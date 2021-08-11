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Facebook закрив мережу антивакцинаторів: нею управляли з Росії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Facebook закрив мережу антивакцинаторів: нею управляли з Росії

Компанія "Фейсбук" повідомила про закриття мережі противників вакцинації, яка поширювала неправдиві повідомлення про щеплення від COVID-19 і працювала головним з Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт компанії.

Всього закриті 65 облікових записів у Facebook і ще 243 облікові записи в Instagram. Цю мережу, пов'язану із зареєстрованою у Великій Британії фірмою Fazze, назвали "пральні дезінформації".

Мережа, створена в 2020 році, просувала антивакцинаторські твердження, спрямовані передовсім на Індію і Латинську Америку і меншою мірою на США. Зокрема, вона стверджувала, що вакцина проти COVID-19 перетворює людей на мавп.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Місцеві зебіли також проти вакцинації виступали. Я завжди говорив, що зебілами з кацапстану керують.
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11.08.2021 02:14
+17
Конечно.

Sen. Rand Paul meets Russian senators in Moscow, invites them to the US .Among the senators was Sergey Kisylak, the ex-Russian ambassador to the U.S.
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11.08.2021 02:00
+8
Андрей, а среди ваших знакомых есть кто умер от вируса?
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11.08.2021 03:25
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А Ютуб забанилсенатора Ранд Пола за якобы анти ковидные выступления . Им тоже из росии управляли ? Единственный заслуживающий доверия Сенатор , к стати .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/breaking-youtube-suspends-senator-rand-paul/

.
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11.08.2021 01:50 Відповісти
Я читала минулого тижня на Ньюзмакс.
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11.08.2021 02:00 Відповісти
не читайте newsmax....і OАN також... ще більші брехуни ніж FOХ... параноїдальні трампісти... всюди їх чіпують і жити бідним не дають... А Rand Paul ще той мудак... москаль-сраколиз... доктор-офтальмологіст... спеціаліст по Ковіду... умора)))))
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11.08.2021 05:19 Відповісти
В той статье он жалуется на бан за критику матерчатых масок. Он сказал что они не работают.
A badge of honor . . . leftwing cretins at Youtube banning me for 7 days for a video that quotes 2 peer reviewed articles saying cloth masks don't work.
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11.08.2021 02:26 Відповісти
Добрий вечір. Як Ваші знайомі почуваються ?
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11.08.2021 03:24 Відповісти
Дякую, він все ще в ICU на вентіляції але вже стабільно. Його дружина з донькою вітчуваються краще.
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11.08.2021 03:29 Відповісти
Хай одужують.
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11.08.2021 03:36 Відповісти
Ви хотіли сказати не "хай одужують", а "хай не придурюються", адже так? Адже ніякої коронавірусної небезпеки, за вашими переконаннями, "не існує". Це ж "звичайний грип"!
Мракобісся.
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11.08.2021 06:15 Відповісти
Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 4694
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11.08.2021 08:06 Відповісти
Сеть, созданная в 2020 году, продвигала антивакцинаторские утверждение, направленные в первую очередь на Индию и Латинскую Америку и в меньшей степени на США. В частности, она утверждала, что вакцина против COVID-19 превращает людей в обезьян.Источник: https://censor.net/ru/n3282027

