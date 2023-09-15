В оккупированном Мелитополе раздался взрыв, - Федоров

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва", - написал он в телеграме.

Федоров уточнил, что детали сейчас выясняются.

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