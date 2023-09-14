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Киевская прокуратура открыла уголовное производство по "Троещинским лугам"

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по "Киевскому эколого-культурному центру" за невыполнение оформления охранных обязательств заказника "Троещинские луга".

Киевский эколого-культурный центр проверит прокуратура.

Как выяснили правоохранители, на территории природо-заповедного фонда столицы, в частности, на озере Верхнее Выгуровское, в пределах природно-заповедного заказника "Троещинские луга" в Деснянском районе Киева нарушение норм природоохранного законодательства.

Как известно, три года назад было объявлено о создании ландшафтного заказника местного значения "Троещинские луга" ориентировочной площадью 381,8 га.

Охрану объекта с оформлением охранного обязательства поручили организации "Киевский эколого-культурный центр" (КЭКЦ).

Однако выяснилось, что КЭКЦ инициировал изменение границ заказника с целью исключения с охраняемой территории более 4 гектаров земли для коммерческих нужд. В результате вместо 381,8 га заповедных территорий осталось 377,6 га.

Также киевская прокуратура обратила внимание на тот факт, что часть территорий ПЗФ "Троещинские луга" из-за ненадлежащей охраны и ряда нарушений со стороны "КЭКЦ" захвачена коммерческими организациями.

В частности, там размещен Автоцентр VOG, беседки с мангалами и другие коммерческие заведения неизвестных лиц.

Поэтому правоохранителями открыто производство по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по Троещинским лугам 01

Автор: 

Киев (25475) прокуратура (5005)


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Там і корупцією смердить!
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14.09.2023 17:40 Ответить
Всіх прокурорів - на передову тут без них повно статних обвинувачень громадян України до опу,зайві особи... в державі.
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14.09.2023 17:42 Ответить
Той хто керував цим майном держави, не пройшов з 2014 р. військової служби щодо Захисту Інтересів України!

Ось і маємо результати чергового схематозу: ВКРАВ -ПРОДАВ -УТІК!
Безкарність та відсутність на посадах громадян, які відслужили в ЗСУ або НацГвардії з 2019 року, призводить до ТАКОГО РОЗКРАДАННЯ державного майна!!
Діяльність Рахункової палати з 2019 р, взагалі не видно в Україні!!
Разумков+стефанчук, можуть підтвердити ц поки, як свідки, завчасно!!
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14.09.2023 18:13 Ответить
Коли треба, то побачили 4 га. Диво-дивне!
А що стосовно ур.Горбачиха, де в 10 разів більше га? Там громадянин НІконов збирається збудувати елітне житло і яхт-клуб, тільки-но Віталя зробить йому з"їзди з "моста на Троєщину".
Ета другоє, там всі в долі?
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14.09.2023 19:34 Ответить
Пусть по Гидропарку походят!
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15.09.2023 10:49 Ответить
 
 