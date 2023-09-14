Кроме "Синицы", в работе еще несколько подобных операций, - ГУР МО

ГУР МО работает еще над несколькими операциями, подобными "Синице", благодаря которой удалось выманить российский вертолет МИ-8 на территорию Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помимо уже завершенной операции "Синица", есть еще несколько отдельных подобных случаев, которые находятся в работе", - отметил он.

Юсов также заявил, что "Синица" – первый публичный случай сдачи российской техники, но, по его словам, "предыдущие эпизоды по технике имели место".

Читайте также: Буданов о спецоперации с российским Ми-8: Пилот смог перегнать вертолет с экипажем, не знавшим, что происходит

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию.