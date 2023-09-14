Крім "Синиці", в роботі ще кілька подібних операцій, - ГУР МО

ГУР МО працює іще над кількома операціями, подібними до "Синиці", завдяки якій вдалося виманити російський гелікоптер МІ-8 на територію України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окрім вже реалізованої операції "Синиця", є ще декілька окремих подібних випадків, які знаходяться в роботі", - зазначив він.

Юсов також заявив, що "Синиця" – перший публічний випадок здачі російської техніки, але, за його словами, "попередні епізоди по техніці мали місце".

Також читайте: Буданов про "перегін" російського гелікоптеру МІ-8 до України: Таке спілкування триває ще з декількома особами

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).

Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію.