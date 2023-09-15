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Депутаты Госдумы предлагают заблокировать в России WhatsApp

whatsapp

Депутаты российской Госдумы предлагают заблокировать на территории РФ приложение для обмена сообщениями WhatsApp.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские депутаты резко отреагировали на то, что WhatsApp собирается запустить возможность создавать информационные каналы по аналогу Telegram.

"Если What's App действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным – пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", – заявил Хинштейн.

Глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев также заявил, что появление каналов приведет к тому, что WhatsApp якобы превратится в средство информационной войны и "источник возникновения фейков" о российском вторжении в Украину.

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Информацию о возможной блокировке WhatsApp подтвердили в Роскомнадзоре.

"WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) могут заблокировать, если он будет распространять запрещенную информацию", - пишет российское государственное информагентство ТАСС.

Автор: 

россия (95381) WhatsApp (10) блокирование (461)


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Топ комментарии
+18
Отключить уже полностью от интернета пора😂
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15.09.2023 09:24
+10
Краще вже заблокуйте цей клятий інтернет....
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15.09.2023 09:25
+10
Давно пора! І зробіть замість нього КатЦап !
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15.09.2023 09:28
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Отключить уже полностью от интернета пора😂
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15.09.2023 09:24 Ответить
кацапи дибіли вже телеграм блокували ...
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15.09.2023 09:24 Ответить
А потім розблокували, і станом на зараз - ніяких претензій.
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15.09.2023 09:46 Ответить
Краще вже заблокуйте цей клятий інтернет....
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15.09.2023 09:25 Ответить
да-патамуша ваш вражескій тєрнєт нам нє нужон...
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15.09.2023 09:28 Ответить
В них є імперський Чебурашка...
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15.09.2023 09:39 Ответить
да-чєбурнєт...
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15.09.2023 09:40 Ответить
Давно пора! І зробіть замість нього КатЦап !
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15.09.2023 09:28 Ответить
Kac'Ap
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15.09.2023 09:33 Ответить
це було в шоу мамахохотала, де Маслюк казав подзвони йому у каццап )
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15.09.2023 12:35 Ответить
👍
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15.09.2023 20:35 Ответить
Забороняйте вже той вражескій буржуазний інтєрнєт, все одно царь не вміє його юзати. Будете пісать пісьма. І наклеювати язиком марки на конверти. Виконувати характерні рухи язиком ви там за 23 роки правління ***** всі вже добре навчилися.
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15.09.2023 09:38 Ответить
На бєрєстє!
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15.09.2023 09:59 Ответить
Вірно і своєчасно! А за новинами ходити до товариша майора зі своєю папкою, чемоданчиком і вазеліном.
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15.09.2023 09:38 Ответить
Друзі, заблокують і youtube - примітивні істоти не заслуховють ******** благ цивілізації, якщо атакувати канал Царград. Друзі, масово звертайтесь до українських та західних політиків, пишіть скарги до Google, подавайте позови до американських судів - треба зтерти з лиця землі цей сатанистьский інтернет анклав! Це питання принципове для майбутнього України та її положення у світі. Не можна дозволити так нахабно з території США на найбільшій у світі інтернет-платформі вести пропаганду тероризму та релігійного екстремізму. Ци повна дичина у цивілізованому світі, тому порвати цей канал можна як тузик грілку, надавши темі такого кричущого екстремізму суспільного резонансу, виграти у будь-якому американському суді, бо вести таку пропаганду - це найтяжчий злочин у цивілзованому суспільстві
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15.09.2023 09:39 Ответить
Скоро кацапи висадяться на сонці,як їх брати по розуму з КНДР.
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15.09.2023 09:39 Ответить
Рівняння на Кім Чен Ин,там все заблоковано,навіть їжа,їдять траву і нічого живуть.Так що блокуйте і живіть.Правда в мордорі більше моху чим трави.тайга,нічого звикнуть.https://www.unian.ua/world/kim-chen-in-poobicyav-peremogu-rosiji-u-svyashchenniy-viyni-proti-zla-12391908.html
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15.09.2023 09:45 Ответить
відрізайте всі кабелі! країна в облозі
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15.09.2023 09:59 Ответить
Пора підключити нароссію до братського сєвєрокорєйского народу та інтернету - кванмьону🫥
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15.09.2023 10:05 Ответить
Один з небагатьох, який кацапня не контролює. Але ж ні! У нас всі сидіть в кацапських Вайбер, Телеграм, китайських Тікток. І всю інфу про рідню, переписку, фото-відео віддають кацапні на аналіз.
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15.09.2023 10:52 Ответить
Мавзолейные обезьяны Вермахта должны продолжить блокаду чЛенигграда и санкции Конгресса США...это только на пользу банде Плешивого...👹💤☠️🏴‍☠️
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15.09.2023 11:10 Ответить
Когда уже эта сволочь заблокирует интернет на параше.
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15.09.2023 11:21 Ответить
Телеграм лучше и удобнее
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15.09.2023 11:27 Ответить
пусть эти ****** заблокируют интернет,пелефоны,и всю современную технику!прямая дорога им стать второй кндр!
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15.09.2023 13:07 Ответить
Мне нравиться как питааРашки самовыпиливаются из мировых инфоресурсов
Им надо старательно помогать. Меньше москалей - чище воздух
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15.09.2023 14:00 Ответить
 
 