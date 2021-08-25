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Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про екоцид за фактом перекриття Північно-Кримського каналу з боку України.

Про це повідомила представник відомства Світлана Петренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Справу заведено Головним слідчим управлінням СКР за ст. 358 КК РФ (екоцид). Згідно з російським кримінальним кодексом, екоцид карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років.

Російські слідчі вважають, що "невстановлені особи, які перебувають на території України ... вирішили завдати шкоди економічній, соціальній та екологічній обстановці Кримського півострова шляхом перекриття Північно-Кримського каналу".

Окупанти пояснили, що відсутність належного водопостачання в Криму викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу.

"За останні шість років солоність Сиваша зросла втричі. Популяції практично всіх розглянутих видів тваринного світу, зокрема занесених до Червоної книги Росії та Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів, скоротилися, частину з них можна вважати зниклими. Водно-болотні угіддя міжнародного значення "Центральний Сиваш" і "Східний Сиваш" втрачають своє природоохоронне значення", - сказала представниця СКР.

Читайте також: У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції

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Топ коментарі
+93
Скиздил раз кацап корову
но кормить ее не стал,
а когда она подохла
на хозяев в суд подал.
Россия начала дело об экоциде из-за прекращения подачи воды в Крым - Цензор.НЕТ 6993
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24.08.2021 23:28
+61
Фактически рашка начала дело против самой себя, оккупировав Крым, тем самым организовала экоцид и нехватку воды в Крыму.
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24.08.2021 23:25
+57
Шо, обосрались с Крымом, макшане? Захватить захватили а как снабжать - не подумали. Ну шож, жалуйтесь в Басманный суд. Там вам помогут.
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24.08.2021 23:24
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Давняя имперская практика - заставить население кормить и поить и ублажать оккупантов. Они теперь на Украину и смотрят, как баран на новые ворота. Мол: " Что же вы так быстро отбились от наших рук имперской политики. Вот мы вас по нашим судам и басманным трибуналам затаскаем. Будете знать и помнить, как под нашу дудку плясали. Яйко, млыко, девки Воды, сала, дивчат...
Оборзел совсем оккупант.
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25.08.2021 04:08 Відповісти
Дивна логіка в кацапів-то вони приймають закони,за якими,хто заперечує,що Крим є не кацапським,той йде в тюрму,а тут коли заходе мова про воду,то починається така подача інформації,як нібито Крим-це окрема держава,яка потерпає від свавілля України.Недарагіє кацапи,ви вписали Крим в свою географію,а дивлячись на карту вашої Кацапії,я бачу,що на вашій території є більше морів,річок і озер ніж у цілої Європи разом взятої.Більше того,ви ще маєте два океани!Так чого ви ниєте?Ви маєте кусок землі,під назвою Крим,непридатний до життя?Ну,то відсиляйте своїх кацапів ближче до Волги,в чому проблема?
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25.08.2021 04:11 Відповісти
Колись написав кацапам у "Одноглазніки" - "Когда-то моя жена борщ варила... Взяла хорошую костомаху говяжью, положила в кастрюлю... Выварила... Обобрала мясо, а костомаху с хрящами положила псу в миску... Тот ухватил её сдуру... Кость горячая - пасть печёт... Пёс стоит, слёзы от боли текут, а выпустить кость жалко... Вот так и вы будете с Крымом стоять!..."
Ох і вереску було!!! ...
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25.08.2021 05:00 Відповісти
-А в чому відмінність російських фашистів окупантів Українського Криму и Донбасу кривавого маніяка )(уйла а від німецьких окупантів гітлера? Та ніякої, що одні що другі вони криваві загарбники святої Української землі. І важко уявити що в Другій світовій війні кремлівські комуно - фашисти кривавого ката сталіна почали постачати продовольство, воду, виплачувати гроші населенню в тому числі і поліцейським, жандармам, "гестапо" .. на тимчасово окупованій німецькими фашистами частини території захопленої у кривавої в'язниці народів срср? А зараз частина української території (Крим, Донбас) теж тимчасово окупована точно такими ж як і раніше були гітлерівські але вже кремлівськими фашистами загарбниками. Але ніколи не було, немає і ніколи не буде такого щоб хоч якісь народ у всьому світі добровільно покірно годував- поїв своїх лютих кривавих ворогів окупантів на своїй але тимчасово захопленій цими фашистами агресорами в данному випадку на нашій рідній українській але поневоленій кремлем землі.-
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25.08.2021 04:14 Відповісти
Экоцид - это когда Украина, вмешиваясь в установленный Богом порядок и ломая его, заливает водой изначально сухой и безводный регион водой, уничтожая флору и фауну солончаковой пустыни. А сейчас просто идет восстановление установленного Провидением порядка. Бог направил Днепр в Черное море, а не в Крым, не надо с ним спорить и не СК РФ судить Бога.