Це ж расизм. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 6359
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11.08.2021 01:55 Відповісти
Там говорится о кооперации с Fazze, и в том числе кампании против AstraZeneca. Но не против вакцинации в целом, как искажено в статье.
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11.08.2021 02:16 Відповісти
Да, и 14 Мая вторая фаза кампании против Pfizer.
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11.08.2021 02:22 Відповісти
Согласен, сравнивать стаю диких обезьян с послушным стадом не есть хорошо
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11.08.2021 04:07 Відповісти
Одно твое предложение и сразу ясно, что ты дикий обезьян. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 4750
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11.08.2021 08:07 Відповісти
Так местные порохоботы тоже против вакцинации выступали. Я всегда говорил, что порохоботов из России координируют. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 6609
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11.08.2021 02:00 Відповісти
Місцеві зебіли також проти вакцинації виступали. Я завжди говорив, що зебілами з кацапстану керують.
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11.08.2021 02:14 Відповісти
Але ж це порохоботська брехня, "зебіли", якраз, підтримували вакцинацію. А порошенківська вата і проти вакцинації була, і карантинні заходи Зеленського заперечувала. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 5328
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11.08.2021 03:31 Відповісти
Але ж це зебільська брехня, "порохоботи", якраз, підтримували вакцинацію. А зебільна вата і проти вакцинації була, і карантинні заходи Ляшка заперечувала.
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11.08.2021 03:42 Відповісти
Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 6850 Тобто, порошенківська вата підтримувала карантинні заходи уряду Зеленського, а "зебільна вата" була проти каратинних заходів уряду Зеленського? Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 3164 Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 3164 Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 3164 Гебельс би порохоботам позаздрив...
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11.08.2021 04:08 Відповісти
Хто такі "порошенківська вата"? Мій дядько, батько, що голосували за Пороха і боронили Україну від кацапської навали? Ти займаєшся звичайнісінькою підміною понять. Мертвечук, *****, вілкул і ти ненавидять Україну.
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11.08.2021 04:13 Відповісти
Термін "вата" має дещо ширше значення. Він охоплює такі поняття, як інтелект, менталітет, гасла, так от порошенківська вата по цим показникам нічим від рашистської вати нічим не відрізняються. Такі, нажаль, є і серед українських патріотів. І якщо б вони жили у Раші, вони б свято вірили Путіну, і можливо б воювали на боці терористів "ЛДНР". Так, Мертветчук, х...ло, Вілкул ненавидять Україну, А Порошенко їм Україну продав. Де ти у мене ненависть до України побачив, я навіть не знаю.
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11.08.2021 04:26 Відповісти
Вата має лише одне поняття, не потрібно видумувати щось нове. От ти- вата. Пояснити чому, чи сам здогадаєшся?
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11.08.2021 04:35 Відповісти
Це така тактика. Як тільки ти посмів підняти голос на їх кормільца, на класичного олігарха Петра Порошенка, який все життя сидів у найвищих владах, цідив соки з України крапля по краплі собі до кишені, чим ослабив країну перед лицем кремлівського ворога - як тебе звинуватять у зраді, у антиукраїнські діяльності.
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11.08.2021 06:21 Відповісти
Та ладно: цідив соки... Якби ж то він один цідив, майдан був би і в 2004, і в 2014 році проти нього. Втік би Петро в Ростов, а ми б всі зажили багато і щасливо. І померли б в один день...
Отака казочка виходить в якогось польського заробітчанина, що ненавидить лише Порошенка. А інші олігархи в нього - безневинні ангелочки. Тобі самому не противно муйню писати?
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26.08.2021 19:29 Відповісти
І ще одне. З яких це пір у нас президент суміщає обов'язки прем'єр-міністра? Я не чув, щоб Зеленського призначали прем'єром. Якщо ти вже у такому плутаєшся, то зрозуміло, який ти "спеціаліст".
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11.08.2021 04:18 Відповісти
Кандидатуру Шмигаля на посаду прем'єра запропонував саме Зеленський, і порошенківська вата вилила на нього стільки ж лайна, скільки і на Зеленського. Чи ти і це вже заперечуєш? Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 9170 До речі, весь економічний блок, за який пороховата критикує Зеленського, веде саме уряд Шмигаля.
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11.08.2021 04:30 Відповісти
Складно спілкуватись з людиною, що оперує такими словами, як "пороховата", тому-що така людина не вміє читати і слухати, така людина лише пише і говорить. А те, що ця людина пише і говорить дурню- її не обходить. Проте іншим читати твою маячню гидко. Адіос, стійкий ватний солдатик коломойського.
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11.08.2021 04:39 Відповісти
Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 5226 Владислав Носковский

