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Коломойский извещен о дополнительном подозрении по трем статьям, - СБУ

коломойський

Выявлены новые факты преступной деятельности Игоря Коломойского, ему сообщили о дополнительном подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, Коломойский извещен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Коломойский извещен о дополнительном подозрении по трем статьям, - СБУ 01

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"По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки разрешили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая "схема" позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США. Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) СБУ (19861)


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Топ комментарии
+34
Грьобаний "Квартал-95"!

Показуха аби бородату бабцю Америці не віддавати.
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15.09.2023 09:30
+28
і шо ??? коли амереканському правосуддю цього з "вибраноїбогмнації" віддадуть ???

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15.09.2023 09:30
+24
Цікаво, скільки буде продовжуватися ця вистава і чим закінчиться, після повернення "найвеличнішого" з Америки?
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15.09.2023 09:27
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Правила форума Совет форумчан
І шоо. Посадка буде?
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15.09.2023 09:17 Ответить
ЄС чекає на реформування СБУ, коли СБУ не має права розслідувати корупційні та економічні злочини , а СБУ інкримінує мафіозному Папі Карло здійснення саме економічних злочинів- як це пояснить СТЕФАНИШИНА ???

Як Малюк назове свого наступного дрона - БЄНЯ?
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15.09.2023 09:41 Ответить
Так, навесні, але рік не відомий🙂
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15.09.2023 10:26 Ответить
Для стажиста-слідчого потужний набір. Не вистачає ст.358))
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15.09.2023 09:22 Ответить
хтось мабуть почав говорити, тому що без свідчень це неможливо довести...
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15.09.2023 09:22 Ответить
Тут вже Бені не викрутитись ,хотів дармових міліардів доларів ,а отримаєш щонайменше десять років вязниці з конфіксацією всього незаконо привласненого майна .
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15.09.2023 09:26 Ответить
Не буть наївним. Ця спецоперації не для того розроблялася.
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15.09.2023 10:27 Ответить
а для чого?
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15.09.2023 12:52 Ответить
Не совсем понял, "Бабушка" сидит под стражей в СИЗО или под домашним арестом с браслетом?
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15.09.2023 13:15 Ответить
Цікаво, скільки буде продовжуватися ця вистава і чим закінчиться, після повернення "найвеличнішого" з Америки?
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15.09.2023 09:27 Ответить
і шо ??? коли амереканському правосуддю цього з "вибраноїбогмнації" віддадуть ???

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15.09.2023 09:30 Ответить
Грьобаний "Квартал-95"!

