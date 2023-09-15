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СБУ задержала Шуфрича за государственную измену. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича по делу о создании российской шпионской сети.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области", - написал он.

По данным Бутусова, сегодня по делу Шуфрича проходит более 50 обысков.

"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена", - пишет Бутусов.

Читайте также: Элитная недвижимость Шуфрича записана на подставных лиц. Вопрос к СБУ, почему нардеп до сих пор на свободе, - ЦПК

СБУ задержала Шуфрича за государственную измену 01

Автор: 

задержание (6673) СБУ (19861) Шуфрич Нестор (951) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+108
Яку гарну хатинку наколядував. А чому рило не набите?
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15.09.2023 08:44
+79
Ну нарешті баба в арешті!А наваляли йому як звичайно???
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15.09.2023 08:43
+63
ГОЛОВУ КОМІТЕТУ З НЕСВОБОДИ СЛОВА ІМЕНІ ЄРМАКА ЗАТРИМАЛИ ? А САМОГО ЄЄМАРАФОНЩИКА?
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15.09.2023 08:44
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Страница 4 из 4
Краще пізно, ніж ніколи, головне щоб цю ***** не обміняли 🤬🤬🤬
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15.09.2023 10:48 Ответить
Американська риболовля - піймали, поцілували та й відпустили.
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15.09.2023 10:56 Ответить
Супер. Якщо не вичистити цю всю нечисть, то то всі втрати будуть даром. Воно вилізе як хробаки з гною.
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15.09.2023 10:49 Ответить
Що в лісі здохло що затримали?
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15.09.2023 10:54 Ответить
Накінець... збулась мрія мільйонів українців.
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15.09.2023 10:57 Ответить
Половина ВР не може виговорити Слава Україні
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15.09.2023 11:03 Ответить
це воно в музеї якомусь??))))) Блін, от заворована бидлота, будують палаци собі, у стилі а-ляПшонка... Несмак такий, ну реально, схоже на королівський дворець)))))). Бидлота.
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15.09.2023 11:05 Ответить
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15.09.2023 11:08 Ответить
похоже на графскую усадьбу 18-го века, приспособленную под сумасшедший дом
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15.09.2023 12:28 Ответить
Або затримали або заховали від набу і сап. Тут з якої сторони поглянути
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15.09.2023 11:14 Ответить
Видно гарно москалі за зраду платили, встиг терем високий збудувати.Хто наступний? Екс-помічник Сівковича Гетьманцев? Судячи з його роботи, він теж на службі сил зла...
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15.09.2023 11:14 Ответить
Треба буде після конфіскації цього терему організувати в ньому якийсь дитячий будинок( це коли зелена влада піде в небуття)...
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15.09.2023 11:17 Ответить
За чий кошт хатинка? Орендує бідолага?
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15.09.2023 11:19 Ответить
Не минуло й 2 роки...
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15.09.2023 11:21 Ответить
Так спешим в Европу ,что само понятие "законность" можно писать только в скобках.
Они законы и законность под себя 30 лет выпиливали,что бы потом европейскими судами и толерантностью прикрыться.
Не будет Шуфрич,будет Шмуфрич,....ко,...ов,...ич или ...ин.
Этот арест только эмоции и ничего в государстве, к сожалению не меняет.
Завтра все всё забудут,а болото останется и сколько не лови лягушек их меньше не станет.
Оно ещё в ЕСПЧ будет писать,а учитывая уровень компетентности и жадности нашей системы правосудия,так ещё придётся платить этому утырку.
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15.09.2023 11:25 Ответить
Найвірогіднішим подальший сценарій
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15.09.2023 13:22 Ответить

А видно, що слабенько били цього кремлівського виродка...
били-били, але так продажного яничара і не добили.
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15.09.2023 11:26 Ответить
Для охлосу 73процентових, затримання Бені та Шуфрича комедійна вистава щоб їли і не обляпались Зелене чудо не сумує і продовжує серіал!
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15.09.2023 11:33 Ответить
А як там поживає полковник Бочковський, якого в 2015 взяли при повному параді під прицілом сотень телекамер ? Зелені просто продовжують виставу яку розпочали ще сивочолі .
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15.09.2023 14:15 Ответить
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."

"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."

