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Ким Чен Ын осмотрел в России завод по производству военных самолетов

чен,кім,ин

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, который сейчас находится с официальным визитом в России, осмотрел завод в Комсомольске-на-Амуре, где производят военные самолеты и другую технику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Губернатор региона и другие официальные лица встретили Ким Чен Ына на красной дорожке городского железнодорожного вокзала. Его увезли на авиационный завод имени советского космонавта Юрия Гагарина.

Завод производит самые современные в России истребители, включая Су-35 и Су-57. Также на нем производятся гражданские самолеты.

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Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что Киму показали мощности по производству деталей для военных самолетов, а также гражданского самолета Superjet-100, который Россия пытается производить без импортных комплектующих.

Киму также показали демонстрационный полет Су-35.

Автор: 

россия (95381) Ким Чен Ын (178)


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Топ комментарии
+9
Понти продовжуються!
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15.09.2023 09:20
+6
Оце цікава ситуація. Отримавши з паРашки технології для МБР, термоядерної зброї, тощо (а цілком логічно, що їх даватимуть в обмін на **********, одного зерна буде замало), отримавши в перспективі літаки, напевно ракети для них, КНДР буде уже надто великою загрозою для Південної Кореї, та Японії. Які будуть їх дії? І чи будуть взагалі?
Але окрім того, читаючи багатьох спеціалістів по Сходу, тощо, велика помилка вважати КНДР маріонеткою Китаю. Так вони пов'язані, так є значна залежність від КНР. Але чим більше посилиться Кім, ти далі він буде від китайців, а в перспективі і загрозою для їхніх планів. Невже в Пекіні спокійно спостерігатимуть, за ростом військових можливостей корейців? Теж питання, відповідь на яке може значно вплинути на хід нашої війни.
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15.09.2023 09:29
+2
Будуть свідчити проти Путіна. До Гааги прибули визволені із РФ українські діти
https://glavcom.ua/country/society/budut-svidchiti-proti-putina-do-haahi-pribuli-vizvoleni-iz-rf-ukrajinski-diti-956462.html
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15.09.2023 09:22
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Приглянув собі літачок
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15.09.2023 09:15 Ответить
женя справедливый пирожин тоже выбирал здесь самолет жет100
как он там - самолет то - отремонтировали ли на метал ? жалко
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15.09.2023 12:03 Ответить
Понти продовжуються!
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15.09.2023 09:20 Ответить
Будуть свідчити проти Путіна. До Гааги прибули визволені із РФ українські діти
https://glavcom.ua/country/society/budut-svidchiti-proti-putina-do-haahi-pribuli-vizvoleni-iz-rf-ukrajinski-diti-956462.html
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15.09.2023 09:22 Ответить
А що там з миколаєвським Кімом Зеленського? Мабуть також оглядає заводи, які мають виготовляти літаки і дрони для ЗСУ чи тільки відоси?
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15.09.2023 09:24 Ответить
А завтра китайці самі будуть таке робити
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15.09.2023 09:24 Ответить
Оце цікава ситуація. Отримавши з паРашки технології для МБР, термоядерної зброї, тощо (а цілком логічно, що їх даватимуть в обмін на **********, одного зерна буде замало), отримавши в перспективі літаки, напевно ракети для них, КНДР буде уже надто великою загрозою для Південної Кореї, та Японії. Які будуть їх дії? І чи будуть взагалі?
Але окрім того, читаючи багатьох спеціалістів по Сходу, тощо, велика помилка вважати КНДР маріонеткою Китаю. Так вони пов'язані, так є значна залежність від КНР. Але чим більше посилиться Кім, ти далі він буде від китайців, а в перспективі і загрозою для їхніх планів. Невже в Пекіні спокійно спостерігатимуть, за ростом військових можливостей корейців? Теж питання, відповідь на яке може значно вплинути на хід нашої війни.
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15.09.2023 09:29 Ответить
спасибо за наводку
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15.09.2023 09:50 Ответить
Это секрет Полишенеля.
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15.09.2023 11:55 Ответить
Реакция пухляша на увиденное: "Та-ну-нах!"
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15.09.2023 12:08 Ответить
 
 