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25.08.2021 05:44 Відповісти
вони можуть, самозванець Гундяй дасть дозвіл і якийсь басманний суд накладе штраф або засудить в тюрму посадити, стягне збитки, і оголосить розшук, щоб через Інтерпол шукали.
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25.08.2021 09:14 Відповісти
Смешно ,где Крым , а где расия , какое отношение ,расия , имеет к Крыму , если Крым это Украина 🙄🤦
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25.08.2021 05:57 Відповісти
Шо цапы,водички хочется? А нету )
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25.08.2021 06:36 Відповісти
И кстати , они ещё должны за аренду военной базы с 14-го года 😡😡😡
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25.08.2021 07:34 Відповісти
Окончательное завершение Северокрымского канала ( искусственного сооружения) было завершено в 1971 году...., значит до этого времени в течении почти двух тысяч лет нашей эры ( и до этого) Крым и ее жители превосходно существовали и без канала. И это только раз. Во вторых именно Раша как оккупант и агрессор несет всю ответственность за временно захваченные территории и население оставшееся там, включая экологическую составляющую. В третьих переселение из глубин Раши в Крым уже до 1,5 миллионов " лишних ртов", строительство баз, увеличение военного контингента и т.д. конечно же ухудшило положение Крыма, но это также вина только РФ. Строительство Крымского моста ухудшило экологическую обстановку в Азовском море.., а как следует и в Сиваше. Выхода по сути три. 1) возврат Крыма и Севастополя Украине без всяких условий со стороны РФ с закрытием всех военных баз и вывозом в РФ лиц переселившихся в Крым начиная с начала 2014 года, ну а также возмещение Украине понесенных за время оккупации убытков, включая и экологию. 2) Закрывать все крупные предприятия с большим использованием пресной воды, опять таки вывозить переехавшее население в РФ и даже часть крымчан, сокращая вдвое нынешнее население Крыма. Прекращение какого либо туризма, с закрытием Крыма для посещения и превращение его чисто в военную базу - полигон. 3) молчать в тряпочку , а Крыму выживать как пойдет. При этом бурить скважины, искать под Азовом пресную воду, строить опресняющие станции, тянуть водоводы из Кубани и Дона, устраивать переброску воды авто и жд. составами, "буксировать айсберги", устраивать " переброску северных рек". Ну в общем что то то такое глобальное ( все таки мост то построили.. значит теперь стоит позаботиться и о воде, при этом конечно придется " затянуть пояса" и урезать военный бюджет, но это дело такое.) Вот пожалуй и все. Ну да еще остаются такие опции как война или приход к власти коллаборантного правительства в Киеве. Видимо Путин и настроен на эти варианты, особенно на последний. Путин конечно у власти до смерти, да и приемники его не лучше, поэтому у них есть время просто ждать момента..а вот у Крыма видимо этого времени нет, хотя для Кремля это вопрос второстепенный.( я имею в виду крымчан, экологию, сельское хозяйство Крыма и т.д.)
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25.08.2021 08:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 08:45 Відповісти
а че воронеж так и останется без акта возмездия Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 5984
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25.08.2021 08:55 Відповісти
жалуйтесь в центральную прачечную.....
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25.08.2021 09:15 Відповісти
А может все таки в Спортлото?
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25.08.2021 10:53 Відповісти
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем... в "Спортлото"!
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25.08.2021 09:21 Відповісти
Вам же,москалі, Москаль ясно порадив: "Мочу пийте"!☺
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25.08.2021 09:40 Відповісти
"Российские следователи считают, что "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины... решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала"."
***
Дєбіли тупорилі, читайте Конвенцію,
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25.08.2021 09:44 Відповісти
Каци! Можете скаржитись в одеський холодильник! Він допоможе !!! Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 2328
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25.08.2021 09:58 Відповісти
А що поробиш, канал пересох, нема води для русофашистів.
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25.08.2021 11:47 Відповісти
Там де з'являються кацапи, там тобі і екоцид і геноцид!
Кацап все засере а потім скаржиться що його екоцидять
і геноцидять. Кацап! Бери шинель,иди домой ти так давно
не видел маму! Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 6994
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25.08.2021 14:22 Відповісти
Рискуют выйти на себя
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25.08.2021 21:19 Відповісти
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