"Я теж проти вакцинації, бо інакше не було б у нас такої вистави, як епідемія кору у 2018" Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 6852 Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 6852 Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 6852 Так ти ж щойно стверджував, що порошенківська вата за вакцинацію. От ти забрехався! Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 1509
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11.08.2021 04:33 Відповісти
Читай повністю))) І ти ще щось пишеш про інтелект. Смішно)
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11.08.2021 04:36 Відповісти
украинский сегмент ФБ-грязная фсбешная помойка.Да наверно не только украинский. Просто, расийская фсбешная помойка.Пости котиков,собачек,цветочки-все ок.Ностоит всем напомнить,как назвали путлера харьковские фанаты-в бан на месяц.
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11.08.2021 02:14 Відповісти
Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 7586 Меня второй раз закрыли на ФБ. За "отрицание угрозы коронавируса"(с). Я даже очень рад! Значит таки насыпал я соли на чей-то хвост. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 8554
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11.08.2021 03:17 Відповісти
Андрей, а среди ваших знакомых есть кто умер от вируса?
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11.08.2021 03:25 Відповісти
У нас например в рейсе прямо на мостике умер капитан (инфаркт).
А от Повидла19 за два года никто из знакомых или сослуживцев не умер и даже не заболел
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11.08.2021 11:50 Відповісти
Мой друг месяц лежал в реанимации, потом стало лучше, посадили на каталку, а на следующий день умер. Его жена с дочкой выздоровели. Все они были полностью привиты Файзер.
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16.09.2021 01:42 Відповісти
Може родичам померлих від ковід? Напевно прикольно тролити їх))) а як ти писав? "От коронавіруса нікто нє уміраєт, умірают от старості і тє, кто должен умєрєть"? Напевно смішно стібати тих, хто втратив близьких))
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11.08.2021 03:30 Відповісти
Вы ошибаетесь. Никакого стеба не упомню. А вот жалобы "вакцинаторов", скорее всего- имели место быть, ибо БАНили с некоторой задержкой. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 2341
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11.08.2021 03:32 Відповісти
Я теж проти вакцинації, бо інакше не було б у нас такої вистави, як епідемія кору у 2018. А через вакцину від віспи ми втратили можливість споглядати тіла при дорозі із чорними струпами. А оці всі бцж та гекси призводять до перенаселення планети. Доколє!!!
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11.08.2021 03:40 Відповісти
Ну-да, ну-да... Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 76 Я вспоминаю Шанхай в 2001-м и в 2004-м, по моему. Я тогда там надолго задержался на СРЗ и наблюдал эпидемии птичьего и свиного гриппов. И технологии тоже наблюдал. Масочки на тысячах китайских лиц в городе, например. Но, самая интересная фишка была на китайском гос.телевидении. Там всегда, в правом нижнем углу, присутствовал кружочек с цифирками. Цифирки иногда менялись, в сторону увеличения. Оказалось это была инфа о количестве трупов. Ну и... стою там месяц, второй пошел... и вдруг- кружочек с цифирками исчезает, как корова языком слизала. Ну и масочки пошли на спад, как по команде. У нас пока что только цифирки исчезли, с экранов, а то ведь были!!! Ничего, я подожду.
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11.08.2021 03:48 Відповісти
І? Невже не в курсі, що епідемії та пандемії мають як початок, так і кінець? Тільки от вакцинація скорочує термін очікування закінчення пандемії.

Напевно ти (та й ті, хто це читає) задаєшся думкою- навіщо я тобі щось намагаюсь довести? Насправді тобі вже нічого не довести, а ті, хто вміє думати і вагається- приймуть правильне рішення.
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11.08.2021 03:54 Відповісти
Мне совершенно наплевать на ваши доводы, по-честному. Ибо у меня есть некоторый личный опыт, китайский. Как я оцениваю- то были тренировки, и ничего иного. Сейчас взялись по-взрослому! Ну а я- наблюдаю. Не без интереса, не скрою. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 2750
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11.08.2021 03:59 Відповісти
Саме тому я й не намагаюсь тобі щось довести. Просто не потрібно хизуватись "я ковід отріцатєль, мєня забанілі, солі насипал". Це якось...інфантильно? Так. Тому-що цією хернею ти насрав на тих, хто втратив родичів чи близьких від цієї зарази
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11.08.2021 04:05 Відповісти
Странно! Я имею право на свою точку зрения! Полное Право!

