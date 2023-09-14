Удень росіяни двічі атакували Дніпропетровщину: виникла пожежа
Окупаційні російські війська атакували Межівську громаду Синельниківського району і Марганецьку на Нікопольщині.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні окупанти вдарили по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки загорілася суха трава, пожежу загасили", - написав він.
Також Марганецьку громаду Нікопольського району ворог обстріляв з артилерії.
"На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. В інших громадах області було тихо", - додав Лукашук.
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