Держексперта Міносвіти Василенка звільнили за антиукраїнські висловлювання
Державного експерта Міністерства освіти і науки Андрія Василенка звільнили із займаної посади за антиукраїнські висловлювання.
Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти та науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в міністерстві напередодні", - написав Лісовий.
Міністр наголосив, що державна служба - це велика відповідальність, на його переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, не має права обіймати державні посади.
Раніше в соціальних мережах поширилася інформація, що Василенко публічно висміяв незалежність України та похвалив радянську окупацію Литви. Зі свого боку Міносвіти розпочало дисциплінарне провадження через антиукраїнські висловлювання співробітника.
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и, вспомнил, у гидранта кацапы не пересекают границу, а отодвигают.
А от "у діда Лук'яна" для цього ******** знайшлось би гідне місце.
Скільки ж вас прикоритних паразитів. Болівар может не винести ці 3 млн.
- Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
І такиї п*дорасів повна партія Слуга Народу.
Це ж треба таку посаду обіймати - Держексперт Міністерства Освіти і науки, Зе влада окацаплює освіту України.
Чекаю в підрозділі.
«Я би хотіла, щоб Оксен Лісовий з таким самим запалом, як писав наказ про велику літеру для раші, написав наказ і виніс догану тим, хто заховав 503 тисячі (пів мільйона) надрукованих за гроші Євросоюзу підручників з української мови для 5 класу авторства Ніни Голуб та Олени Горошкіної і ці підручники (20 фур на секундочку) кудись зникли. До шкіл вони не доїхали (хіба до деяких)».
ЦІКАВИЙ КОМЕНТ
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?locale=ru_RU
А до того моменту ніхто не знав, що це ворог України?!
Державна служба перетворилась на курорт для всякого роду непотрібу, що жирує за наш рахунок