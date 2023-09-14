Киевская прокуратура открыла уголовное производство по "Троещинским лугам"
Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по "Киевскому эколого-культурному центру" за невыполнение оформления охранных обязательств заказника "Троещинские луга".
Киевский эколого-культурный центр проверит прокуратура.
Как выяснили правоохранители, на территории природо-заповедного фонда столицы, в частности, на озере Верхнее Выгуровское, в пределах природно-заповедного заказника "Троещинские луга" в Деснянском районе Киева нарушение норм природоохранного законодательства.
Как известно, три года назад было объявлено о создании ландшафтного заказника местного значения "Троещинские луга" ориентировочной площадью 381,8 га.
Охрану объекта с оформлением охранного обязательства поручили организации "Киевский эколого-культурный центр" (КЭКЦ).
Однако выяснилось, что КЭКЦ инициировал изменение границ заказника с целью исключения с охраняемой территории более 4 гектаров земли для коммерческих нужд. В результате вместо 381,8 га заповедных территорий осталось 377,6 га.
Также киевская прокуратура обратила внимание на тот факт, что часть территорий ПЗФ "Троещинские луга" из-за ненадлежащей охраны и ряда нарушений со стороны "КЭКЦ" захвачена коммерческими организациями.
В частности, там размещен Автоцентр VOG, беседки с мангалами и другие коммерческие заведения неизвестных лиц.
Поэтому правоохранителями открыто производство по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог.
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Ось і маємо результати чергового схематозу: ВКРАВ -ПРОДАВ -УТІК!
Безкарність та відсутність на посадах громадян, які відслужили в ЗСУ або НацГвардії з 2019 року, призводить до ТАКОГО РОЗКРАДАННЯ державного майна!!
Діяльність Рахункової палати з 2019 р, взагалі не видно в Україні!!
Разумков+стефанчук, можуть підтвердити ц поки, як свідки, завчасно!!
А що стосовно ур.Горбачиха, де в 10 разів більше га? Там громадянин НІконов збирається збудувати елітне житло і яхт-клуб, тільки-но Віталя зробить йому з"їзди з "моста на Троєщину".
Ета другоє, там всі в долі?