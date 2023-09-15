Коломойский извещен о дополнительном подозрении по трем статьям, - СБУ

Выявлены новые факты преступной деятельности Игоря Коломойского, ему сообщили о дополнительном подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, Коломойский извещен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

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"По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки разрешили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая "схема" позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США. Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.