В оккупированном Мелитополе раздался взрыв, - Федоров
Во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва", - написал он в телеграме.
Федоров уточнил, что детали сейчас выясняются.
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