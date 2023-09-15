Депутаты Госдумы предлагают заблокировать в России WhatsApp

Депутаты российской Госдумы предлагают заблокировать на территории РФ приложение для обмена сообщениями WhatsApp.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские депутаты резко отреагировали на то, что WhatsApp собирается запустить возможность создавать информационные каналы по аналогу Telegram.

"Если What's App действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным – пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", – заявил Хинштейн.

Глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев также заявил, что появление каналов приведет к тому, что WhatsApp якобы превратится в средство информационной войны и "источник возникновения фейков" о российском вторжении в Украину.

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Информацию о возможной блокировке WhatsApp подтвердили в Роскомнадзоре.

"WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) могут заблокировать, если он будет распространять запрещенную информацию", - пишет российское государственное информагентство ТАСС.