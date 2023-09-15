Ким Чен Ын осмотрел в России завод по производству военных самолетов
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, который сейчас находится с официальным визитом в России, осмотрел завод в Комсомольске-на-Амуре, где производят военные самолеты и другую технику.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Губернатор региона и другие официальные лица встретили Ким Чен Ына на красной дорожке городского железнодорожного вокзала. Его увезли на авиационный завод имени советского космонавта Юрия Гагарина.
Завод производит самые современные в России истребители, включая Су-35 и Су-57. Также на нем производятся гражданские самолеты.
Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что Киму показали мощности по производству деталей для военных самолетов, а также гражданского самолета Superjet-100, который Россия пытается производить без импортных комплектующих.
Киму также показали демонстрационный полет Су-35.
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как он там - самолет то - отремонтировали ли на метал ? жалко
https://glavcom.ua/country/society/budut-svidchiti-proti-putina-do-haahi-pribuli-vizvoleni-iz-rf-ukrajinski-diti-956462.html
Але окрім того, читаючи багатьох спеціалістів по Сходу, тощо, велика помилка вважати КНДР маріонеткою Китаю. Так вони пов'язані, так є значна залежність від КНР. Але чим більше посилиться Кім, ти далі він буде від китайців, а в перспективі і загрозою для їхніх планів. Невже в Пекіні спокійно спостерігатимуть, за ростом військових можливостей корейців? Теж питання, відповідь на яке може значно вплинути на хід нашої війни.