Ну и ещё: не надо вот так, как вы, ссылаясь на то, что я, якобы, насрал. Как вы полагаете, я не мог отписаться по поводу того, о чем прямо говориться в статье??? А на кой хрен мы тут тогда отписываемся в принципе?!
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11.08.2021 04:09 Відповісти
ua Андрей Нешевченко
Меня второй раз закрыли на ФБ. За "отрицание угрозы коронавируса"(с). Я даже очень рад! Значит таки насыпал я соли на чей-то хвост. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 8554
11.08.2021 03:17

Це хто написав? "Заперечення загрози коронавірусу". От я і спитав, це ти родичам померлих на хвіст солі насипав? Щоб їм ще веселіше було.
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11.08.2021 04:15 Відповісти
Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 4438 Это стиль вакцинаторов! "Узнаю брата Колю!"(с).

Это- формулировка ФБ! Понимаете, да? Не моя, блин! Это вот такие основания у негодяев для- закрыть рот. Самая обычная дискуссия- и БАН, вот с таким вот идиотским основанием-формулировкой. Сам бы я до такой мерзости не додумался.

И ваааще: вам скучно, да? Мне тоже становится скучно с вами болтать, отвечая на какие-то совершенно дурацкие наезды. Прощаемся.
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11.08.2021 04:20 Відповісти
Най щастить, не хворій.
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11.08.2021 04:23 Відповісти
Благодарю! И вам всего самого хорошего.
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11.08.2021 04:27 Відповісти
цікава інфа, дякую Facebook закрив мережу антивакцинаторів: нею управляли з Росії - Цензор.НЕТ 8035
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26.08.2021 19:32 Відповісти
Так ти ж щойно стверджував, що порошенківська вата за вакцинацію. От ти забрехався! Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 7531 Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 9081 Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 7337
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11.08.2021 04:34 Відповісти
Я ж кажу- зебіл.
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11.08.2021 04:40 Відповісти
Тебе, паскуда лаптеногая, желаю переболеть ковидом хотя-бы в средней тяжести, что-бы ты на себе почувствовал что это такое.
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11.08.2021 08:55 Відповісти
Йому не смішно було коли Захарченко з сигаретою перднув і зірвався. Цілий тиждень тут на форумі стогнав ;ах, какой чєлавєк паґіб!;.
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11.08.2021 06:17 Відповісти
Мерзота-провокатор, плевал я на тебя. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 8031
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11.08.2021 07:08 Відповісти
А так голосно грюкав дверима...
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11.08.2021 08:09 Відповісти
Мерзота-провокатор, плевал я на тебя. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 5293
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11.08.2021 08:11 Відповісти
Смотри слюной не захлебнись. Тебя, недоделка, еще за борт не выкинули?
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11.08.2021 08:58 Відповісти
Придурень-провокатор, на тебя я тоже плевал. И именно слюной. Facebook закрив мережу антивакцинаторів: нею управляли з Росії - Цензор.НЕТ 3569
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11.08.2021 09:17 Відповісти
Желаю тебе заболеть за неделю до ближайшего порта.
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11.08.2021 09:19 Відповісти
Придурень-провокатор, на тебя я тоже плевал. И именно слюной.
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11.08.2021 09:33 Відповісти
Ни единого даже заболевшего. Ни единого соседа, ни единого родственника.
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11.08.2021 03:29 Відповісти
Это вопрос должен задать каждый себе перед вакцинированием. Вин людина чи ни особь цивилизовоного стада с пастухами. Человек ( критичне мислення) все подвергает сомнению чтоб найти выход из обстоятельств, особь делает как все стадо, а стадо как захочет пастух, для которого стадо база для кормления.
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11.08.2021 04:22 Відповісти
