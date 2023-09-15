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Новости Война
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Вражеские беспилотники утром долетали до западных областей, - Воздушные силы

шахед

В ряде областей Украины утром 15 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Первоначально под угрозой удара вражеских беспилотников оказались Николаевская и Херсонская области. Затем об опасности сообщили на Днепропетровщине и Кировоградщине.

В 5:02 угрозу применения ударных дронов объявили в Винницкой и Черкасской областях. В это же время воздушная тревога была отменена в Днепропетровской области.

В 5:33 стало известно, что группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области и движется в северо-западном направлении.

В 5:53 в Хмельницкой и Черновицкой областях также объявлена угроза применения врагом ударных БПЛА.

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В 6:26 ударные БпЛА долетели до Житомирской, Тернопольской и Ровенской областей, там объявлена тревога.

Около 7.00 в Хмельницкой области работала противовоздушная оборона.

В 7:40 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.

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беспилотник (3544) ПВО (2715) Воздушные силы (2259)


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Що, пів ракети не летить вже, чи ще і так далеко? На мопеди пересіли, суки оркоослі.
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15.09.2023 08:31 Ответить
"Гремліни" у небі. В США вчаться запускати рій бойових дронів з літака
 06 листопада 2021 в 17:35

Система унікальна тим, що БПЛА можна буде скинути поза зоною дії ППО ворога. Безпілотники проведуть свою місію, а потім повернуться на борт, не наражаючи на небезпеку пілотів і операторів.
Агентство перспективних дослідницьких проєктів DARPA вперше завантажило безпілотники X-61 Gremlin на літак С-130, що є важливим кроком на шляху створення системи рою дронів, що запускаються з борту. Про це https://www.defensenews.com/unmanned/2021/11/05/darpa-nabs-gremlin-drone-in-midair-for-first-time/ повідомляє Defense News.

Повідомляється, що перший успішний запуск "Гремлінів" відбувся ще 29 жовтня, проте повідомили про нього в DARPA лише зараз. Пуск проходив на полігоні Даґвей у Юті. У розгортанні брали участь два дрони, які успішно виконали льотні позиції та тести.

У ході випробувань один із безпілотників був знищений, а другий успішно завершив операцію. Його вже поновили для наступних пусків.
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15.09.2023 08:32 Ответить
місцева влада вже не знає куди гроші витрачати
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15.09.2023 08:39 Ответить
Доцільно було б компетентним органам терміново перевірити по всій Україні, чи витрачені кошти на будівництво захисту об'єктів інфраструктури від загрози атак з повітря, що саме побудовано і який рівень захищеності досягнуто? Зима наближається.
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15.09.2023 09:36 Ответить
Як Ви собі дозволяєте не довіряти команді Президента? Адже було сказано (наближено): не важливо як називається вулиця, головне, щоб була добре вимощена і освітлена !
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15.09.2023 09:57 Ответить
Кому що, а курці - просо. Не буде достатнього захисту інфраструктури - не буде освітлення, та й виборів може не бути. Для їх проведення теж електрика потрібна.
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15.09.2023 10:13 Ответить
Мобільні групи ППО проспали?
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15.09.2023 08:57 Ответить
 
 