Госэксперта Минобразования Василенко уволили за антиукраинские высказывания
Государственного эксперта Министерства образования и науки Андрея Василенко уволили с занимаемой должности за антиукраинские высказывания.
Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.
"Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать ни одной должности в Министерстве образования и науки Украины. Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне", - написал Лисовой.
Министр подчеркнул, что государственная служба - это большая ответственность. По его убеждению, ни один человек, подвергающий сомнению независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что Василенко публично высмеял независимость Украины и похвалил советскую оккупацию Литвы. Со своей стороны, Минобразования начало дисциплинарное производство относительно антиукраинских высказываний сотрудника.
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и, вспомнил, у гидранта кацапы не пересекают границу, а отодвигают.
А от "у діда Лук'яна" для цього ******** знайшлось би гідне місце.
Скільки ж вас прикоритних паразитів. Болівар может не винести ці 3 млн.
- Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
І такиї п*дорасів повна партія Слуга Народу.
Це ж треба таку посаду обіймати - Держексперт Міністерства Освіти і науки, Зе влада окацаплює освіту України.
Чекаю в підрозділі.
«Я би хотіла, щоб Оксен Лісовий з таким самим запалом, як писав наказ про велику літеру для раші, написав наказ і виніс догану тим, хто заховав 503 тисячі (пів мільйона) надрукованих за гроші Євросоюзу підручників з української мови для 5 класу авторства Ніни Голуб та Олени Горошкіної і ці підручники (20 фур на секундочку) кудись зникли. До шкіл вони не доїхали (хіба до деяких)».
ЦІКАВИЙ КОМЕНТ
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?locale=ru_RU
А до того моменту ніхто не знав, що це ворог України?!
Державна служба перетворилась на курорт для всякого роду непотрібу, що жирує за наш рахунок