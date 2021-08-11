Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России
Новости Цензор.НЕТ Общество
Компания "Фейсбук" сообщила о закрытии сети противников вакцинации, которая распространяла ложные сообщения о прививках от COVID-19 и работала главным из России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт компании.
Всего закрыты 65 учетных записей в Facebook и еще 243 учетные записи в Instagram. Эту сеть, связанную с зарегистрированной в Великобритании фирмой Fazze, назвали "прачечной дезинформации".
Сеть, созданная в 2020 году, продвигала антивакцинаторские утверждение, направленные в первую очередь на Индию и Латинскую Америку и в меньшей степени на США. В частности, она утверждала, что вакцина против COVID-19 превращает людей в обезьян.
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+18 Владислав Носковский
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+8 MicroSW dba bb5b9ceb
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/breaking-youtube-suspends-senator-rand-paul/
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Sen. Rand Paul meets Russian senators in Moscow, invites them to the US .Among the senators was Sergey Kisylak, the ex-Russian ambassador to the U.S.
A badge of honor . . . leftwing cretins at Youtube banning me for 7 days for a video that quotes 2 peer reviewed articles saying cloth masks don't work.
Мракобісся.
Це ж расизм.
Отака казочка виходить в якогось польського заробітчанина, що ненавидить лише Порошенка. А інші олігархи в нього - безневинні ангелочки. Тобі самому не противно муйню писати?
"Я теж проти вакцинації, бо інакше не було б у нас такої вистави, як епідемія кору у 2018" Так ти ж щойно стверджував, що порошенківська вата за вакцинацію. От ти забрехався!
А от Повидла19 за два года никто из знакомых или сослуживцев не умер и даже не заболел
Напевно ти (та й ті, хто це читає) задаєшся думкою- навіщо я тобі щось намагаюсь довести? Насправді тобі вже нічого не довести, а ті, хто вміє думати і вагається- приймуть правильне рішення.
Ну и ещё: не надо вот так, как вы, ссылаясь на то, что я, якобы, насрал. Как вы полагаете, я не мог отписаться по поводу того, о чем прямо говориться в статье??? А на кой хрен мы тут тогда отписываемся в принципе?!
Меня второй раз закрыли на ФБ. За "отрицание угрозы коронавируса"(с). Я даже очень рад! Значит таки насыпал я соли на чей-то хвост. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 8554
11.08.2021 03:17
Це хто написав? "Заперечення загрози коронавірусу". От я і спитав, це ти родичам померлих на хвіст солі насипав? Щоб їм ще веселіше було.
Это- формулировка ФБ! Понимаете, да? Не моя, блин! Это вот такие основания у негодяев для- закрыть рот. Самая обычная дискуссия- и БАН, вот с таким вот идиотским основанием-формулировкой. Сам бы я до такой мерзости не додумался.
И ваааще: вам скучно, да? Мне тоже становится скучно с вами болтать, отвечая на какие-то совершенно дурацкие наезды. Прощаемся.
Але ******* пастухи - недоумки за своєю суттю. Тупі, малоосвічені багаті придурки, яких водять за носа псевдовчені шарлатани. Взяти за приклад білгейтса: так, зумів завоювати ринок своїми програмними продуктами і заробити на цьому великі статки. Але хто сказав, що трижди талановитий програміст добре розбирається в інших речах? От він почув від якихось дебілів, що світ перенаселений і вирішив допомогти людству, як вміє. А вміє він погано.
Браво, Меркава!
Где офис Фейсбука в Украине ?