Днем россияне дважды атаковали Днепропетровщину: вспыхнул пожар
Оккупационные российские войска атаковали Межевскую громада Синельниковского района и Марганецкую на Никопольщине.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня оккупанты ударили по Межевской громаде Синельниковского района. В результате атаки загорелась сухая трава, пожар потушили", - написал он.
Также Марганецкую громаду Никопольского района враг обстрелял из артиллерии.
"К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. В громадах общинах области было тихо", - добавил Лукашук.
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