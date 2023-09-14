Госэксперта Минобразования Василенко уволили за антиукраинские высказывания

Государственного эксперта Министерства образования и науки Андрея Василенко уволили с занимаемой должности за антиукраинские высказывания.

Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

"Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать ни одной должности в Министерстве образования и науки Украины. Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне", - написал Лисовой.

Министр подчеркнул, что государственная служба - это большая ответственность. По его убеждению, ни один человек, подвергающий сомнению независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности.

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Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что Василенко публично высмеял независимость Украины и похвалил советскую оккупацию Литвы. Со своей стороны, Минобразования начало дисциплинарное производство относительно антиукраинских высказываний сотрудника.