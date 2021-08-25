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Россия начала дело об экоциде из-за прекращения подачи воды в Крым

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия начала дело об экоциде из-за прекращения подачи воды в Крым

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Дело заведено Главным следственным управлением СКР по ст. 358 УК РФ (экоцид). Согласно российскому уголовному кодексу, экоцид карается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Российские следователи считают, что "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины... решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

Читайте: Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова

Оккупанты пояснили, что отсутствие должного водоснабжения в Крыму вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

"За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", - сказала представительница СКР.

Также читайте: В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции

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Топ комментарии
+93
Скиздил раз кацап корову
но кормить ее не стал,
а когда она подохла
на хозяев в суд подал.
Россия начала дело об экоциде из-за прекращения подачи воды в Крым - Цензор.НЕТ 6993
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24.08.2021 23:28
+61
Фактически рашка начала дело против самой себя, оккупировав Крым, тем самым организовала экоцид и нехватку воды в Крыму.
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24.08.2021 23:25
+57
Шо, обосрались с Крымом, макшане? Захватить захватили а как снабжать - не подумали. Ну шож, жалуйтесь в Басманный суд. Там вам помогут.
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24.08.2021 23:24
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Страница 2 из 2
Давняя имперская практика - заставить население кормить и поить и ублажать оккупантов. Они теперь на Украину и смотрят, как баран на новые ворота. Мол: " Что же вы так быстро отбились от наших рук имперской политики. Вот мы вас по нашим судам и басманным трибуналам затаскаем. Будете знать и помнить, как под нашу дудку плясали. Яйко, млыко, девки Воды, сала, дивчат...
Оборзел совсем оккупант.
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25.08.2021 04:08 Ответить
Дивна логіка в кацапів-то вони приймають закони,за якими,хто заперечує,що Крим є не кацапським,той йде в тюрму,а тут коли заходе мова про воду,то починається така подача інформації,як нібито Крим-це окрема держава,яка потерпає від свавілля України.Недарагіє кацапи,ви вписали Крим в свою географію,а дивлячись на карту вашої Кацапії,я бачу,що на вашій території є більше морів,річок і озер ніж у цілої Європи разом взятої.Більше того,ви ще маєте два океани!Так чого ви ниєте?Ви маєте кусок землі,під назвою Крим,непридатний до життя?Ну,то відсиляйте своїх кацапів ближче до Волги,в чому проблема?
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25.08.2021 04:11 Ответить
Колись написав кацапам у "Одноглазніки" - "Когда-то моя жена борщ варила... Взяла хорошую костомаху говяжью, положила в кастрюлю... Выварила... Обобрала мясо, а костомаху с хрящами положила псу в миску... Тот ухватил её сдуру... Кость горячая - пасть печёт... Пёс стоит, слёзы от боли текут, а выпустить кость жалко... Вот так и вы будете с Крымом стоять!..."
Ох і вереску було!!! ...
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25.08.2021 05:00 Ответить
-А в чому відмінність російських фашистів окупантів Українського Криму и Донбасу кривавого маніяка )(уйла а від німецьких окупантів гітлера? Та ніякої, що одні що другі вони криваві загарбники святої Української землі. І важко уявити що в Другій світовій війні кремлівські комуно - фашисти кривавого ката сталіна почали постачати продовольство, воду, виплачувати гроші населенню в тому числі і поліцейським, жандармам, "гестапо" .. на тимчасово окупованій німецькими фашистами частини території захопленої у кривавої в'язниці народів срср? А зараз частина української території (Крим, Донбас) теж тимчасово окупована точно такими ж як і раніше були гітлерівські але вже кремлівськими фашистами загарбниками. Але ніколи не було, немає і ніколи не буде такого щоб хоч якісь народ у всьому світі добровільно покірно годував- поїв своїх лютих кривавих ворогів окупантів на своїй але тимчасово захопленій цими фашистами агресорами в данному випадку на нашій рідній українській але поневоленій кремлем землі.-
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25.08.2021 04:14 Ответить
Экоцид - это когда Украина, вмешиваясь в установленный Богом порядок и ломая его, заливает водой изначально сухой и безводный регион водой, уничтожая флору и фауну солончаковой пустыни. А сейчас просто идет восстановление установленного Провидением порядка. Бог направил Днепр в Черное море, а не в Крым, не надо с ним спорить и не СК РФ судить Бога.
