Вражеские беспилотники утром долетали до западных областей, - Воздушные силы

В ряде областей Украины утром 15 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Первоначально под угрозой удара вражеских беспилотников оказались Николаевская и Херсонская области. Затем об опасности сообщили на Днепропетровщине и Кировоградщине.

В 5:02 угрозу применения ударных дронов объявили в Винницкой и Черкасской областях. В это же время воздушная тревога была отменена в Днепропетровской области.

В 5:33 стало известно, что группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области и движется в северо-западном направлении.

В 5:53 в Хмельницкой и Черновицкой областях также объявлена угроза применения врагом ударных БПЛА.

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В 6:26 ударные БпЛА долетели до Житомирской, Тернопольской и Ровенской областей, там объявлена тревога.

Около 7.00 в Хмельницкой области работала противовоздушная оборона.

В 7:40 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.