Показуха аби бородату бабцю Америці не віддавати.
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15.09.2023 09:30 Ответить
Можна ображатися і на "квартал", але їх всіх до влади привели 73%, які до цього часу запускають по різних ресурсах про героя Зе, і кричать, що якби не він, то України давно не було. І головне, що в це вірять. Якщо раніше вишивали його портрети бісером, то вже сьогодні випустили навіть золоту монету з його портретом. Який це приклад? Я дуже просто, відкосити від армії 4 рази, знищувати в Україні все українське, обливати брудом українців...
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15.09.2023 10:14 Ответить
- Куме, хочу створити портрет Зеленського. Як краще - полотно, гіпс, бурштин, бісер..?
- Чеканка.
- Чому саме чеканка?
- Тому, куме, що хотіти створити портрет Зеленського - це жесть.
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15.09.2023 10:26 Ответить
Чи то вистава, чи то Зеленський, як і Янукович свого часу, посилився настільки, що вирішив "проковтнути" і свого "хазяїна"?
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15.09.2023 09:31 Ответить
А кого "проковтнув" Янукович?
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15.09.2023 20:38 Ответить
Підготовка до виборів кипить.
З першої спроби "боротьба з корупцією" не зайшла - треба трохи підвищити ставки.
Ну, і Шуфріча, на підтанцьовку.
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15.09.2023 09:31 Ответить
Вот и помогай людям стать президентами.
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15.09.2023 09:38 Ответить
Він не "допоміг", він ЗРОБИВ з нього президента.
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15.09.2023 12:16 Ответить
А Зеленского, через офшорные счета которого Беня деньги гонял уже арестовали?
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15.09.2023 09:39 Ответить
Єто другоє, єто нє то о чьом ви подумалі.
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15.09.2023 09:56 Ответить
А яке відношеня має СБУ до фінансових махінацій? Чому не БЕБ, ДБР та інші? "Врятувати рядового Райєна"?
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15.09.2023 09:43 Ответить
Ну не вірю, що Буратіно папу Карло осмілився пресувати. Не вірю! Підозрюю, що реально ну ніхрена з того-всього не буде, то лише чергове квартальне шоу... Спектакль,багато шуму, багато відосіків і розмов, а потім тихенько то все десь зникне. Щось в Бєні ніби "конфіскують", буцімто накажуть, а все, щоб від американського правосуддя вберегти. Бо поки він під судовим слідством в нас ніяка америка йому не страшна.
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15.09.2023 09:44 Ответить
Конечно , если Каламоя выдать США , ДЛЯ ЗЕБУРАТИНКИ СМЕРТИ ПОДОБНО ,хитрейший беня , пойдёт на сделку со следствием , у него ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КОМПРОМАТА предостаточно !
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15.09.2023 19:10 Ответить
Чифір ідьошь піть?
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15.09.2023 09:46 Ответить
Події відбувались у 2013-2014 роках?
Гм...
Цікаво буде коли Коломойський офіційно на допиті на запитання слідчого "З якою метою Ви організували виведення 5,8 млрд. грн. з Приватбанку?" не стане відпиратись, а заявить, що це робилось для фінансування боротьби з прорашистським режимом януковоча та Майдану й Революції гідності, а після - для формування занонів добровольців, що стримали рашистську агресію на Донбасі.
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15.09.2023 09:51 Ответить
Ти реально тупий, або прикидаєшся - нахіба для цього виводити гроші, та ще й за такою складною схемою?
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15.09.2023 20:43 Ответить
Це ти виключи свій затупильник.
Події, що лягли у фабулу відповідного кримінального провадження, розпочались на початку 2013 року, коли режим януковоча був всесильним в Україні і міг запросто прихлопнути капітали того коломойського, зокрема прибравши до рук Приватбанк, якщо би ВФЯ була б своя "бабка-ванга".
Тому наведений вище варіант відповіді ІВК слідчому на допиті щодо його головної мотивації в інкримінованих йому діях, виходячи із подальших подій на Майдані і весни-літа 2014 року та його ролі у них, є слушним.
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16.09.2023 01:48 Ответить
Навіть коментувати таку тупу муйню не хочу
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16.09.2023 08:36 Ответить
В Україні любого олігарха чи високопосадовця можна садити
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15.09.2023 09:51 Ответить
Судя по тому, как наперегонки СБУ и БЕБ отчитываются об очередном подозрении, то благим делом это не закончится
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15.09.2023 09:57 Ответить
Яка сума збитків в обвинувальному акті? Має бути не меншою 170 мільярдів гривень, а ще точніше 5,5 мільярдів доларів США, які він стибздив з банку. Якщо цього немає, то просто відбілюють злочинця.Я не пишу про інші махінації в Укнафті, літвакоперевезенні, феросплавних заводів..., там суми вистачить ще на один бюджет України. А якщо добре поміркувати, то всі українці працювали не на свою країну, своє майбутнє, а за майбутнє і достатки Бені, пінчуків, ахметових, новінських..., а є серед них українці? А хто Беню пригрів біля себе і ховає його від США? То ж нарешті думайте!!!
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15.09.2023 10:02 Ответить
Взагалі, схема коломойського має право на існування ще з 90-х років Уявіть, в 2014 році вніс фіктивно 10 млрд. гривень, купив реально 1млрд. доларів, курс 1 до 10. В 2015 році, продав 1 млд. доларів вже за іншим курсом 1 до 20, фіктивні 10 млрд замінив на реальні, прибуток 10 млрд. Нагадаю в 2015 році він був дуже значною фігурою в Україні.
Але жадібність фраєра завжди згубить.
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15.09.2023 10:18 Ответить
