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Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження по "Троєщинських луках"

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо "Київського еколого-культурного центру" за невиконання оформлення охоронних зобов’язань заказника "Троєщинські луки".

Київський еколого-культурний центр перевірить прокуратура

Як з’ясували правоохоронці, на території природо-заповідного фонду столиці, зокрема, на озері Верхнє Вигурівське, в межах природно-заповідного заказника "Троєщинські луки" в Деснянському районі Києва є порушення норм природоохоронного законодавства.

Як відомо, три роки тому було оголошено про створення ландшафтного заказника місцевого значення "Троєщинські луки" орієнтовною площею 381,8 га.

Охорону об’єкту з оформленням охоронного зобов’язання доручили організації "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ).

Однак з’ясувалося, що "КЕКЦ" ініціював зміну меж заказника з метою виключення з охоронюваної території понад 4 гектарів землі для комерційних потреб. В результаті, замість 381,8 га заповідних територій, залишилося 377,6 га.

Також київська прокуратура звернула увагу на той факт, що частина територій ПЗФ "Троєщинські луки" через неналежну охорону та низку порушень з боку "КЕКЦ" захоплена комерційними організаціями.

Зокрема, там розміщено Автоцентр VOG, альтанки з мангалами та інші комерційні заклади невідомих осіб.

Тож правоохоронцями відкрито провадження за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України - службове підроблення.

Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження по Троєщинських луках 01

Автор: 

Київ (19415) прокуратура (3667)


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Там і корупцією смердить!
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14.09.2023 17:40 Відповісти
Всіх прокурорів - на передову тут без них повно статних обвинувачень громадян України до опу,зайві особи... в державі.
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14.09.2023 17:42 Відповісти
Той хто керував цим майном держави, не пройшов з 2014 р. військової служби щодо Захисту Інтересів України!

Ось і маємо результати чергового схематозу: ВКРАВ -ПРОДАВ -УТІК!
Безкарність та відсутність на посадах громадян, які відслужили в ЗСУ або НацГвардії з 2019 року, призводить до ТАКОГО РОЗКРАДАННЯ державного майна!!
Діяльність Рахункової палати з 2019 р, взагалі не видно в Україні!!
Разумков+стефанчук, можуть підтвердити ц поки, як свідки, завчасно!!
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14.09.2023 18:13 Відповісти
Коли треба, то побачили 4 га. Диво-дивне!
А що стосовно ур.Горбачиха, де в 10 разів більше га? Там громадянин НІконов збирається збудувати елітне житло і яхт-клуб, тільки-но Віталя зробить йому з"їзди з "моста на Троєщину".
Ета другоє, там всі в долі?
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14.09.2023 19:34 Відповісти
Пусть по Гидропарку походят!
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15.09.2023 10:49 Відповісти
 
 