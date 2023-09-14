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Новости Война
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Днем россияне дважды атаковали Днепропетровщину: вспыхнул пожар

дніпропетровщина

Оккупационные российские войска атаковали Межевскую громада Синельниковского района и Марганецкую на Никопольщине.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня оккупанты ударили по Межевской громаде Синельниковского района. В результате атаки загорелась сухая трава, пожар потушили", - написал он.

Также Марганецкую громаду Никопольского района враг обстрелял из артиллерии.

"К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. В громадах общинах области было тихо", - добавил Лукашук.

Читайте также: Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и атаковали беспилотником Марганецкую громаду, - ОВА

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обстрел (26906) Днепропетровская область (3879)


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