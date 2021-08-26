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Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей

Районный суд в Москве оштрафовал социальные сети Facebook и Twitter на 15 и 17 миллионов рублей соответственно за отказ хранить данные о российских пользователях в России. Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp отдельно оштрафован на 4 миллиона рублей.

Об этом сообщает Роскомнадзор, информирует Цензор.НЕТ.

Власти России требуют, чтобы интернет-гиганты хранили данные о пользователях из РФ на серверах, физически расположенных внутри страны. Соответствующий закон был принят в России в 2015 году.

В марте 2019 года Facebook анонсировала, что социальная сеть и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp не будут хранить конфиденциальную пользовательскую информацию в странах, нарушающих права человека. Как корпорация планирует определять такие страны — не сообщалось.

Также читайте: Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
В "Чебурнете" у себя храните, на перфоленте. Бараны кацапские.
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26.08.2021 17:33
+7
правильным путем идете, рашкованские таварищи !

ваше будущее - чебурнет ! Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей - Цензор.НЕТ 9237
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26.08.2021 17:34
+6
Так по Гуглу сейчас идет суд! Гугл уже сказал, что в случае проигрыша, уйдет из Расеи.
А Гугл - это не только гугл, а и ютуб, андроид...... Зрелище будет феерическое!!!
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26.08.2021 18:51
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В "Чебурнете" у себя храните, на перфоленте. Бараны кацапские.
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26.08.2021 17:33 Ответить
Вітаємо московитів з знаменною датою- облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем з послідуючим її спаленням та розграбленням 26 серпня 1382 року! Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів - Цензор.НЕТ 2296

Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів - Цензор.НЕТ 669
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26.08.2021 18:14 Ответить
правильным путем идете, рашкованские таварищи !

ваше будущее - чебурнет ! Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей - Цензор.НЕТ 9237
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26.08.2021 17:34 Ответить
И чебурнет и козлонет и пуйлонет и скабонет и фсбнет. Загалом- всьому парашеському буде НЭТ!
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26.08.2021 21:25 Ответить
Как-то мелко. А слабо забанить Гугл, Амазон и Ажур? Они тоже держат все серваки забугром.
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26.08.2021 17:35 Ответить
Так по Гуглу сейчас идет суд! Гугл уже сказал, что в случае проигрыша, уйдет из Расеи.
А Гугл - это не только гугл, а и ютуб, андроид...... Зрелище будет феерическое!!!
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26.08.2021 18:51 Ответить
Кацапы много чего захотели ....Сноуденом пускай обмазываются ....этим клоуном который себе жизнь сломал ....Кацапы бы ещё потребовали что бы США свой золотовалютный резерв держали в Путинском банке ...)) идиоты мля..
да и кстати, у Гугла с Фейсбуком больше денег чем бюджет ********))
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26.08.2021 17:41 Ответить
_Западу не привыкать холуйствовать перед кремлём, заплатят! Уже давно прогнулись перед людоедами и стали на колени.
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26.08.2021 17:42 Ответить
дайош чебурнетизацію!
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26.08.2021 17:43 Ответить
36 млн срублей...а сколько это в деньгах?
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26.08.2021 17:45 Ответить
Гугл говорит 511 480.00$
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26.08.2021 18:00 Ответить
Тюю, разве это деньги для Facebook....
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26.08.2021 18:13 Ответить
Хз какая у них там политика. Подозреваю, что просто поднимут рашкованам цену на рекламу, за это поднимут цену те, кто эту рекламу покупал. А заплатят (как вегда) обычные винторогие.
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26.08.2021 18:18 Ответить
Если так, то совсем чудненько.
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26.08.2021 18:19 Ответить
Facebook, Twitter і WhatsApp на головній сторінці розмістили банерну рекламу - Хочеш дізнатися, чому Путін *****?
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26.08.2021 18:16 Ответить
заблокируйте им нелицензионную винду, адоб и прочии плющки..пусть в чебурнете сидят!!
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26.08.2021 18:17 Ответить
Ежегодный сбор дани бандюками. Это ж хорошо на самом деле. Надеюсь, что кое-кто из "путинферштейн" таки включит мозги.
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26.08.2021 18:55 Ответить
15 мільонів. Зараз ФБ подарує такий ралець Московії !
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26.08.2021 19:34 Ответить
Правильно сделали. Шоб знали как с дикарями дело иметь.
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26.08.2021 20:47 Ответить
Инсту путь заблокируют))Дегенераты Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів - Цензор.НЕТ 9243
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27.08.2021 01:48 Ответить
 
 