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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Мелитополе раздался взрыв, - Федоров

обстріл_лого

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва", - написал он в телеграме.

Федоров уточнил, что детали сейчас выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завезли в Мелитополь второй крематорий, - Федоров

Автор: 

взрыв (6727) Мелитополь (613) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+3
чекаемо повідомлення про знищення жирної цілі
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15.09.2023 08:42
+1
Это на пердёжной тяге улетел очередной Z-блоггер, который увидел фото БДК "Минск"
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15.09.2023 08:44
+1
А мер на фронті, чи очолює партизанський рух в Мелітополі, чи як ганна каже те що не треба казати передчасно?
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15.09.2023 09:12
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А Вибух в Мелітополі - то може Баканов поїхав туди завдяки давнім звʼязкам з рашистами, та сам себе там гучно підірвав, совість не витримала.
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15.09.2023 08:27 Ответить
Это на пердёжной тяге улетел очередной Z-блоггер, который увидел фото БДК "Минск"
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15.09.2023 08:44 Ответить
а я кажу то Баканов, кращий друг президента стратив себе за зраду - САМОСУД
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15.09.2023 08:51 Ответить
у вас з Моторним завдання від теми зради Бананова відволікати? - ШУФРИЧА ВЗЯЛИ!!!А ТО ЯКИЙСЯ ТАМ БАКАНОВ! раз плюнути!

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15.09.2023 08:59 Ответить
Не знаю, кто такой Моторный, а задачи мне ставят на работе И информацию люди вряд-ли ищут в комментариях на форуме
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15.09.2023 09:14 Ответить
не зважай, всі ці "українці" під різними флажками, вважають саме так, інформація в коментах. бо в противному випадку вся їх робота марна
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15.09.2023 09:20 Ответить
чекаемо повідомлення про знищення жирної цілі
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15.09.2023 08:42 Ответить
Єрмака Татарова Бананова???
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15.09.2023 09:03 Ответить
А мер на фронті, чи очолює партизанський рух в Мелітополі, чи як ганна каже те що не треба казати передчасно?
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15.09.2023 09:12 Ответить
Этот мер шото наподобие аферистовича.
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15.09.2023 09:22 Ответить
Здав місто - тримай орден, не здав - відсторонення та суд...😡
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15.09.2023 09:29 Ответить
 
 