Україна тримає ініціативу, оскільки домагається прогресу в контрнаступі, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін
Хід війни неможливо планувати. Наразі Україна продовжує утримувати ініціативу.
Найбільш високопоставлений військовий офіцер Великобританії Тоні Радакін заявив, що Україна "продовжує утримувати ініціативу, вона відтісняє Росію назад" в короткій оцінці поточного стану бойових дій, даній на ярмарку озброєнь DSEI в Лондоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Відкидаючи твердження про те, що контрнаступ України йде насилу, він заявив, що "на півночі вони тримають і закріплюють там російські сили, а на півдні вони просуваються на відстань від 10 до 20 км, в залежності від того, як ви про це судите".
Радакін, який активно бере участь у консультуванні головнокомандувача України Валерія Залужного, сказав, що "повільний прогрес" України в контрнаступі не може бути виміряний передбачуваним графіком.
"Ідея про те, що війна - це чисто і акуратно, і її можна планувати і передбачати в якійсь мірі, -це абсурд", - додав він.
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Американський військово-промисловий концерн Lockheed Martin відкрив завод у польському Мельці. Цей крок є частиною стратегії диверсифікації виробництва Lockheed Martin.
Самі по собі "установки HIMARS", звісно, добре. А ось виробництво ракет GMLRS хоча б 2го покоління в найближчого сусіда, з коротесеньким транспортним плечем - було б набагато краще. Але, я так розумію, передавати полякам цю технологію, після демонстрації можливостей комплексу в Україні - поки що не збираються.