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Госэксперта Минобразования Василенко уволили за антиукраинские высказывания

василенко,андрій

Государственного эксперта Министерства образования и науки Андрея Василенко уволили с занимаемой должности за антиукраинские высказывания.

Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

"Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать ни одной должности в Министерстве образования и науки Украины. Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне", - написал Лисовой.

Министр подчеркнул, что государственная служба - это большая ответственность. По его убеждению, ни один человек, подвергающий сомнению независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности.

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Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что Василенко публично высмеял независимость Украины и похвалил советскую оккупацию Литвы. Со своей стороны, Минобразования начало дисциплинарное производство относительно антиукраинских высказываний сотрудника.

Автор: 

увольнение (2674) Минобразования (1735) Лисовой Оксен (51)


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Топ комментарии
+40
Как такое вообще смогло туда попасть и там работать экспертом (!!) ? Это же не должность уборщицы.
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14.09.2023 18:38
+35
Звільнення? А покарання де? Запитала про це, чи буде відповідь.
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14.09.2023 18:40
+27
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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14.09.2023 18:37
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Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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14.09.2023 18:37 Ответить
типовий кацап
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14.09.2023 18:56 Ответить
Та да, пізвище у нього ну 101% кацапське. У нас своїх ідіотів вистачає.
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14.09.2023 18:59 Ответить
не плутай тепле і м'яке...рожа і прізвище це "дві великі різниці"
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14.09.2023 19:00 Ответить
If there's a man, there's a criminal rule. ( Вышинский )
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14.09.2023 19:12 Ответить
Троль, не трогуй писком - оштрафуть на фермі за тупорилість.
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14.09.2023 21:18 Ответить
Как такое вообще смогло туда попасть и там работать экспертом (!!) ? Это же не должность уборщицы.
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14.09.2023 18:38 Ответить
ну так ще "вчора" був міністр-плагіатор, прихильник янука Шкарлєт. Кого він міг в міністерство притягти?
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14.09.2023 18:57 Ответить
Я был связан с образованием еще со времен Кременя и Николаенка до того момента, как министром стал дерьмо Табачник. С этого момента наши пути разошлись. До 2010 года тоже существовали должности для своих блатовых, но отнюдь не экспертов или начальников главков. Знаю, что при Табачнике многое кардинально поменялось и очень многих толковых ушли, а взамен пришли подобные. Да уж, докатились снова.
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14.09.2023 19:23 Ответить
Так там досі працюють ти, кого брали при Табачнике . Міністерство д не провело люстрацію свріхпрацівників.
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14.09.2023 20:05 Ответить
Люстрацию проводили. И люстрацию проводило не министерство образования. Проверку и реестр вел минюст.
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14.09.2023 21:24 Ответить
На жаль ще є кумовство. Мабуть якийсь родич якогось впливового чиновника...
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14.09.2023 18:59 Ответить
Ну, разное попадает в разные места и на разные должности. Вот к примеру некий туповатый и сыкливый фигляр и заворовавшийся злопамятный шут, с антиукраинскими взглядами и делами, не так давно попал на должность не просто президента страны ведущей войну но и стал Верховным Главнокомандующим этой страны.
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14.09.2023 20:48 Ответить
Ніт, ну а Ви як гадаєте? У "малинових піджаків" повиростали дітки. Їх же треба пристроїти. Чи тим діткам гайки крутити в автосервісі?
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14.09.2023 21:49 Ответить
у нас какой по счёту кабмин и 200+ рыл в верховной раде таких же взглядов.

