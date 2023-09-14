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Помощь в восстановлении Украины невозможна без урегулирования вопроса санкций, - американские СМИ

санкції

Злоупотребление санкционными инструментами в Украине является нерешенной проблемой, которая ставит под угрозу будущее восстановление Украины и затрудняет помощь в этом процессе со стороны Соединенных Штатов.

Об этом говорится в американском издании National interest.

"Западные страны не доверяют украинским санкциям, поскольку доказательства нарушений являются секретными и не предоставляются по требованию о взаимности санкций. Необходимо большее сотрудничество между украинскими властями и западными санкционными органами, включая прозрачность доказательств, подлежащих рассмотрению в украинских и международных судах", - говорится в публикации.

Американское издание отмечает, что санкции остаются необходимым инструментом противостояния с Россией, однако санкционный процесс в Украине имеет существенную коррупционную составляющую.

"В непрозрачной украинской политической и бизнес-среде этот инструмент превратился в чрезмерно используемое и политизированное оружие, которым часто злоупотребляют и которое в некоторых случаях не имеет ничего общего с Россией, как утверждают украинские предприниматели, пострадавшие от санкций. Недостаток прозрачности и отсутствие надлежащей правовой процедуры привели к предположениям, что украинский режим санкций не свободен от коррупции и корыстных интересов", - утверждают авторы статьи.

Издание приводит статистику введения санкций в Украине, цитируя руководителя практики международного коммерческого и торгового права (ИКТ) в киевском офисе Baker McKenzie Анну Штепу, которая утверждает, что с начала войны в украинский санкционный список было включено более 5 715 физических и 3 153 юридических лиц, многие из которых были подвергнуты санкциям за содействие обхода существующих санкций и других ограничительных мер по ведению бизнеса в России. По словам Штепы, в Украине было возбуждено более 2300 уголовных дел только по факту коллаборации с государством-агрессором.

По мнению авторов статьи, есть ряд инструментов, с помощью которых можно решить проблему непрозрачности и коррупционности украинских санкций. Например, применение технологии блокчейн для отслеживания государственных денег, а также более тесное сотрудничество с западными структурами.

При этом в статье отмечается, что президент Владимир Зеленский уже осуществил ряд мер, направленных на уменьшении коррупции. В частности, приравнял ее к государственной измене. Однако, по мнению американских партнеров, Украина должна усилить свои антикоррупционные усилия, в том числе, сделать санкции прозрачными и совместимыми с западными.

помощь (7763) санкции (11257)


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Топ комментарии
+8
Правильно, потрібно більше тикати мордякою Блазня і його дегенератних слуг в їх же лайно. Публічно і відкрито. Блазень - сцикливе створіння з комплексом Наполеона, що панічно боїться падіння власного рейтинга.
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14.09.2023 17:57
+4
Да…но эти олигофрены победили в борьбе со здравым меньшинством.Просто ФАКТ.
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14.09.2023 18:43
+2
Прочитав і спочатку не допетрав.
Плтім зрозумів, що стаття є реалізацією принципу ( мовою оригіналу): "Єдиножды солгавши, кто тебе поверит"...
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14.09.2023 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, потрібно більше тикати мордякою Блазня і його дегенератних слуг в їх же лайно. Публічно і відкрито. Блазень - сцикливе створіння з комплексом Наполеона, що панічно боїться падіння власного рейтинга.
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14.09.2023 17:57 Ответить
А у нього ніколи і не було рейтингу, було 73% олігофренів в стадії тяжкої дебільності ...
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14.09.2023 18:25 Ответить
Да…но эти олигофрены победили в борьбе со здравым меньшинством.Просто ФАКТ.
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14.09.2023 18:43 Ответить
Немає в Україні здорової меншини - ну практично немає, бо усі перебувають під потужним багаторічним впливом різних каналів олігархічного зомбоящика.
А усі держструктури побудовані на корупційному фундаменті.
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14.09.2023 20:06 Ответить
Прочитав і спочатку не допетрав.
Плтім зрозумів, що стаття є реалізацією принципу ( мовою оригіналу): "Єдиножды солгавши, кто тебе поверит"...
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14.09.2023 18:04 Ответить
Хіба хтось повірить злодіям ?
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14.09.2023 18:25 Ответить
Не пішли б такі "друзі" України на ослячий прутень! Разом з підспівувачам з в цих коментах.
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14.09.2023 18:31 Ответить
Прямо в унісон з Бидлоганом!
"Туреччина розкритикувала доповідь Європейського парламенту, який наполягає на співпраці Анкари з ЄС у запровадженні санкцій проти Росії.Про це заявили в МЗС Туреччини"
Джерело:
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14.09.2023 18:35 Ответить
Издание само по себе еще та помойка….но по сути все сказано верно.Такого воровства и кумовства при Януке даже не было.
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14.09.2023 18:39 Ответить
Ви б ще "Известия" чи "Правду" передрукували. Подивіться на вікіпедії хто видавець та головний виконавчий директор і зробіть висновки. Не перетворюйтесь на рупор рос. пропаганди
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14.09.2023 19:40 Ответить
Ух ты, мы уже и про издателя все знаем. А саму статью слабо было прочитать?
Кстати, авторы статьи конешно не такие интеллектуалы как Подоляк, но тоже не последние:

Ариэль Коэн, доктор философии, является старшим научным сотрудником-нерезидентом Евразийского центра Атлантического совета и управляющим директором Программы энергетики, роста и безопасности в Международном налоговом и инвестиционном центре. Он является автором книги "Русский империализм: развитие и кризис".

Уэсли Александер Хилл является ведущим аналитиком и менеджером международной программы по программе "Энергетика, рост и безопасность" в Международном налоговом и инвестиционном центре. Он исследует геополитические и геоэкономические вопросы, связанные с Китаем, Евразией и Африкой к югу от Сахары.
И правильно пишут, что хватит Америке выбрасывать деньги на ветер - военная помощь 120 млрд. в Афганистане, 200 млрд. в Ираке. А в результате местная коррупция развалила все результаты и ввергла свои страны в полную жопу хаоса! Потому что американцы терпели коррупционеров, за неимением других. Теперь они не хотят повторить ошибки с Украиной и поэтому они будут одновременно и оказывать военную помощь и требовать и помогать устранять коррупцию и строить прочную демократическую страну.
Статью прочитай:
https://nationalinterest.org/feature/ukraine%E2%80%99s-reconstruction-transparency-should-be-us-priority-206797
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14.09.2023 22:09 Ответить
Коэен - это глубоко пророссийский "доктор философии". Об этом очень давно известно многим западным экспертам и службам. Думаю вся статья была написана ради одной - единственной фразы: "При этом в статье отмечается, что президент Владимир Зеленский уже осуществил ряд мер, направленных на уменьшении коррупции. В частности, приравнял ее к государственной измене." Это действие зеленского было осуждено ЕС как коррупционное. Им масло и мёд в глаза не зальёшь. А так как зеля предатель Родины и российский агент, то вполне понятно, почему именно Коэн использует именно этот нарратив. Свои защищают своих.
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15.09.2023 00:34 Ответить
Зеленский - злая шутка истории над "мудрым" народом Украины!
Смертная казнь, решение о применении которой принимает судья Чаус, у которого доллары хранились в стеклянной банке равносильно тому, что вручить Чикатилу рыцарский меч в руки.
Суть статьи в том, что план Маршала в побежденной Германии исполняла администрация Трумена и миллиарды дали прекрасный результат. Как и в Японии. В отличии от Ирака и Афганистана. А теперь обратим взор на Украину...
И правильное предложение того же Коэна как вести себя с Украиной, в настоящее время в лице Зеленского: "Уроки не выучил - на шашлыки не пойдешь!"
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15.09.2023 09:30 Ответить
А, дермачку то придется пенделя дать!
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14.09.2023 20:26 Ответить
Як казав один відомий, аледуже дорогий псевдо-український стендапер: «ми разом прийшли і без двох копняків не підемо». Цитата не точна, але близька за змістом.
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14.09.2023 20:56 Ответить
А кто же их должен регулировать интересно. А газетенка полное дерьмо.
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14.09.2023 20:34 Ответить
У нас и таких нет! "Факты с Бульвара имени Гордона" - общепартийная газета на все случаи жизни! А вместо программы какой-либо украинской партии - расписание презентаций программ съездов с расширенным описанием меню и концертной программы...
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15.09.2023 09:34 Ответить
 
 