РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6008 посетителей онлайн
Новости
10 514 18

Минэкономики полностью опровергло выводы Госаудитслужбы, объяснив почему поставщики Минобороны имеют право на прибыль. ДОКУМЕНТ

дасу

Министерство экономики издало разъяснение, что постановление правительства 335 не изменяло порядок получения прибыли в оборонных закупках во время военного положения, а следовательно претензии Госаудитслужбы к предприятиям безосновательны.

Соответствующее разъяснение с подписью заместителя министра Надежды Бигун имеется в распоряжении Цензор.НЕТ.

В этом документе, в частности, указывается, что 28 февраля 2022 года было принято постановление № 169 "Некоторые вопросы осуществления оборонных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения" согласно которому на период действия правового режима военного положения был упрощен порядок осуществления закупок.

В то же время 20 марта 2022 было принято постановление № 335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения", которое определило особенности формирования договорной цены на основании калькуляции расходов.

Впрочем, указанное постановление не касалось порядка формирования прибыли, а только калькуляции и сокращения документооборота.

Читайте также: Федерация работодателей призывает Шмыгаля изменить постановление №335, которым прибыль оборонных предприятий считается убытком государства. ДОКУМЕНТ

В то время как порядок получения прибыли был прописан другим – 363 постановлением.

В частности, им установлено, что "прибыль в составе цены составляет 1 процент расходов отечественного предприятия на приобретение комплектующих изделий (полуфабрикатов), спецоборудования (спецоборудования), работ (услуг) у других субъектов хозяйствования и 30 процентов остальных расходов в составе производственной себестоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения. В расчете прибыли не учитываются налоги и сборы".

В случае же осуществления закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по импорту через отечественных хозяйствующих субъектов снабженческое вознаграждение составляет 3 процента стоимости товаров, работ и услуг.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с изменениями в Закон "О публичных закупках" и другие законодательные акті Украины по осуществлению оборонных и публичных закупок на период действия правового режима военного положения определено право Кабинета Министров Украины определять особенности осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения.

"В то же время порядок планирования, формирования, особенностей размещения, корректировки оборонных закупок, осуществления контроля и отчетности об их выполнении, а также обнародования информации об оборонных закупках (далее - Порядок), утвержденный постановлением № 363 остался в силе и не был отменен", - сказано в разъяснении.

"С принятием постановления 1275 на период действия правового режима военного положения в Украине было остановлено действие пунктов 64-67 вышеупомянутого порядка утвержденного постановлением № 363 (соответствующие нормы действовали до внесения изменений в постановление 1275 в последние изменения от 18 июля 2023 года)", - отмечено в документе.

Как известно, в мае Государственная аудиторская служба Украины завершила проверку контрактов Министерства обороны за 2022-начало 2023 года и заявила о многочисленных нарушениях на 2,5 млрд грн.

ГАСУ решило, что сотрудничающие с Минобороны производители не должны закладывать прибыль в контракты с государством. При этом ведомство ссылалось на 335-е постановление. После обращения Федерации работодателей к президенту Владимир Зеленский поручил Кабмину немедленно разрешить ситуацию. Но Кабмин решил просто отменить 335-е постановление, что вообще не решало проблему. И привело к тому, что у предприятий начались проблемы с ГФС и ГБР.

Минэкономики полностью опровергло выводы Госаудитслужбы, объяснив почему поставщики Минобороны имеют право на прибыль 01
Минэкономики полностью опровергло выводы Госаудитслужбы, объяснив почему поставщики Минобороны имеют право на прибыль 02
Минэкономики полностью опровергло выводы Госаудитслужбы, объяснив почему поставщики Минобороны имеют право на прибыль 03
Минэкономики полностью опровергло выводы Госаудитслужбы, объяснив почему поставщики Минобороны имеют право на прибыль 04

Автор: 

Минобороны (9291) Минэкономразвития (652) Госаудитслужба (88)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Не пройшло і пів-року..!

