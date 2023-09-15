Ким Чен Ын осмотрел в России завод по производству военных самолетов

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, который сейчас находится с официальным визитом в России, осмотрел завод в Комсомольске-на-Амуре, где производят военные самолеты и другую технику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Губернатор региона и другие официальные лица встретили Ким Чен Ына на красной дорожке городского железнодорожного вокзала. Его увезли на авиационный завод имени советского космонавта Юрия Гагарина.

Завод производит самые современные в России истребители, включая Су-35 и Су-57. Также на нем производятся гражданские самолеты.

Читайте также: Путин хотел восстановить славу Российской империи, а теперь умоляет Ким Чен Ына о помощи, - Госдеп США

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что Киму показали мощности по производству деталей для военных самолетов, а также гражданского самолета Superjet-100, который Россия пытается производить без импортных комплектующих.

Киму также показали демонстрационный полет Су-35.