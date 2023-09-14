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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Крім "Синиці", в роботі ще кілька подібних операцій, - ГУР МО

юсов

ГУР МО працює іще над кількома операціями, подібними до "Синиці", завдяки якій вдалося виманити російський гелікоптер МІ-8 на територію України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Окрім вже реалізованої операції "Синиця", є ще декілька окремих подібних випадків, які знаходяться в роботі", - зазначив він.

Юсов також заявив, що "Синиця" – перший публічний випадок здачі російської техніки, але, за його словами, "попередні епізоди по техніці мали місце".

Також читайте: Буданов про "перегін" російського гелікоптеру МІ-8 до України: Таке спілкування триває ще з декількома особами

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).

Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію.

армія рф (17207) розвідка (3856) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+17
Коли Червінського звільните , дятли ?
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14.09.2023 21:54
+10
Вони там усі птички-говоруни. Мовчали б про операції, а то пілотів мотивації лишають, а контроль за ними збільшують.
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14.09.2023 22:01
+8
Головне щоб не було "дятла"..
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14.09.2023 21:52
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Головне щоб не було "дятла"..
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14.09.2023 21:52 Відповісти
Вони там усі птички-говоруни. Мовчали б про операції, а то пілотів мотивації лишають, а контроль за ними збільшують.
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14.09.2023 22:01 Відповісти
да может нет у них никакого перебежчика на примете, просто вкидывает дезу, чтобы усложнить жизнь рос. пилотам и спецслужбам.
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14.09.2023 22:36 Відповісти
Навпаки, збільшують мотивацію. Реальний успіх колеги мотивує краще всіляких обіцянок усних чи письмових. А тут на відео реальний колега, живий ,здоровий, забезпечений і влаштований.
Щодо контролю, то ворог не дурний. Контроль максимально збільшив не через відоси, а через доведений успіх операції ГУР МО. Про інші операції наші ЗМІ ворогу кажуть - стоїть черга бажаючих. Що робить ворог? Очевидно починає підозрювати тих, хто і гадки не має про втечу. Це напружує ворога в умовах обмежених ресурсів, погіршує ефективність контролю, збільшує імовірність помилок. Мабуть. То кому це на користь?
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15.09.2023 00:47 Відповісти
От він сказав, що є ще подібні розробки... Правда чи не правда - начхати. Але мозок всіх цих спец.служб влаштований так, що вони там всі параноїки, а під диктатурою їхню параною їм дозволяють задовільняти. Тож будьте певні - по всій засрашці зараз почнуть "шуршати" відповідні фсб-шники, перевіряти справи, встановлювати додаткові правила перевірки всіх причетних до авіації, додаткові правила фізичного контролю пілотів тощо.

А все це -ПРОСТО ПІСНЯ І КОРИСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ!
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15.09.2023 19:40 Відповісти
пускай теперь летчиков на полиграфе ганяют)ежедневно
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14.09.2023 21:53 Відповісти
Коли Червінського звільните , дятли ?
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14.09.2023 21:54 Відповісти
Червинського за грати запроторили не дятли і не ГУР МО, а Зе шобла на чолі з дєрьмаком і татаровим. Тож називай речі сврїми іменами і не флуди під цією новиною
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14.09.2023 22:32 Відповісти
Вот пописдеть-это обязаловка, некуй без этого, тьфу...
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14.09.2023 21:57 Відповісти
Деоккупация это не оборона: Маск выключал Starlink и во время контрнаступления на Донбассе - https://zn.ua/WORLD/mask-vykljuchal-starlink-i-vo-vremja-kontrnastuplenija-na-donbasse-biohraf-ajzekson.html биограф Айзексон

Миллиардер не соглашался с мнением, что деоккупация собственных населенных пунктов - это оборона. Более того, он снова объяснял такое решение своим страхом перед возможной ядерной эскалацией.
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14.09.2023 21:57 Відповісти
Я недавно дивилася підбірку новин Яндекса. Там було написано цитую: "В начале 2000 Илон Маск был в Москве , где после нескольких рюмок водки упал без сознания". Звичайно москалі брешуть дуже часто. Але мені здається що в цьому випадку ні. І наш Ілон в них на добрячому гачку після того випадку.
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14.09.2023 22:05 Відповісти
Ну про это написано в книге про Маска.

В 2002 году представитель российской организации плюнул в предпринимателя Илона Маска, пытавшегося приобрести списанные советские ракеты-носители. Об этом сообщается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

Инцидент произошел во время поездки Илона Маска в Москву. В то время он впервые задумался о полете на Марс и рассчитывал использовать для этого космическую технику, приобретенную в России. Его сопровождал американский инженер Джим Кантрелл, в прошлом участвовавший в разработке межпланетных станций и военных спутников.

Визит не задался с самого начала. В первый день Маск слишком много выпил и отключился. К вечеру он протрезвел, приехал на переговоры в другую российскую организацию и начал рассуждать о колонизации иных планет.

Кантрелл утверждает, что разглагольствования Маска явно возмутили их собеседника. «Эти ракеты делали не для того, чтобы какие-то капиталисты летали в них на Марс на свои дурацкие миссии! - воскликнул тот и спросил: - Кто у вас главный инженер?» Маск признался, что это он. После этого представитель России плюнул в него.

