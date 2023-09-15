Вражеские беспилотники утром долетали до западных областей, - Воздушные силы
В ряде областей Украины утром 15 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Первоначально под угрозой удара вражеских беспилотников оказались Николаевская и Херсонская области. Затем об опасности сообщили на Днепропетровщине и Кировоградщине.
В 5:02 угрозу применения ударных дронов объявили в Винницкой и Черкасской областях. В это же время воздушная тревога была отменена в Днепропетровской области.
В 5:33 стало известно, что группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области и движется в северо-западном направлении.
В 5:53 в Хмельницкой и Черновицкой областях также объявлена угроза применения врагом ударных БПЛА.
В 6:26 ударные БпЛА долетели до Житомирской, Тернопольской и Ровенской областей, там объявлена тревога.
Около 7.00 в Хмельницкой области работала противовоздушная оборона.
В 7:40 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.
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06 листопада 2021 в 17:35
Система унікальна тим, що БПЛА можна буде скинути поза зоною дії ППО ворога. Безпілотники проведуть свою місію, а потім повернуться на борт, не наражаючи на небезпеку пілотів і операторів.
Агентство перспективних дослідницьких проєктів DARPA вперше завантажило безпілотники X-61 Gremlin на літак С-130, що є важливим кроком на шляху створення системи рою дронів, що запускаються з борту. Про це https://www.defensenews.com/unmanned/2021/11/05/darpa-nabs-gremlin-drone-in-midair-for-first-time/ повідомляє Defense News.
Повідомляється, що перший успішний запуск "Гремлінів" відбувся ще 29 жовтня, проте повідомили про нього в DARPA лише зараз. Пуск проходив на полігоні Даґвей у Юті. У розгортанні брали участь два дрони, які успішно виконали льотні позиції та тести.
У ході випробувань один із безпілотників був знищений, а другий успішно завершив операцію. Його вже поновили для наступних пусків.