Почти всегда пастух хочет, что бы стадо было в целости и сохранности! Хотя бы для того, чтобы его продавать, или самому кушать. Тот ли это случай с ковидом - хрен его знает, тов. майор!
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11.08.2021 05:43 Відповісти
А если кормов не хватает стаду?
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11.08.2021 06:18 Відповісти
це, якщо пастух - розраховує на прибуток від отари на свої довгі роки та довгі роки своїх нащадків.
Але ******* пастухи - недоумки за своєю суттю. Тупі, малоосвічені багаті придурки, яких водять за носа псевдовчені шарлатани. Взяти за приклад білгейтса: так, зумів завоювати ринок своїми програмними продуктами і заробити на цьому великі статки. Але хто сказав, що трижди талановитий програміст добре розбирається в інших речах? От він почув від якихось дебілів, що світ перенаселений і вирішив допомогти людству, як вміє. А вміє він погано.
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26.08.2021 19:48 Відповісти
А ти спробуй з кимось поспілкуватися, не одно вадяру глуши.
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11.08.2021 06:19 Відповісти
Мерзота-провокатор, плевал я на тебя.
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11.08.2021 07:08 Відповісти
Краще плюнь собі на матню, фан дохлого Захарченка.
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11.08.2021 08:07 Відповісти
Мерзота-провокатор, плевал я на тебя. И никакого разнообразия не жди, мерзота-провокатор. Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России - Цензор.НЕТ 6377
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11.08.2021 08:10 Відповісти
Що я бачу? -Псевдопатріотка та ковід-дисидентка Меркава лайкає сєпарів.
Браво, Меркава!
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11.08.2021 11:54 Відповісти
Щодо сусідів - старі, з групи ризику - всі живі-здорові, гуляють щодня, по магазинах лазили і лазять. Майже все моє оточення або сиділи на лікарняних з ковідлом, або поробили тести на антитіла з цікавості - є антитіла. Ми нічого в себе не шукали - гроші шкода на таку хєрь витрачати, а лікарняні якось не потрібні. Дві родички потрапили в ніби забиту ковідниками, де "місць немає", лікарню, обидві - по блату під нагляд, без кисню, одну підсадили на дексаметазон, нащо - хз, через протокол, мабуть.
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11.08.2021 09:19 Відповісти
Так все ж модераторы Фейсбука сидят в рашке
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11.08.2021 07:05 Відповісти
Это действительно проблема для стран пост совка - раша пытается контролировать свои колонии.
Где офис Фейсбука в Украине ?
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11.08.2021 07:50 Відповісти
Нет. И украинские модераторы есть.
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11.08.2021 08:31 Відповісти
зебилы и кацапы всегда постили одну и ту же хрень. Поэтому меня абсолютно не удивляет, что курируются они из орды.
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11.08.2021 08:12 Відповісти
ТЕПЕРЬ ТЫ ЗНАЕШ ВСЕ

Facebook закрив мережу антивакцинаторів: нею управляли з Росії - Цензор.НЕТ 5472
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11.08.2021 10:04 Відповісти
ще при Супрун (це котра доктор смерть) обговорювали з читачами цензора необхідність флюорографії. Як виявилося: флюорографія показує вже розвинену стадію туберкульозу. Тобто для профілактики - малоефективна. Погугливши ( як це може зробити кожен) для себе виявив: основні ознаки тубіка - безпричинний постійний кашель та раптове похудіння. Навіть якщо це не туберкульоз, то слід звернутися до лікаря. Точний діагноз дуже дорогий: заражають мазками (харкотинням) хворого морську свинку. І на них проводять тести на підбір ефективних препаратів. Це так, по памяті.
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26.08.2021 19:57 Відповісти
Кстати о птичках...а где флюшка? Я так понял после коронобесия тубик исчез сам по себе...
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26.08.2021 19:41 Відповісти
ради нього ніхто не схоче виділяти гроші у спецфонд, аби потім їх використати на велике крадівництво
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26.08.2021 19:59 Відповісти
 
 