и, вспомнил, у гидранта кацапы не пересекают границу, а отодвигают.
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14.09.2023 23:09 Ответить
Звільнення? А покарання де? Запитала про це, чи буде відповідь.
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14.09.2023 18:40 Ответить
Те ж питання вникло. А ще охренів в черговий раз від зеленої наволочі... обявили підозру Степанову. Спочатку вони ворують, потім їх відстороняють, потім вони тікають. аж потім їх підозрюють. І так зі всїєю зеленою сволотою. І не починайте за беню.. його просто сховали в СБУ, у "своїх людей"
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14.09.2023 19:02 Ответить
Буде страшне покарання! У нього заберуть партквиток "зЕянелохського"!
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14.09.2023 21:23 Ответить
У діях цього урода склад злочину за ч.1 ст.111-1 КК України - позбавлення волі до 15 років.
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14.09.2023 18:44 Ответить
Повістка,армія,молодий, здоровий бугай.
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14.09.2023 19:23 Ответить
Втече до кацапів.
А от "у діда Лук'яна" для цього ******** знайшлось би гідне місце.
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14.09.2023 21:51 Ответить
Хто його призначив? Він має бути покараний,чи ні?! Ось у чому питання...
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14.09.2023 18:44 Ответить
На подляка, дєрьмака і татарова це не розповсюджується - вони не є держслужбовцями, хоча шкоди роблять в рази більше
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14.09.2023 18:46 Ответить
У цих істот,навіть вираз обличчя не людський,якийсь клон *******.
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14.09.2023 18:47 Ответить
Що це за іксперд? Хто його брав на роботу?
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14.09.2023 18:50 Ответить
Невже і бронь зняли з чергового іксперда чи спокійно виїхав?
Скільки ж вас прикоритних паразитів. Болівар может не винести ці 3 млн.
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14.09.2023 18:51 Ответить
Вони його зняли після виїзду.
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14.09.2023 19:23 Ответить
Стареньку з Чернігівщини за лайки на 5 років до буцегарні, а функціонера освітнього (!!!) міністерства за антиукраїнську пропаганду лише звільнили з роботи. Не сумніваюся, що і робота його полягала в збиранні хабарів із закладів освіти. Але хто ж це розслідує?
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14.09.2023 18:53 Ответить
не треба "стареньку", яка потенційний навідник кацапських ракет протиставляти цьому "молоденькому"..це просто дві купи лайна
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14.09.2023 18:59 Ответить
Русофобію, ета, затєваєтє...
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14.09.2023 18:56 Ответить
В камеру передаста... і на обмін...
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14.09.2023 18:59 Ответить
Нам пропонують не читавши його висловлювань повірити в черговий раз якомусь дяді. А можливо висловлування було про нинішню владу на чолі України?? Інформація сумнівна і не повна! Цитату на форум!!!!!!
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14.09.2023 18:59 Ответить
неужели в 2023 году можно не знать что такое гугл?
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14.09.2023 19:31 Ответить
Підіть почитайте його Фейсбук, але не обригайтеся
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14.09.2023 20:21 Ответить
Уже маю підтримку в коментах анонсу від міністра освіти.
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14.09.2023 19:00 Ответить
не оштрафували, не посадили, а, лише, звільнили.
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14.09.2023 19:02 Ответить
Ааа,не можу повірити! У час війни на відповідальній посаді гидка вражина!!!
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14.09.2023 19:17 Ответить
Тююю...а в Раді хто по твоєму???
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14.09.2023 23:52 Ответить
А чому не підвищили на дипломатичну посаду? Чи туди йдуть із мужиків лише злодії?
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14.09.2023 19:20 Ответить
Кто его туда назначил?

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14.09.2023 19:21 Ответить
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
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14.09.2023 20:48 Ответить
осіннє загострення у вати
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14.09.2023 19:21 Ответить
Експерднув "нєпадумав".
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14.09.2023 19:23 Ответить
Чому п*зди йому не дали, треба була навзогін "похвалити" за кацапські висловлювання.
І такиї п*дорасів повна партія Слуга Народу.
Це ж треба таку посаду обіймати - Держексперт Міністерства Освіти і науки, Зе влада окацаплює освіту України.
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14.09.2023 19:25 Ответить
Повістку блондинці.
Чекаю в підрозділі.
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14.09.2023 19:29 Ответить
зелені придумали нове покарання - звільнення ,а підвищенння за сумлінну працю- назначення послами ...
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14.09.2023 19:31 Ответить
черговий член зеленого шапіто
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14.09.2023 19:34 Ответить
таких, як цей василенко, у кожному міністерстві хоть гать гати.
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14.09.2023 19:36 Ответить
Все так,як треба.Песіонерку за лайки в ОК причиняють на пару років,посадовця лише з роботи звільняють
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14.09.2023 19:38 Ответить
ЛАРИСА НІЦОЙ
«Я би хотіла, щоб Оксен Лісовий з таким самим запалом, як писав наказ про велику літеру для раші, написав наказ і виніс догану тим, хто заховав 503 тисячі (пів мільйона) надрукованих за гроші Євросоюзу підручників з української мови для 5 класу авторства Ніни Голуб та Олени Горошкіної і ці підручники (20 фур на секундочку) кудись зникли. До шкіл вони не доїхали (хіба до деяких)».

ЦІКАВИЙ КОМЕНТ
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?locale=ru_RU
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14.09.2023 20:08 Ответить
Цього утиска тримали «державним експертом», аж поки не здійнялась хвиля в мережі?!
А до того моменту ніхто не знав, що це ворог України?!
Державна служба перетворилась на курорт для всякого роду непотрібу, що жирує за наш рахунок
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14.09.2023 20:26 Ответить
А як взагалі така людина могла потрапити у міністерство освіти? Чи чувака раптово прорвало на ватність? Чи міністерство просто засране нащадками асвабадітєлєй. Там до початку 2000-х ніхто навіть не пробував розуміти українську. Болото рідкісне.
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14.09.2023 20:27 Ответить
Рыло бить надо...
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14.09.2023 20:37 Ответить
Хай їде в совок і там живе, якщо йому там подобається. (десь же є машина часу, йому треба її тільки знайти і телепортуватись рік десь в 1937)
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14.09.2023 20:46 Ответить
Як він туди потрапив? Хто відповість за такі призначення? А іншак то е до лампочки. Бо хтось з таких залишився. Хто призначив чи рекомендував? Кого ще? То як за паплюження війскових. "Вибачте". Добре, можеш йти. Херня.
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14.09.2023 21:52 Ответить
Браво, пане міністр..
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14.09.2023 23:47 Ответить
Та в окопи його, там найкраща академія для міністерскіх хлопчиків.
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15.09.2023 01:00 Ответить
 
 