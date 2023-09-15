Степан Хмара попал в больницу и нуждается в помощи на лечение

Бывший политический диссидент, Герой Украины и соавтор Конституции Украины Степан Хмара нуждается в помощи на лечение.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Редакция Цензор.НЕТ также присоединяется к оказанию помощи одному из моральных авторитетов, одному из тех, кто своей жизнью и поступками сделал возможным обретение свободы и независимости Украины", - отметил он.

Реквизиты для помощи:

Карта его жены Роксоляны в ПриватБанке:

Rocksolyana Khmara

Гривня: 5363 5420 9272 3262

Евро: 5168 7450 3629 2214

Доллар: 4731 2196 3208 1356

По словам журналистки Татьяны Даниленко, Степана Хмару вывезли в Вену на диагностику, однако врачи не могли дать однозначного заключения. В частной клинике его состояние стабилизировалось.

"Политзаключенный, диссидент и вечный революционер Степан Хмара всю свою жизнь говорил правду. В советские времена называл совок тюрьмой народов. В первые годы независимости предупреждал, что засилье коммунистов и кагебистов в украинской власти не позволит построить нормальную страну. Когда все радостно аплодировали сдаче ядерного оружия, "чтобы не было второго Чернобыля", прямо говорил, что Россия нападет на обезоруженную Украину", - добавила она.

Свободовец Андрей Ильенко также призывает помочь Степану Хмаре: "Кто может – помогите украинской легенде".

Воин 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк подчеркнул: "Степан Хмара - титан, всю жизнь верой и правдой служивший Украине, тяжело заболел и нуждается в нашей помощи".

За неделю до Дня Независимости Степан Хмара дал интервью для Цензор.НЕТ, доступное по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шишкин о словах Арахамии, назвавшего его и Хмару "дедами мопедами": Он продолжал бы торговать на базаре, если бы мы не боролись за независимость