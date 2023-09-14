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Допомога у відновленні України неможлива без врегулювання питання санкцій, - американські ЗМІ

санкції

Зловживання санкційними інструментами в Україні є невирішеною проблемою, яка ставить під загрозу майбутнє відновлення України і ускладнює допомогу у цьому процесі з боку Сполучених Штатів.

Про це йдеться в американському виданні National interest.

"Західні держави не довіряють українським санкціям, оскільки докази порушень є секретними і не надаються на вимогу про взаємність санкцій. Необхідна більша співпраця між українською владою та західними санкційними органами, включаючи прозорість доказів, які підлягають розгляду в українських та міжнародних судах", - йдеться у публікації.

Американське видання зазначає, що санкції залишаються необхідним інструментом протистояння з росією, проте санкційний процес в Україні має істотну корупційну складову.

"У непрозорому українському політичному та бізнес-середовищі цей інструмент перетворився на надмірно використовувану та політизовану зброю, якою часто зловживають і яка в деяких випадках не має нічого спільного з росією, як стверджують українські підприємці, що постраждали від санкцій. Брак прозорості та відсутність належної правової процедури призвели до припущень, що український режим санкцій не вільний від корупції та корисливих інтересів", - стверджують автори статті.

Видання наводить статистику введення санкцій в Україні, цитуючи керівника практики міжнародного комерційного та торговельного права (ІКТ) в київському офісі Baker McKenzie Ганну Штепу, яка стверджує, що з початку війни до українського санкційного списку було додано понад 5 715 фізичних та 3 153 юридичних осіб, багато з яких були піддані санкціям за сприяння обходу існуючих санкцій та інших обмежувальних заходів щодо ведення бізнесу в росії. За словами Штепи, в Україні було порушено понад 2300 кримінальних справ лише за фактом колаборації з державою-агресоркою.

На думку авторів статті, є низка інструментів, за допомогою яких можна вирішити проблему непрозорості та корупційності українських санкцій. Наприклад, застосування технології блокчейн для відстежування державних грошей, а також більш тісна співпраця

При цьому у статті зазначається, що президент Володимир Зеленський вже здійснив низку заходів, спрямованих на зменшенні корупції. Зокрема, прирівняв її до державної зради. Проте, на думку американських партнерів, Україна повинна посилити свої антикорупційні зусилля, в тому числі, зробити санкції прозорими та сумісними із західними.

Автор: 

допомога (8294) санкції (11768)


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Топ коментарі
+8
Правильно, потрібно більше тикати мордякою Блазня і його дегенератних слуг в їх же лайно. Публічно і відкрито. Блазень - сцикливе створіння з комплексом Наполеона, що панічно боїться падіння власного рейтинга.
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14.09.2023 17:57
+4
Да…но эти олигофрены победили в борьбе со здравым меньшинством.Просто ФАКТ.
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14.09.2023 18:43
+2
Прочитав і спочатку не допетрав.
Плтім зрозумів, що стаття є реалізацією принципу ( мовою оригіналу): "Єдиножды солгавши, кто тебе поверит"...
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14.09.2023 18:04
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Правильно, потрібно більше тикати мордякою Блазня і його дегенератних слуг в їх же лайно. Публічно і відкрито. Блазень - сцикливе створіння з комплексом Наполеона, що панічно боїться падіння власного рейтинга.
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14.09.2023 17:57 Відповісти
А у нього ніколи і не було рейтингу, було 73% олігофренів в стадії тяжкої дебільності ...
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14.09.2023 18:25 Відповісти
Да…но эти олигофрены победили в борьбе со здравым меньшинством.Просто ФАКТ.
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14.09.2023 18:43 Відповісти
Немає в Україні здорової меншини - ну практично немає, бо усі перебувають під потужним багаторічним впливом різних каналів олігархічного зомбоящика.
А усі держструктури побудовані на корупційному фундаменті.
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14.09.2023 20:06 Відповісти
Прочитав і спочатку не допетрав.
Плтім зрозумів, що стаття є реалізацією принципу ( мовою оригіналу): "Єдиножды солгавши, кто тебе поверит"...
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14.09.2023 18:04 Відповісти
Хіба хтось повірить злодіям ?
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14.09.2023 18:25 Відповісти
Не пішли б такі "друзі" України на ослячий прутень! Разом з підспівувачам з в цих коментах.
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14.09.2023 18:31 Відповісти
Прямо в унісон з Бидлоганом!
"Туреччина розкритикувала доповідь Європейського парламенту, який наполягає на співпраці Анкари з ЄС у запровадженні санкцій проти Росії.Про це заявили в МЗС Туреччини"
Джерело:
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14.09.2023 18:35 Відповісти
Издание само по себе еще та помойка….но по сути все сказано верно.Такого воровства и кумовства при Януке даже не было.
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14.09.2023 18:39 Відповісти
Ви б ще "Известия" чи "Правду" передрукували. Подивіться на вікіпедії хто видавець та головний виконавчий директор і зробіть висновки. Не перетворюйтесь на рупор рос. пропаганди
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14.09.2023 19:40 Відповісти
Ух ты, мы уже и про издателя все знаем. А саму статью слабо было прочитать?
Кстати, авторы статьи конешно не такие интеллектуалы как Подоляк, но тоже не последние:

