Украина удерживает инициативу, поскольку добивается прогресса в контрнаступлении, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин
Ход войны невозможно планировать. В настоящее время Украина продолжает удерживать инициативу.
Наиболее высокопоставленный военный офицер Великобритании Тони Радакин заявил, что Украина "продолжает удерживать инициативу, она оттесняет Россию назад" в краткой оценке текущего состояния боевых действий, данной на ярмарке вооружений DSEI в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвергая утверждения о том, что контрнаступление Украины идет с трудом, он заявил, что "на севере они держат и закрепляют там российские силы, а на юге они продвигаются на расстояние от 10 до 20 км, в зависимости от того, как вы об этом судите".
Радакин, активно участвующий в консультировании главнокомандующего Украины Валерия Залужного, сказал, что "медленный прогресс" Украины в контрнаступлении не может быть измерен предполагаемым графиком.
"Идея о том, что война – это чисто и аккуратно и ее можно планировать и предвидеть в какой-то степени, – это абсурд", – добавил он.
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Американський військово-промисловий концерн Lockheed Martin відкрив завод у польському Мельці. Цей крок є частиною стратегії диверсифікації виробництва Lockheed Martin.
Самі по собі "установки HIMARS", звісно, добре. А ось виробництво ракет GMLRS хоча б 2го покоління в найближчого сусіда, з коротесеньким транспортним плечем - було б набагато краще. Але, я так розумію, передавати полякам цю технологію, після демонстрації можливостей комплексу в Україні - поки що не збираються.