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25.08.2021 05:44 Ответить
вони можуть, самозванець Гундяй дасть дозвіл і якийсь басманний суд накладе штраф або засудить в тюрму посадити, стягне збитки, і оголосить розшук, щоб через Інтерпол шукали.
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25.08.2021 09:14 Ответить
Смешно ,где Крым , а где расия , какое отношение ,расия , имеет к Крыму , если Крым это Украина 🙄🤦
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25.08.2021 05:57 Ответить
Шо цапы,водички хочется? А нету )
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25.08.2021 06:36 Ответить
И кстати , они ещё должны за аренду военной базы с 14-го года 😡😡😡
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25.08.2021 07:34 Ответить
Окончательное завершение Северокрымского канала ( искусственного сооружения) было завершено в 1971 году...., значит до этого времени в течении почти двух тысяч лет нашей эры ( и до этого) Крым и ее жители превосходно существовали и без канала. И это только раз. Во вторых именно Раша как оккупант и агрессор несет всю ответственность за временно захваченные территории и население оставшееся там, включая экологическую составляющую. В третьих переселение из глубин Раши в Крым уже до 1,5 миллионов " лишних ртов", строительство баз, увеличение военного контингента и т.д. конечно же ухудшило положение Крыма, но это также вина только РФ. Строительство Крымского моста ухудшило экологическую обстановку в Азовском море.., а как следует и в Сиваше. Выхода по сути три. 1) возврат Крыма и Севастополя Украине без всяких условий со стороны РФ с закрытием всех военных баз и вывозом в РФ лиц переселившихся в Крым начиная с начала 2014 года, ну а также возмещение Украине понесенных за время оккупации убытков, включая и экологию. 2) Закрывать все крупные предприятия с большим использованием пресной воды, опять таки вывозить переехавшее население в РФ и даже часть крымчан, сокращая вдвое нынешнее население Крыма. Прекращение какого либо туризма, с закрытием Крыма для посещения и превращение его чисто в военную базу - полигон. 3) молчать в тряпочку , а Крыму выживать как пойдет. При этом бурить скважины, искать под Азовом пресную воду, строить опресняющие станции, тянуть водоводы из Кубани и Дона, устраивать переброску воды авто и жд. составами, "буксировать айсберги", устраивать " переброску северных рек". Ну в общем что то то такое глобальное ( все таки мост то построили.. значит теперь стоит позаботиться и о воде, при этом конечно придется " затянуть пояса" и урезать военный бюджет, но это дело такое.) Вот пожалуй и все. Ну да еще остаются такие опции как война или приход к власти коллаборантного правительства в Киеве. Видимо Путин и настроен на эти варианты, особенно на последний. Путин конечно у власти до смерти, да и приемники его не лучше, поэтому у них есть время просто ждать момента..а вот у Крыма видимо этого времени нет, хотя для Кремля это вопрос второстепенный.( я имею в виду крымчан, экологию, сельское хозяйство Крыма и т.д.)
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25.08.2021 08:30 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 08:45 Ответить
а че воронеж так и останется без акта возмездия Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 5984
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25.08.2021 08:55 Ответить
жалуйтесь в центральную прачечную.....
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25.08.2021 09:15 Ответить
А может все таки в Спортлото?
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25.08.2021 10:53 Ответить
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем... в "Спортлото"!
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25.08.2021 09:21 Ответить
Вам же,москалі, Москаль ясно порадив: "Мочу пийте"!☺
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25.08.2021 09:40 Ответить
"Российские следователи считают, что "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины... решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала"."
***
Дєбіли тупорилі, читайте Конвенцію,
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25.08.2021 09:44 Ответить
Каци! Можете скаржитись в одеський холодильник! Він допоможе !!! Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 2328
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25.08.2021 09:58 Ответить
А що поробиш, канал пересох, нема води для русофашистів.
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25.08.2021 11:47 Ответить
Там де з'являються кацапи, там тобі і екоцид і геноцид!
Кацап все засере а потім скаржиться що його екоцидять
і геноцидять. Кацап! Бери шинель,иди домой ти так давно
не видел маму! Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 6994
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25.08.2021 14:22 Ответить
Рискуют выйти на себя
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25.08.2021 21:19 Ответить
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