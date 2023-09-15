СБУ задержала Шуфрича за государственную измену. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича по делу о создании российской шпионской сети.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области", - написал он.
По данным Бутусова, сегодня по делу Шуфрича проходит более 50 обысков.
"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.
По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена", - пишет Бутусов.
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Они законы и законность под себя 30 лет выпиливали,что бы потом европейскими судами и толерантностью прикрыться.
Не будет Шуфрич,будет Шмуфрич,....ко,...ов,...ич или ...ин.
Этот арест только эмоции и ничего в государстве, к сожалению не меняет.
Завтра все всё забудут,а болото останется и сколько не лови лягушек их меньше не станет.
Оно ещё в ЕСПЧ будет писать,а учитывая уровень компетентности и жадности нашей системы правосудия,так ещё придётся платить этому утырку.
А видно, що слабенько били цього кремлівського виродка...
били-били, але так продажного яничара і не добили.
"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."
І ШО ?
Коли вже Єрмака арештують ?
Черговий зе-ЦИРК - помаринують 1-2 роки, поки буде "на часі" та відпустять.
За Татарова, Баканова і дермака навіть не питаю...
До речі, я знову хочу побачити на рингу Бутусова і Шухрича! Скільки там вже часу минуло, коли шухрича востаннє пистили?
если бы они жили в 1939 году, то именно и были бы совковыми пацюками, предателями и плачами Украины.
Например, как дед Гордона, высокопоставленный партийный работник, проводивший массовые репрессии в 1937-38 гг.
ув. Нина, вы изложили весьма распространенное заблуждение:
общество "Мемориал" проводило изучение социального состава жертв террора в1937/38 гг :
70 % расстрелянных в годы Большого террора были колхозники, рабочие, бывшие дворяне. Вовсе не коммунисты.
Очень большое количество 112 тысяч 247 расстрелянных - это были так называемые "церковники" : священники, церковные старосты, монахи, регенты церковных хоров.
До 1937 года самих коммунистов расстреливали не просто меньше: это были вообще совершенно единичные случаи.
Тогда это его двойник.
Може вiн продаст менI цю оселю, даю 5 тищь не дивлячис