Маск настолько этого не ожидал, что не поверил своим глазам и переспросил у Кантрелла: «Он что, плюнул в нас?» «Плюнул, - подтвердил тот. - Мне кажется, он хотел продемонстрировать неуважение».
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14.09.2023 22:12 Відповісти
Щось подібне могло відбуватися з Маском в москві ... 20 років тому, Карл!
Для генералів-лампасників РВСН тоді Маск був ніхто і звати ніяк. Якийсь пацан про ракети питає...
Біограф Айзексон також стверджує, що Маск ніколи не зустрічався і не розмовляв з путіним.
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14.09.2023 22:42 Відповісти
і в чому полягає той "гачок"? В наявності відео де його в дупу шпилять? Та йому пох на це? ВІн просто невіглас по темі України
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14.09.2023 22:34 Відповісти
Очевидно ніякого гачка
Просто дивак, хлопець -нахаба, який намагається придбати собі стратегічний носій, чи двигун до нього за копійки (мабуть погратися) точно сприймався радянськими лампасниками, як якесь знущання: "Це ти і є в них головний інженер? Тьху! Кругом! Геть звідсі !"
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14.09.2023 23:47 Відповісти
козел маск
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14.09.2023 22:14 Відповісти
Да, правильно, ***** эти Старлинки, пользуйтесь отечественной продукцией.
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14.09.2023 22:44 Відповісти
У 2000-му я написав лист Юсову, про те що хотів би в свому місті відкрити осередок Українського Патріота, але коли батьки дізнались, таку бучу підняли, сказали, що я ідіот... довелось дзвонити Юсову і відмовляти свої наміри, на що він запитав, скільки мені років? Мені так було соромно... і так, я був малим ))
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14.09.2023 22:05 Відповісти
і так я вирос невпевненим в собі лузером, так що мораль - підтримуйте своїх дітей, вони далеко бачать ))
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14.09.2023 22:07 Відповісти
Синиця в небі, а тупіна утка повна під ліжком….
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14.09.2023 22:06 Відповісти
Але ж чому б не випустити Червінського? Він же робив теж саме.
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14.09.2023 22:08 Відповісти
Результат другой.
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14.09.2023 22:45 Відповісти
Обов'язково розкажіть про них в деталях. Це так необхідно зараз.
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14.09.2023 22:09 Відповісти
Це буде в наступному ефірі телемарахфону. Не пропустіть...
Тепер замість півроку операцію будуть готувати рік?
Такого балакучого ГУР за всі роки Незалежності в нас ще не було😠
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15.09.2023 02:46 Відповісти
https://t.me/c/1381533598/66526 Червінський надалі за гратами! "Цензор" старанно обходить тему!
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14.09.2023 22:14 Відповісти
Бла-бла-бла! Всі секрети повибовтує!
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14.09.2023 22:18 Відповісти
Вони там ГУР що тільки по пельменному 🥟 виду обличчя підбирають? Щоб були всі однакові на пику? 🤣
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14.09.2023 22:20 Відповісти
вистачить казки молотить... бункерний і шобло зараз лопатять родовід пілотів до третього коліна щоб був прив'язаний до сім'ї та параші наглухо
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14.09.2023 22:25 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Мурзік Васильович:
Уявіть, як шеф МОСАДа чи ЦРУ після вдалої спецоперації на весь світ хвалиться, що вони ще декілька подібних планують.
Уявили? От і я не зміг.
А адмірал-фельдмаршал може собі дозволити такий каприз.
Знаєте, я б буднагу замінив би на його жабу. Розуму однаково, але та хоч мовчить.
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14.09.2023 22:33 Відповісти
В Польше открыли завод по производству HIMARS.
Lockheed Martin открыл второй по величине производственный центр в мире.
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14.09.2023 22:59 Відповісти
Вітаємо Польщу і стаємо в чергу на придбання Хаймарс польського виробництва!
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14.09.2023 23:53 Відповісти
Військова таємниця? Ні, навіщо:

- операція синиця? Рокажемо всі деталі і заінтригуємо новими операціями;

- модифікуємо нептун? Давайте зливати відосики і розказувати про наміри;

- удари по кримському мосту? Давайте розкажемо в деталях.

- Нищимо с-400? Давайте вивалювати всю тактику.

Можна парирувати: те що розказують, і так знає ворог . Але чому тоді у 2022 році ми тримали рот на замку по пів року? Що змінилось...
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14.09.2023 22:59 Відповісти
Відповідь мабуть є у вашому запитанні.
У 2022 про те, що і так знав ворог, тримали рот на замку, бо вважалося доцільнім лишити це таємною інформацію для власних громадян. Чому? Бо інформація може налякати, чи викликати небажану реакцію. Якщо інформація, точно відома ворогу, але її розкриття не зашкодить і морально підтримає громадян України, то чому б її не оприлюднювати?
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15.09.2023 00:19 Відповісти
только дебильный разведчик идиот может такое написать
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14.09.2023 23:00 Відповісти
або ні.
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15.09.2023 02:52 Відповісти
...пояSніть мені - ось НА Х@Я про ЦЕ свістєть заздалегідь ? певно свербить дуже ********* залоза , *** ...
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15.09.2023 01:53 Відповісти
Я так зрозумів,що для того щоб бути в "системі" потрібно просто вміти базікати. Ну де в світі розвідка розповідає про операці які вона буде проводити висновок---перший попіарюсь бо все рівно--звіт вже пішов в рашку.і для ворога немає ніякої таємниці.
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15.09.2023 09:21 Відповісти
 
 