Украина удерживает инициативу, поскольку добивается прогресса в контрнаступлении, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин

Ход войны невозможно планировать. В настоящее время Украина продолжает удерживать инициативу.

Наиболее высокопоставленный военный офицер Великобритании Тони Радакин заявил, что Украина "продолжает удерживать инициативу, она оттесняет Россию назад" в краткой оценке текущего состояния боевых действий, данной на ярмарке вооружений DSEI в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвергая утверждения о том, что контрнаступление Украины идет с трудом, он заявил, что "на севере они держат и закрепляют там российские силы, а на юге они продвигаются на расстояние от 10 до 20 км, в зависимости от того, как вы об этом судите".

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Радакин, активно участвующий в консультировании главнокомандующего Украины Валерия Залужного, сказал, что "медленный прогресс" Украины в контрнаступлении не может быть измерен предполагаемым графиком.

"Идея о том, что война – это чисто и аккуратно и ее можно планировать и предвидеть в какой-то степени, – это абсурд", – добавил он.