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Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів

Районний суд у Москві оштрафував соціальні мережі Facebook і Twitter на 15 і 17 мільйонів рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Належний Facebook месенджер WhatsApp окремо оштрафований на 4 мільйони рублів.

Про це повідомляє Роскомнагляд, інформує Цензор.НЕТ.

Влада Росії вимагає, щоб інтернет-гіганти зберігали дані про користувачів з РФ на серверах, фізично розташованих усередині країни. Відповідний закон був прийнятий в Росії в 2015 році.

У березні 2019 року Facebook анонсувала, що соціальна мережа і належні їй сервіси Instagram і WhatsApp не будуть зберігати конфіденційну інформацію користувача в країнах, що порушують права людини. Як корпорація планує визначати такі країни - не повідомлялося.

Також читайте: Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
В "Чебурнете" у себя храните, на перфоленте. Бараны кацапские.
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26.08.2021 17:33
+7
правильным путем идете, рашкованские таварищи !

ваше будущее - чебурнет ! Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей - Цензор.НЕТ 9237
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26.08.2021 17:34
+6
Так по Гуглу сейчас идет суд! Гугл уже сказал, что в случае проигрыша, уйдет из Расеи.
А Гугл - это не только гугл, а и ютуб, андроид...... Зрелище будет феерическое!!!
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26.08.2021 18:51
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В "Чебурнете" у себя храните, на перфоленте. Бараны кацапские.
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26.08.2021 17:33 Відповісти
Вітаємо московитів з знаменною датою- облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем з послідуючим її спаленням та розграбленням 26 серпня 1382 року! Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів - Цензор.НЕТ 2296

Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів - Цензор.НЕТ 669
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26.08.2021 18:14 Відповісти
правильным путем идете, рашкованские таварищи !

ваше будущее - чебурнет ! Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей - Цензор.НЕТ 9237
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26.08.2021 17:34 Відповісти
И чебурнет и козлонет и пуйлонет и скабонет и фсбнет. Загалом- всьому парашеському буде НЭТ!
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26.08.2021 21:25 Відповісти
Как-то мелко. А слабо забанить Гугл, Амазон и Ажур? Они тоже держат все серваки забугром.
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26.08.2021 17:35 Відповісти
Так по Гуглу сейчас идет суд! Гугл уже сказал, что в случае проигрыша, уйдет из Расеи.
А Гугл - это не только гугл, а и ютуб, андроид...... Зрелище будет феерическое!!!
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26.08.2021 18:51 Відповісти
Кацапы много чего захотели ....Сноуденом пускай обмазываются ....этим клоуном который себе жизнь сломал ....Кацапы бы ещё потребовали что бы США свой золотовалютный резерв держали в Путинском банке ...)) идиоты мля..
да и кстати, у Гугла с Фейсбуком больше денег чем бюджет ********))
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26.08.2021 17:41 Відповісти
_Западу не привыкать холуйствовать перед кремлём, заплатят! Уже давно прогнулись перед людоедами и стали на колени.
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26.08.2021 17:42 Відповісти
дайош чебурнетизацію!
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26.08.2021 17:43 Відповісти
36 млн срублей...а сколько это в деньгах?
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26.08.2021 17:45 Відповісти
Гугл говорит 511 480.00$
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26.08.2021 18:00 Відповісти
Тюю, разве это деньги для Facebook....
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26.08.2021 18:13 Відповісти
Хз какая у них там политика. Подозреваю, что просто поднимут рашкованам цену на рекламу, за это поднимут цену те, кто эту рекламу покупал. А заплатят (как вегда) обычные винторогие.
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26.08.2021 18:18 Відповісти
Если так, то совсем чудненько.
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26.08.2021 18:19 Відповісти
Facebook, Twitter і WhatsApp на головній сторінці розмістили банерну рекламу - Хочеш дізнатися, чому Путін *****?
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26.08.2021 18:16 Відповісти
заблокируйте им нелицензионную винду, адоб и прочии плющки..пусть в чебурнете сидят!!
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26.08.2021 18:17 Відповісти
Ежегодный сбор дани бандюками. Это ж хорошо на самом деле. Надеюсь, что кое-кто из "путинферштейн" таки включит мозги.
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26.08.2021 18:55 Відповісти
15 мільонів. Зараз ФБ подарує такий ралець Московії !
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26.08.2021 19:34 Відповісти
Правильно сделали. Шоб знали как с дикарями дело иметь.
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26.08.2021 20:47 Відповісти
Инсту путь заблокируют))Дегенераты Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів - Цензор.НЕТ 9243
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27.08.2021 01:48 Відповісти
 
 