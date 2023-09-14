Помощь в восстановлении Украины невозможна без урегулирования вопроса санкций, - американские СМИ
Злоупотребление санкционными инструментами в Украине является нерешенной проблемой, которая ставит под угрозу будущее восстановление Украины и затрудняет помощь в этом процессе со стороны Соединенных Штатов.
Об этом говорится в американском издании National interest.
"Западные страны не доверяют украинским санкциям, поскольку доказательства нарушений являются секретными и не предоставляются по требованию о взаимности санкций. Необходимо большее сотрудничество между украинскими властями и западными санкционными органами, включая прозрачность доказательств, подлежащих рассмотрению в украинских и международных судах", - говорится в публикации.
Американское издание отмечает, что санкции остаются необходимым инструментом противостояния с Россией, однако санкционный процесс в Украине имеет существенную коррупционную составляющую.
"В непрозрачной украинской политической и бизнес-среде этот инструмент превратился в чрезмерно используемое и политизированное оружие, которым часто злоупотребляют и которое в некоторых случаях не имеет ничего общего с Россией, как утверждают украинские предприниматели, пострадавшие от санкций. Недостаток прозрачности и отсутствие надлежащей правовой процедуры привели к предположениям, что украинский режим санкций не свободен от коррупции и корыстных интересов", - утверждают авторы статьи.
Издание приводит статистику введения санкций в Украине, цитируя руководителя практики международного коммерческого и торгового права (ИКТ) в киевском офисе Baker McKenzie Анну Штепу, которая утверждает, что с начала войны в украинский санкционный список было включено более 5 715 физических и 3 153 юридических лиц, многие из которых были подвергнуты санкциям за содействие обхода существующих санкций и других ограничительных мер по ведению бизнеса в России. По словам Штепы, в Украине было возбуждено более 2300 уголовных дел только по факту коллаборации с государством-агрессором.
По мнению авторов статьи, есть ряд инструментов, с помощью которых можно решить проблему непрозрачности и коррупционности украинских санкций. Например, применение технологии блокчейн для отслеживания государственных денег, а также более тесное сотрудничество с западными структурами.
При этом в статье отмечается, что президент Владимир Зеленский уже осуществил ряд мер, направленных на уменьшении коррупции. В частности, приравнял ее к государственной измене. Однако, по мнению американских партнеров, Украина должна усилить свои антикоррупционные усилия, в том числе, сделать санкции прозрачными и совместимыми с западными.
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А усі держструктури побудовані на корупційному фундаменті.
Плтім зрозумів, що стаття є реалізацією принципу ( мовою оригіналу): "Єдиножды солгавши, кто тебе поверит"...
"Туреччина розкритикувала доповідь Європейського парламенту, який наполягає на співпраці Анкари з ЄС у запровадженні санкцій проти Росії.Про це заявили в МЗС Туреччини"
Джерело:
Кстати, авторы статьи конешно не такие интеллектуалы как Подоляк, но тоже не последние:
Ариэль Коэн, доктор философии, является старшим научным сотрудником-нерезидентом Евразийского центра Атлантического совета и управляющим директором Программы энергетики, роста и безопасности в Международном налоговом и инвестиционном центре. Он является автором книги "Русский империализм: развитие и кризис".
Уэсли Александер Хилл является ведущим аналитиком и менеджером международной программы по программе "Энергетика, рост и безопасность" в Международном налоговом и инвестиционном центре. Он исследует геополитические и геоэкономические вопросы, связанные с Китаем, Евразией и Африкой к югу от Сахары.
И правильно пишут, что хватит Америке выбрасывать деньги на ветер - военная помощь 120 млрд. в Афганистане, 200 млрд. в Ираке. А в результате местная коррупция развалила все результаты и ввергла свои страны в полную жопу хаоса! Потому что американцы терпели коррупционеров, за неимением других. Теперь они не хотят повторить ошибки с Украиной и поэтому они будут одновременно и оказывать военную помощь и требовать и помогать устранять коррупцию и строить прочную демократическую страну.
Статью прочитай:
https://nationalinterest.org/feature/ukraine%E2%80%99s-reconstruction-transparency-should-be-us-priority-206797
Смертная казнь, решение о применении которой принимает судья Чаус, у которого доллары хранились в стеклянной банке равносильно тому, что вручить Чикатилу рыцарский меч в руки.
Суть статьи в том, что план Маршала в побежденной Германии исполняла администрация Трумена и миллиарды дали прекрасный результат. Как и в Японии. В отличии от Ирака и Афганистана. А теперь обратим взор на Украину...
И правильное предложение того же Коэна как вести себя с Украиной, в настоящее время в лице Зеленского: "Уроки не выучил - на шашлыки не пойдешь!"