І ШО ?
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15.09.2023 12:05 Ответить
Ще один ---пук у воду
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15.09.2023 12:08 Ответить
*******- не мешки ворочать! А по факту- обыск был, а задержания не было!
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15.09.2023 12:15 Ответить
Так довго за ним йшли.
Коли вже Єрмака арештують ?
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15.09.2023 12:20 Ответить
Як на мене, чергова брехня, аби очі усім відвести, зокрема і від козирного.
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15.09.2023 20:07 Ответить
як давно цю потвору *********-медведчуцьку не ******* -- притихло падло тихенько пацюк ховався --- знав **** що прийдуть по нього тварину двуногу
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15.09.2023 12:29 Ответить
За кителі та медальки державну зраду НЕ ПРИПАЯТИ:
Черговий зе-ЦИРК - помаринують 1-2 роки, поки буде "на часі" та відпустять.
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15.09.2023 13:07 Ответить
ну гаразд, налякали шуфрича і хватить, СБУ нехай попросить в нестора вибачення, і купить йому білет в теплі краї ! Всерівно ми зовсім скоро почуємо що пан нестор кудись подівся!
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15.09.2023 13:10 Ответить
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15.09.2023 13:11 Ответить
Шухрича? А коли Шурму пов'яжуть?
За Татарова, Баканова і дермака навіть не питаю...
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15.09.2023 13:20 Ответить
Іде десятий рік війни... другий рік повномасштабної аґресії... аґент Ш(тірліц)уфрич ще ніколи не був таким близьким до провалу.
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15.09.2023 13:21 Ответить
"Як повідомив https://www.facebook.com/butusov.yuriy у фейсбуці головний редактор Юрій Бутусов, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у справі про створення російської шпигунської мережі".(с)

До речі, я знову хочу побачити на рингу Бутусова і Шухрича! Скільки там вже часу минуло, коли шухрича востаннє пистили?
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15.09.2023 13:27 Ответить
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15.09.2023 13:32 Ответить
Все три персонажа выглядят в совковых одеяниях времен сталинской СССРани абсолютно органично и убедительно:

если бы они жили в 1939 году, то именно и были бы совковыми пацюками, предателями и плачами Украины.

Например, как дед Гордона, высокопоставленный партийный работник, проводивший массовые репрессии в 1937-38 гг.
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15.09.2023 13:51 Ответить
В 37-38 годах в основном расстреливали коммунистов и чиновничков, всяких революционеров и героев гражданской, так что хз. На мою думку жести было намного больше до 37 и после 3
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15.09.2023 19:59 Ответить
"В 37-38 годах в основном расстреливали коммунистов и чиновничков, всяких революционеров и героев гражданской, так что хз. На мою думку жести было намного больше до 37 и после.."

ув. Нина, вы изложили весьма распространенное заблуждение:

общество "Мемориал" проводило изучение социального состава жертв террора в1937/38 гг :

70 % расстрелянных в годы Большого террора были колхозники, рабочие, бывшие дворяне. Вовсе не коммунисты.

Очень большое количество 112 тысяч 247 расстрелянных - это были так называемые "церковники" : священники, церковные старосты, монахи, регенты церковных хоров.
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15.09.2023 20:36 Ответить
Возможно самих коммунистов в другие года расстреливали намного меньше чем в 37-38?
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16.09.2023 01:26 Ответить
Неизмеримо меньше, ув. Дезар.

До 1937 года самих коммунистов расстреливали не просто меньше: это были вообще совершенно единичные случаи.
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16.09.2023 02:03 Ответить
А хтось рядився дідом морозом…
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15.09.2023 15:08 Ответить
нарешті козла-шуфрича на нари пожиттєво з повною конфіскацією.......ось тут люди аплодуватимуть владі котра нарішті зважилась прибрати цю непотріб смердючу
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15.09.2023 13:32 Ответить
Нє, не буде. Це треба робити вчасно, а не через 10 років. Ця мразота мала б сидіти вже в з 2014го
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15.09.2023 15:30 Ответить
И почему рожа не битая?
Тогда это его двойник.
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15.09.2023 13:42 Ответить
Ещё надо Кучму, Левочкина, Тимошенко, Яценюка, Пороха и всех тех тварей которые более 20 лет только грабили и не чего не делали. Яныка и Азирова неплохо было бы ещё под арест
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15.09.2023 17:24 Ответить
Яка дебела хата, як для села. Питаю чи можна вже засiлятися туди чи там виставлять державну охорону, як у маэтку Медведчука?
Може вiн продаст менI цю оселю, даю 5 тищь не дивлячис
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15.09.2023 19:52 Ответить
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