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Удень росіяни двічі атакували Дніпропетровщину: виникла пожежа

дніпропетровщина

Окупаційні російські війська атакували Межівську громаду Синельниківського району і Марганецьку на Нікопольщині.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти вдарили по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки загорілася суха трава, пожежу загасили", - написав він.

Також Марганецьку громаду Нікопольського району ворог обстріляв з артилерії.

"На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. В інших громадах області було тихо", - додав Лукашук.

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