Це говорить про "патріотичність" Бені, коли ворог розривав Україну і всі бідні скидалися по копіцйі, воно допомагало ворогу із середини, нищило банківську систему і економіку. Тоді й порушили проти нього кримінальні справи, але скориставшись реальним правом на захист і презумпцією невиноватості, Беня втік з України. Допомагав йому звичайно Богдан, який потім у 2019 році керував Адміністрацією Президента, яку перейменували в ОП, щоб уникнути люстрації, хоча такого органу немає в нашій Конституції. В той же час і Беня підтягнувся в Україну, де йому почав допомагати вже Боневтік, бо добре пам'ятає про 41 мільйон, який засів на його рахунку в офшорах, а почали переслідувати разом того, при кому порушили ці справи - Порошенко. Беня не зупинився, продовжив доїти бюджет і виводити гроші в офшори. То є розум в українців, коли вони привели до влади своїх могильщиків? А зараз ніби розслідують який невеличкий епізод, щоб не передавати його США і пофіг їм Україна, їм головне спасти Беню. І це не воля влади розслідувати злочини Бені, а пряма вимога США.
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15.09.2023 10:35 Ответить
Тобто, СБУ не полишає спроби відмазати по вказівці з ОПЗЄ Коломоя від екстрадиції в США.
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15.09.2023 10:21 Ответить
Потвора Коломойша думає відсидитись у люксовій тюрмі в Україні півроку щоб не сидіти у федеральній тюрмі в США де немає особливих зручностей. Марні сподівання, американці не лохи і з ними хабарями не домовишся.
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15.09.2023 10:26 Ответить
Думаю, у нього усе получиться. Сірих кардиналів не так просто взяти за ##ця. В його руках уся Україна, він практично володіє президентом, а значить, усіма громадянами. Шось придумає!
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15.09.2023 22:56 Ответить
Теж думаю що получиться, як відсидить, буде як Паша Лазаренко жити в США легально і без порушень закону.
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16.09.2023 00:40 Ответить
А за те що з наркошою обчистили Приват теж буде підозра?
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15.09.2023 10:50 Ответить
Беня - злочинець номер 1 в Україні.
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15.09.2023 10:52 Ответить
Тільки, до чого тут СБУ?
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15.09.2023 10:52 Ответить
Игорь Валерьевич наше все😁🕊️Голубь летит в свободном полете..., главное Понты о нем,быстрее летают...
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15.09.2023 10:55 Ответить
Поки цю ******* не передадуть до США, то це буде виглядати цирком і не більше.
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15.09.2023 10:56 Ответить
Буратіно розігрує нову виставу з своїм папою Карлом.
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15.09.2023 11:14 Ответить
Бедный Беня. И не туда и не сюда
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15.09.2023 11:19 Ответить
Хоча б тепер стане зрозумілим, чому беня кинув щось із награбованого для фінансування добробатів? Якщо просто намалював 0,7 млрд.доларів, то таку "вишукану" схему треба ж було захищати.
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15.09.2023 11:22 Ответить
Добробаты были до того. Возможно, как бизнесмен, он хотел компенсировать себе понесенные затраты.
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15.09.2023 11:44 Ответить
Вот я хочу вас спросить: а вы бы отдали кровожадному Байдену своего папу, который столько для вас в жизни хорошего сделал? Подумали? Ото ж!
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15.09.2023 11:43 Ответить
Все правильно і очевидно, дивно що прокурори з 2014 року цих очевидних злочинів не зауважували, а ні Югік, ані інші борцуни того ж Пороха...
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15.09.2023 12:05 Ответить
лазаренко для каломойского уже камеру в тюрьме в штатах освободил --- беню ждут прокуроры ,следователи , адвокаты , зеля собрался в сша с визитом --- ну не с пустыми руками ехать деньги и оружие просить , надо байдэну ,,подмазать,, а беня как раз такой фрукт , там ему в тюряге прогулы ставят уже пять лет
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15.09.2023 13:03 Ответить
Топорно работаете , не верю !
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15.09.2023 14:04 Ответить
Це типу підуть пити каву?) Рєзнікова не чіпають, а тут типу Бєню тронуть. На кого це розраховано?
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15.09.2023 14:55 Ответить
я эту фотку с беней поставил себе на все рабочие столы. на комп, на смарт, жене и тёще тоже поставлю. дайте мне время.
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15.09.2023 15:26 Ответить
Щось це обвинувачення дуже схоже на обвинувачення, видвинуте НАБУ. Чи не хоче Малючок таким чином забрати справу з НАБУ щоб потім її розвалити?
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15.09.2023 18:03 Ответить
Не дамо бабу до США, бо він туди потягне найвеликолєпного?
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15.09.2023 18:12 Ответить
Уже б грохнули Беню, меньше б хлопот было и не рассказал бы про найвэлычнишого ничё
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15.09.2023 18:42 Ответить
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15.09.2023 20:02 Ответить
Беня навесит пейсы, приклеет бороду, на голову штраймл напялит и залезит в пожмаканый (неглаженный) черный пиджак с белой рубахой и так незаметно под чужим именем просочится в Израиль в потоке брацлавских хасидов возвращающихся после поломничества в Умани!
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15.09.2023 21:03 Ответить
Я Вас умаляю . Если БЫ Игоря Валерьевича кто-то обидел , то на плюсах уже был бы национальный марафон , По спасению Игоря Валерьвича. А сейчас там тишина !
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15.09.2023 21:54 Ответить
ну, и где в этих подозрениях про Зеленского? он же вместе с Коломойским участвовал во всех этих махинациях, значит - соучастник, и должен сидеть рядом Беней на нарах. а то получается, что денежки тащили все, а отдуваться приходится только Бене. непорядок, и недоработка СБУ.
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15.09.2023 21:59 Ответить
НЕ ВЕРЮ !!!! Шоу!!!! Очередное шоу.
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15.09.2023 23:05 Ответить
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16.09.2023 01:51 Ответить
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16.09.2023 01:52 Ответить
 
 