвавлення відносин між Туреччиною та ЄС, ми вважаємо нераціональним, що ЄП виносить на форуми інші цілі, паралельні переговорам про вступ, які є основою відносин між Туреччиною та ЄС", - зазначає МЗС Туреччини.

На Анкару чиниться все більший тиск з боку ЄС та США, щоб вона приєдналася до санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну. Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль, крім тих, що вводить ООН, мотивуючи це тим, що це може ускладнити її спроби посередництва між Києвом і Москвою.

Також читайте: Посилення співпраці між Туреччиною та РФ не впливає на відносини з Україною, - посол Боднар

Автор: 

Європарламент (1041) росія (64926) санкції (11768) Туреччина (3491)


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Топ коментарі
+15
хай турки не будуть аж задуже хитрожопими, бо таких ніде не *******, тим більше, якщо вони хочуть стати колись членами ЄС
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14.09.2023 16:25
+11
русня-не палися так.не лижи ти так свому другу ердогану
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14.09.2023 17:02
+7
шо турецькі братушки думали шо всі тупі і можна на війні заробляти по повній? нє нє, всі знають шо турція тупо бабло заробляє, так само як індія і китай, так шо турції ЄС не світить, а по факту і із нато треба *********
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14.09.2023 16:31
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Ирдоган тарган
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14.09.2023 16:23 Відповісти
русня-не палися так.не лижи ти так свому другу ердогану
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14.09.2023 17:02 Відповісти
Пердоган
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14.09.2023 22:10 Відповісти
а анкару вже призначили посередником?
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14.09.2023 16:23 Відповісти
хай турки не будуть аж задуже хитрожопими, бо таких ніде не *******, тим більше, якщо вони хочуть стати колись членами ЄС
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14.09.2023 16:25 Відповісти
Швеція їм допоможе потрапити в ЕС. Бо Туреччина допоможе Швеції потрапити до НАТО))
Ось як все й робиться. Бартер.
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14.09.2023 16:32 Відповісти
ердоган: з гітлером торгували до лютого 45-го і з ****** будемо до останнього!
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14.09.2023 16:28 Відповісти
шо турецькі братушки думали шо всі тупі і можна на війні заробляти по повній? нє нє, всі знають шо турція тупо бабло заробляє, так само як індія і китай, так шо турції ЄС не світить, а по факту і із нато треба *********
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14.09.2023 16:31 Відповісти
Ердоган крамар, і кров'ю буде шинкувати.
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14.09.2023 16:31 Відповісти
Останнім часом Ердоган з великого політика перетворився на простого торгаша із звичайного базару.Хто кричить більше,продає краще.
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14.09.2023 16:32 Відповісти
Та він таким і був. Дивно що дехто тільки зараз це зрозумів.
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14.09.2023 17:41 Відповісти
Насправді він просто відстоює національні інтереси Туреччини... принамі так, як він їх бачить, і заробляє на тому, на чому може.

Але його поведінка в котрий раз показує, що коли гандлярі починають влазити в політику, то результат буде негативний.

Так що Туреччина ще буже пожинати результати свого вибору на користь Ердогана!
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14.09.2023 18:47 Відповісти
Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль, крім тих, що вводить ООН, мотивуючи це тим, що це може ускладнити її спроби посередництва між Києвом і Москвою. ООН.в лиці португальського осла Гутєріша і турецького Пердогана.разом з 3,14дерацією є антиукраїнська тріада,котра відстоює інтереси окупанта України і вбивці українського народу
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14.09.2023 16:33 Відповісти
Плюс Індя, кин чен ин, Угорщина, Китай, Сербія?
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14.09.2023 16:35 Відповісти
плюсів багато і в Німеччині і в Австрії і у Ватикані і навіть у США
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14.09.2023 16:37 Відповісти
Та ото ж.
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14.09.2023 16:38 Відповісти
це все що треба знати про турків,індусів китайців...хто тут вчора звинувачував подоляка за критику цих братушок?
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14.09.2023 16:38 Відповісти
Ця війна викрила багато моазоти у світі й показала цінності деяких без прикрас.
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14.09.2023 16:48 Відповісти
У такий критичний період, коли на карту поставлено стабільність і безпеку нашого континенту та відкрито вікно можливостей для пожвавлення відносин між Туреччиною та ЄС, ми вважаємо нераціональним, що ЄП виносить на форуми інші цілі, паралельні переговорам про вступ, які є основою відносин між Туреччиною та ЄС


Тобто хай українці гинуть, головне, щоб Турція дружила з ЄСі все це під гаслом налагодження стабільності на континенті 🤭
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14.09.2023 16:50 Відповісти
Пару місяців назад наші пропагандони розказували як Ердоган поводив пісюном пуйлові по губам, а зараз хіба він не нам водить цим самим пісюном?

Ей єдиний телемарафон, як ви там, ще не відчули смаку Ердоганового прутня?
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14.09.2023 17:00 Відповісти
Вся русня місцева встала на захист друга ердогана
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14.09.2023 17:04 Відповісти
Ердоган підар в кулуарах саміту G20 ходив по всіх делегаціях і таємно нив просячи про скасування санкцій проти рашки.

Підар галімий.
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14.09.2023 17:40 Відповісти
...разве туркам запрещено принимать мокшанских к себе ???? В турецкую семью по десять мокшанских с болот мацковии...
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14.09.2023 17:51 Відповісти
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14.09.2023 18:21 Відповісти
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14.09.2023 18:26 Відповісти
турки обідились що їм не дають заробляти на війні,
вони і не нато і не єс? чи що
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14.09.2023 18:46 Відповісти
Уже и не шифруются хитрожопые барыги.
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14.09.2023 19:56 Відповісти
 
 