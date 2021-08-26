Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів

Районний суд у Москві оштрафував соціальні мережі Facebook і Twitter на 15 і 17 мільйонів рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Належний Facebook месенджер WhatsApp окремо оштрафований на 4 мільйони рублів.

Про це повідомляє Роскомнагляд, інформує Цензор.НЕТ.

Влада Росії вимагає, щоб інтернет-гіганти зберігали дані про користувачів з РФ на серверах, фізично розташованих усередині країни. Відповідний закон був прийнятий в Росії в 2015 році.

У березні 2019 року Facebook анонсувала, що соціальна мережа і належні їй сервіси Instagram і WhatsApp не будуть зберігати конфіденційну інформацію користувача в країнах, що порушують права людини. Як корпорація планує визначати такі країни - не повідомлялося.

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