Держексперта Міносвіти Василенка звільнили за антиукраїнські висловлювання

Державного експерта Міністерства освіти і науки Андрія Василенка звільнили із займаної посади за антиукраїнські висловлювання.

Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти та науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в міністерстві напередодні", - написав Лісовий.

Міністр наголосив, що державна служба - це велика відповідальність, на його переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, не має права обіймати державні посади.

Також читайте: Лісовий видав наказ про написання "Російська Федерація" з великих літер: "Вимога нормопроєктування"

Раніше в соціальних мережах поширилася інформація, що Василенко публічно висміяв незалежність України та похвалив радянську окупацію Литви. Зі свого боку Міносвіти розпочало дисциплінарне провадження через антиукраїнські висловлювання співробітника.