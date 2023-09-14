Кроме "Синицы", в работе еще несколько подобных операций, - ГУР МО
ГУР МО работает еще над несколькими операциями, подобными "Синице", благодаря которой удалось выманить российский вертолет МИ-8 на территорию Украины.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Помимо уже завершенной операции "Синица", есть еще несколько отдельных подобных случаев, которые находятся в работе", - отметил он.
Юсов также заявил, что "Синица" – первый публичный случай сдачи российской техники, но, по его словам, "предыдущие эпизоды по технике имели место".
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию.
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Щодо контролю, то ворог не дурний. Контроль максимально збільшив не через відоси, а через доведений успіх операції ГУР МО. Про інші операції наші ЗМІ ворогу кажуть - стоїть черга бажаючих. Що робить ворог? Очевидно починає підозрювати тих, хто і гадки не має про втечу. Це напружує ворога в умовах обмежених ресурсів, погіршує ефективність контролю, збільшує імовірність помилок. Мабуть. То кому це на користь?
А все це -ПРОСТО ПІСНЯ І КОРИСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ!
Миллиардер не соглашался с мнением, что деоккупация собственных населенных пунктов - это оборона. Более того, он снова объяснял такое решение своим страхом перед возможной ядерной эскалацией.
В 2002 году представитель российской организации плюнул в предпринимателя Илона Маска, пытавшегося приобрести списанные советские ракеты-носители. Об этом сообщается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».
Инцидент произошел во время поездки Илона Маска в Москву. В то время он впервые задумался о полете на Марс и рассчитывал использовать для этого космическую технику, приобретенную в России. Его сопровождал американский инженер Джим Кантрелл, в прошлом участвовавший в разработке межпланетных станций и военных спутников.
Визит не задался с самого начала. В первый день Маск слишком много выпил и отключился. К вечеру он протрезвел, приехал на переговоры в другую российскую организацию и начал рассуждать о колонизации иных планет.
Кантрелл утверждает, что разглагольствования Маска явно возмутили их собеседника. «Эти ракеты делали не для того, чтобы какие-то капиталисты летали в них на Марс на свои дурацкие миссии! - воскликнул тот и спросил: - Кто у вас главный инженер?» Маск признался, что это он. После этого представитель России плюнул в него.
Маск настолько этого не ожидал, что не поверил своим глазам и переспросил у Кантрелла: «Он что, плюнул в нас?» «Плюнул, - подтвердил тот. - Мне кажется, он хотел продемонстрировать неуважение».
Для генералів-лампасників РВСН тоді Маск був ніхто і звати ніяк. Якийсь пацан про ракети питає...
Біограф Айзексон також стверджує, що Маск ніколи не зустрічався і не розмовляв з путіним.
Просто дивак, хлопець -нахаба, який намагається придбати собі стратегічний носій, чи двигун до нього за копійки (мабуть погратися) точно сприймався радянськими лампасниками, як якесь знущання: "Це ти і є в них головний інженер? Тьху! Кругом! Геть звідсі !"
Тепер замість півроку операцію будуть готувати рік?
Такого балакучого ГУР за всі роки Незалежності в нас ще не було😠
Мурзік Васильович:
Уявіть, як шеф МОСАДа чи ЦРУ після вдалої спецоперації на весь світ хвалиться, що вони ще декілька подібних планують.
Уявили? От і я не зміг.
А адмірал-фельдмаршал може собі дозволити такий каприз.
Знаєте, я б буднагу замінив би на його жабу. Розуму однаково, але та хоч мовчить.
Lockheed Martin открыл второй по величине производственный центр в мире.
- операція синиця? Рокажемо всі деталі і заінтригуємо новими операціями;
- модифікуємо нептун? Давайте зливати відосики і розказувати про наміри;
- удари по кримському мосту? Давайте розкажемо в деталях.
- Нищимо с-400? Давайте вивалювати всю тактику.
Можна парирувати: те що розказують, і так знає ворог . Але чому тоді у 2022 році ми тримали рот на замку по пів року? Що змінилось...
У 2022 про те, що і так знав ворог, тримали рот на замку, бо вважалося доцільнім лишити це таємною інформацію для власних громадян. Чому? Бо інформація може налякати, чи викликати небажану реакцію. Якщо інформація, точно відома ворогу, але її розкриття не зашкодить і морально підтримає громадян України, то чому б її не оприлюднювати?