Ариэль Коэн, доктор философии, является старшим научным сотрудником-нерезидентом Евразийского центра Атлантического совета и управляющим директором Программы энергетики, роста и безопасности в Международном налоговом и инвестиционном центре. Он является автором книги "Русский империализм: развитие и кризис".

Уэсли Александер Хилл является ведущим аналитиком и менеджером международной программы по программе "Энергетика, рост и безопасность" в Международном налоговом и инвестиционном центре. Он исследует геополитические и геоэкономические вопросы, связанные с Китаем, Евразией и Африкой к югу от Сахары.
И правильно пишут, что хватит Америке выбрасывать деньги на ветер - военная помощь 120 млрд. в Афганистане, 200 млрд. в Ираке. А в результате местная коррупция развалила все результаты и ввергла свои страны в полную жопу хаоса! Потому что американцы терпели коррупционеров, за неимением других. Теперь они не хотят повторить ошибки с Украиной и поэтому они будут одновременно и оказывать военную помощь и требовать и помогать устранять коррупцию и строить прочную демократическую страну.
Статью прочитай:
https://nationalinterest.org/feature/ukraine%E2%80%99s-reconstruction-transparency-should-be-us-priority-206797
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14.09.2023 22:09 Відповісти
Коэен - это глубоко пророссийский "доктор философии". Об этом очень давно известно многим западным экспертам и службам. Думаю вся статья была написана ради одной - единственной фразы: "При этом в статье отмечается, что президент Владимир Зеленский уже осуществил ряд мер, направленных на уменьшении коррупции. В частности, приравнял ее к государственной измене." Это действие зеленского было осуждено ЕС как коррупционное. Им масло и мёд в глаза не зальёшь. А так как зеля предатель Родины и российский агент, то вполне понятно, почему именно Коэн использует именно этот нарратив. Свои защищают своих.
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15.09.2023 00:34 Відповісти
Зеленский - злая шутка истории над "мудрым" народом Украины!
Смертная казнь, решение о применении которой принимает судья Чаус, у которого доллары хранились в стеклянной банке равносильно тому, что вручить Чикатилу рыцарский меч в руки.
Суть статьи в том, что план Маршала в побежденной Германии исполняла администрация Трумена и миллиарды дали прекрасный результат. Как и в Японии. В отличии от Ирака и Афганистана. А теперь обратим взор на Украину...
И правильное предложение того же Коэна как вести себя с Украиной, в настоящее время в лице Зеленского: "Уроки не выучил - на шашлыки не пойдешь!"
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15.09.2023 09:30 Відповісти
А, дермачку то придется пенделя дать!
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14.09.2023 20:26 Відповісти
Як казав один відомий, аледуже дорогий псевдо-український стендапер: «ми разом прийшли і без двох копняків не підемо». Цитата не точна, але близька за змістом.
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14.09.2023 20:56 Відповісти
А кто же их должен регулировать интересно. А газетенка полное дерьмо.
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14.09.2023 20:34 Відповісти
У нас и таких нет! "Факты с Бульвара имени Гордона" - общепартийная газета на все случаи жизни! А вместо программы какой-либо украинской партии - расписание презентаций программ съездов с расширенным описанием меню и концертной программы...
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15.09.2023 09:34 Відповісти
 
 