На пустому місці таку проблему створили!
показать весь комментарий
15.09.2023 10:53
+7
Пошли дураків богу молитись! А раз дураки, то їм не місце на державній службі...
показать весь комментарий
15.09.2023 11:25
+6
А яйка по 17,ітд там теж можна списати на прибутки підприємства МО яке очолював ''підприємець'' різникофф.
показать весь комментарий
15.09.2023 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прибутки то таке, якщо люди працювали, мають право. Ві поверніть мільярди передоплат, які поплатили в порожнечу, "Львівський арсенал", Розенблату, та іншим...
показать весь комментарий
15.09.2023 10:45 Ответить
Не пройшло і пів-року..!

На пустому місці таку проблему створили!
показать весь комментарий
15.09.2023 10:53 Ответить
Тоді нехай скасують результати попередніх аудитів, зроблених на основі цієї постанови.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:57 Ответить
У законов нету обратной силы.
показать весь комментарий
15.09.2023 14:19 Ответить
Це не закон, постанова. Її можна скасувати.
Ось тут докладніше:
показать весь комментарий
15.09.2023 14:21 Ответить
просто дивно, що постанови та закони в нас прописані таким чином, що їх можна трактувати на власний розсуд та навіть ініціювати на цьому власному розсуді якісь кримінальні справи...
показать весь комментарий
15.09.2023 10:57 Ответить
Так для того ж їх і пишуть такими, щоб потім можна було або "нагнути" когось, кого потрібно, або "порішати".
показать весь комментарий
15.09.2023 12:09 Ответить
Нет, не для этого. А потому, что невозможно предусмотреть все нюансы хозяйственных взаимоотношений.
показать весь комментарий
15.09.2023 14:21 Ответить
коли в них нема кеби, то й "невозможно"
показать весь комментарий
15.09.2023 14:39 Ответить
А яйка по 17,ітд там теж можна списати на прибутки підприємства МО яке очолював ''підприємець'' різникофф.
показать весь комментарий
15.09.2023 11:01 Ответить
давно вже пора той їбаний "держаудит" на чоля з керівництвом притягнути за держзраду і саботаж під час війни. Купа народу купу зусиль вкладає щоб очевидні речі довести, коли хтось просто бізнес хоче труханути
показать весь комментарий
15.09.2023 11:23 Ответить
Пошли дураків богу молитись! А раз дураки, то їм не місце на державній службі...
показать весь комментарий
15.09.2023 11:25 Ответить
Резнику премію)))) Як я голосувавших за це лайно, ненавиджу! Щоб ви були покарані у десятому поколінні, д...ли!
показать весь комментарий
15.09.2023 11:45 Ответить
Дураки не вони а ми
Невже щоб закупить харчі потрібні прокладки
А навіщо тиловики в армії --на передову /більше толку /
показать весь комментарий
15.09.2023 12:20 Ответить
В основном нужны. Для того, что бы лично проводить все закупки нужен целый отдел людей, которые будут распихивать все по предприятиям. А еще всякие дополнительные фишки вроде экспедиторов, водителей, грузчиков, этс - в общем целая толпа народа. А если пользовать прокладки то на среднем предприятии (250 человек) нужно всего 3 человек. И дополнительная плюшка - можно хранение и доставку скинуть на прокладку. В мире, в оновном, все работают через прокладки, а крупные компании всегда.
показать весь комментарий
15.09.2023 14:28 Ответить
Корупція - це не жадібні до грошей окремі чиновники по державним кабінетам. Корупція- це штучно створене правове поле у якому неможлива діяльність в законний спосіб, а сама будь яка діяльність обов'язково передбачає занесення хабарів системним чиновникам. Корінь корупції знаходиться у ОП, Кабміні, ВР.
показать весь комментарий
15.09.2023 12:25 Ответить
А нащо в Україні така Держаудитсужба, якщо там одні невігласи?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:14 Ответить
Найцікавіше-невіглаством там і не пахне...Попробуйте зрозуміти на найпростішому.Ви даєте своїй вірній дружині гроші купити,нехай їжу.І вона приносить додому продукти,і має ще прибуток.Ви зможете для себе це пояснити?Ви що не сім*я?Усі гроші і продукти хіба не загальні?Тут ,мені здається,теж саме-все для перемоги.З прибутку,що?Зарплата собі коханому,надбавки,індексації,гроші на лікування і відпочинок?Який може бути прибуток?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:34 Ответить
 
 