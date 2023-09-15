СБУ задержала Шуфрича за государственную измену. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича по делу о создании российской шпионской сети.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области", - написал он.

По данным Бутусова, сегодня по делу Шуфрича проходит более 50 обысков.

"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена", - пишет Бутусов.

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