Россия начала дело об экоциде из-за прекращения подачи воды в Крым

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Дело заведено Главным следственным управлением СКР по ст. 358 УК РФ (экоцид). Согласно российскому уголовному кодексу, экоцид карается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Российские следователи считают, что "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины... решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

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Оккупанты пояснили, что отсутствие должного водоснабжения в Крыму вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

"За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", - сказала представительница СКР.

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