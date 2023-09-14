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Новости Война
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Украина удерживает инициативу, поскольку добивается прогресса в контрнаступлении, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин

радакін

Ход войны невозможно планировать. В настоящее время Украина продолжает удерживать инициативу.

Наиболее высокопоставленный военный офицер Великобритании Тони Радакин заявил, что Украина "продолжает удерживать инициативу, она оттесняет Россию назад" в краткой оценке текущего состояния боевых действий, данной на ярмарке вооружений DSEI в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвергая утверждения о том, что контрнаступление Украины идет с трудом, он заявил, что "на севере они держат и закрепляют там российские силы, а на юге они продвигаются на расстояние от 10 до 20 км, в зависимости от того, как вы об этом судите".

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Радакин, активно участвующий в консультировании главнокомандующего Украины Валерия Залужного, сказал, что "медленный прогресс" Украины в контрнаступлении не может быть измерен предполагаемым графиком.

"Идея о том, что война – это чисто и аккуратно и ее можно планировать и предвидеть в какой-то степени, – это абсурд", – добавил он.

Автор: 

Радакин Тони (24)


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Американський військово-промисловий концерн Lockheed Martin відкрив завод у польському Мельці. Цей крок є частиною стратегії диверсифікації виробництва Lockheed Martin.
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14.09.2023 23:10 Ответить
Сподіваємось, там стоять "Петріоти".
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14.09.2023 23:54 Ответить
Ти побоюєшся нальоту? Нехай пірнають - там неглибоко.
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15.09.2023 11:11 Ответить
Була новина - в Румунії почали "викруткове" виробництво ракет для Patriot.

Самі по собі "установки HIMARS", звісно, добре. А ось виробництво ракет GMLRS хоча б 2го покоління в найближчого сусіда, з коротесеньким транспортним плечем - було б набагато краще. Але, я так розумію, передавати полякам цю технологію, після демонстрації можливостей комплексу в Україні - поки що не збираються.
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15.09.2023 21:28 Ответить
 
 