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Степан Хмара попал в больницу и нуждается в помощи на лечение

хмара

Бывший политический диссидент, Герой Украины и соавтор Конституции Украины Степан Хмара нуждается в помощи на лечение.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Редакция Цензор.НЕТ также присоединяется к оказанию помощи одному из моральных авторитетов, одному из тех, кто своей жизнью и поступками сделал возможным обретение свободы и независимости Украины", - отметил он.

Реквизиты для помощи:

Карта его жены Роксоляны в ПриватБанке:

Rocksolyana Khmara

Гривня: 5363 5420 9272 3262

Евро: 5168 7450 3629 2214

Доллар: 4731 2196 3208 1356

По словам журналистки Татьяны Даниленко, Степана Хмару вывезли в Вену на диагностику, однако врачи не могли дать однозначного заключения. В частной клинике его состояние стабилизировалось.

"Политзаключенный, диссидент и вечный революционер Степан Хмара всю свою жизнь говорил правду. В советские времена называл совок тюрьмой народов. В первые годы независимости предупреждал, что засилье коммунистов и кагебистов в украинской власти не позволит построить нормальную страну. Когда все радостно аплодировали сдаче ядерного оружия, "чтобы не было второго Чернобыля", прямо говорил, что Россия нападет на обезоруженную Украину", - добавила она.

Свободовец Андрей Ильенко также призывает помочь Степану Хмаре: "Кто может – помогите украинской легенде".

Воин 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк подчеркнул: "Степан Хмара - титан, всю жизнь верой и правдой служивший Украине, тяжело заболел и нуждается в нашей помощи".

За неделю до Дня Независимости Степан Хмара дал интервью для Цензор.НЕТ, доступное по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шишкин о словах Арахамии, назвавшего его и Хмару "дедами мопедами": Он продолжал бы торговать на базаре, если бы мы не боролись за независимость

Автор: 

помощь (7765) Хмара Степан (121) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+22
"вічний революціонер" в 2019 доклався до поточної ситуації
менш з тим, бажаю одужання.
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15.09.2023 09:59
+12
Тримайтесь, пане Степане!

Хай Бог допоможе!
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15.09.2023 10:02
+12
Поважав його до моменту атак у виконанні Хмари на Вячеслава Чорновола.
А потім пан Степан доклався до перемоги Зе.
Краще ті гроші задонатити на ЗСУ.
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15.09.2023 10:07
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"вічний революціонер" в 2019 доклався до поточної ситуації
менш з тим, бажаю одужання.
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15.09.2023 09:59 Ответить
Тобто за цим фактом можна "оцєніть красоту ігри", у яку русня зіграла всіх нас 2019-го.
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15.09.2023 10:10 Ответить
не всіх
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15.09.2023 10:47 Ответить
За фактом - всіх. Ну, крім безпосередньо "слуг" - вони з усіх боків у шоколаді.
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15.09.2023 10:50 Ответить
Та ні - я із самого початку знав, що таке буде. Тільки відкритої війни не очікував....
Кинули вони тих, хто голосував за клоуна.
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15.09.2023 20:01 Ответить
Людьми невозможно манипулировать. Нужно дать им возможность делать что хотят. Потом, когда вы их призовете к ответу, они заявят что ими манипулировали.
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15.09.2023 11:29 Ответить
"К отвєту" за те, що вони робили під тиском маніпуляції або реалізуючи можливість "делать что хотят"?
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15.09.2023 11:32 Ответить
Та ти такий великодушний, крипто короткий.
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15.09.2023 10:11 Ответить
невже всі шевчуки несповна розуму?? знаю ще одного довбня
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15.09.2023 10:13 Ответить
А якби не доклався, то жували б ви тепер не рошен, а рот фронт.
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15.09.2023 10:16 Ответить
на підставі чого ти цей висновок випердів ?
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15.09.2023 11:26 Ответить
Шта? Дід перед виборами не вилазив з телевізорів, проклинаючи баригу та його продажну і корумповану владу, і посилено розповсюджуючи всім відоме "хто-небуть, аби не Порох". Це мабуть, він так виступав проти зе?

Хоча особисто йому щиро бажаю одужання, потрібно "наїстися" повністю наслідків свого вибору, а не тікати в могилу.
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15.09.2023 12:22 Ответить
Це мабуть, він так виступав проти зе?

В якому місці я це стверджував?
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15.09.2023 12:39 Ответить
в тому місці де " а якби не доклався"
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17.09.2023 12:57 Ответить
+
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15.09.2023 10:00 Ответить
Тримайтесь, пане Степане!

Хай Бог допоможе!
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15.09.2023 10:02 Ответить
Поважав його до моменту атак у виконанні Хмари на Вячеслава Чорновола.
А потім пан Степан доклався до перемоги Зе.
Краще ті гроші задонатити на ЗСУ.
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15.09.2023 10:07 Ответить
Та зе всіх обдурив.Ніхто і гадки не мав,що він на стадіоні грае свою головнійшу роль у житті.Всі думали,що це справжне життя,а не кіно.А Хмара герой,справжній,щирий до України. Такогоб президента нам.
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15.09.2023 10:22 Ответить
найгірше, що подібної думки тримаються більшість українців. тому не важко збагнути, що в цієї країни красивого майбутнього немає (((
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15.09.2023 10:23 Ответить
Вуйку, дядя Стьопа найбільше любив і любить гроші. А при цьому і Україну трохи. Ми ж пам'ятаємо його любов і ненависть з Юлькою-варовкою.
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15.09.2023 10:57 Ответить
Гроши ******* всі,і навіть ти. А що вкрав дядя Стьопа?А що Юлька-воровка вкрала?
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15.09.2023 11:36 Ответить
Але я заробляю не на "любові до України". Я Україну люблю не за гроші.
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15.09.2023 12:21 Ответить
Почекайте.Ви брехун. Де заробив на любові до України Хмара? Або відповідь,або ви реальне чмо.
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15.09.2023 13:07 Ответить
то треба підняти офшорні рахунки Жульки хоча би у двох локаціях, про які стало відомо ще під час її керування в уряді (Британські Віргінські острови та острів Мен), на яких Жулька заникала близько 7 лярдів долярів від своїх темних оборудок з газом (недарма ж її називали Газовою принцесою).
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15.09.2023 15:51 Ответить
Отож.Всі шукали рахунка.На словах е,на бумазі нема. Ці рахункі якись неуловіми.Всі про них кажуть,а ніхто не бачив.
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15.09.2023 16:20 Ответить
того й називаються вони офшорними, щоб про них практично ніхто не знав. журналісти якось про це розкопали і все.. а ті офшорні країни не надають інформацію про подібні рахунки, прикриваючись банківською таємницею.
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15.09.2023 16:33 Ответить
Та ладно.Скажи,що брешеш.
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15.09.2023 16:55 Ответить
я озвучую те, що ще з 90-х років було публічно озвучено. https://marionetki.net/Tayemni-ofshori-YUliyi-Timoshenko/
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15.09.2023 18:17 Ответить
Говоріть за себе, для мене очевидно було, що зелений лялька. І тим більш, я ніколи не бачила його як патріота. Достатньо проаналізувати його творчість, де українці - це якісь недолугі дебіли. Хоча може він і правий, зважаючи, що людину без будь-якого досвіду державного управління наш мудрий нарід вибрав президентом, тим більш під час війни. Політична заангажованість його виступів була видна неозброєним оком. Більше того, Фаріон свого часу говорила, що його батько відмовлявся прийняти дипломні роботи українською мовою. Звідси очевидно, що все українське йому чуже й далеке.
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15.09.2023 12:19 Ответить
І ладно все б обмежилося б лише вибором Зеленського президентом. Я розумію, в другому турі було лише два кандидати і Зеленського більше підтримали у пику Порошенку. Але ж ні, мудрий нарід остаточно вирішив добити країну, масову підтримавши слуг народу, хоча партій на виборах було на всякий смак і сформувавши в парламенті пропрезидентську монобільшість.
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15.09.2023 12:32 Ответить
Під ці якости назовіть,будь ласка,призвіще.
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15.09.2023 13:09 Ответить
Ну, серед тих кандидатів, що були, то я голосувала за Порошенка. Хоч він теж не ідеальний, але ідеальних, незаплямованих політиків взагалі немає. І теж не патріот, очевидно, що в нього російськомовна родина, але я вважаю його проевропейським політиком, у програмі його партії чітко вказувався зовнішньо-політичний курс, і вдячна за те, що йому вдалося відтермінувати війну. І при ньому ми Маріуполь відвоювали, а не навпаки втратили. До речі, потім гіркин казав, що рашкостану треба було ще в 2014 починати повномасштабну війну, бо через мінські переговори вони втратили ініціативу і дали ворогу можливість сяк-так, але створити армію. Не прийміть це за агітацію, я теж можу помилятися (в 2014 я голосувала за народний фронт, в результаті чого до влади прийшов Аваков, за що мені дуже соромно), але я не могла, фізично не могла голосувати за людину, який називає свою країну порноактрисою на втіху прокацапській публіці у Юрмалі. До речі, я потім переглядала цей його виступ і звернула увагу, що навіть глядачі були в шоці від його слів, вони переглядатися, не знали, як реагувати, видно, що їм було ніяково. А нашим людям нормально зайшло, спрацювала ідея "простого парня з народу". Бо якщо обрання його президентом ще можна пояснити протестними настроями бо відношенню до попередника, то, вибачте, таку масову підтримку його партії уже ні.
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15.09.2023 14:05 Ответить
І при Порошенкові дозволили врятуватися Гіркіну під Слов'янському, дозволивши тому втекти. І при Порошенкові сталися " Іловайськ та Дебальцево" І при Порошенкові відмовилися від контрнаступу на Донбасі при головнокомандувачі Гелетею. І при Порошенкові... Та чого тільки не було при Порошенкові... ( за Зеленського я не голосував, якщо хтось подумав)
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15.09.2023 14:21 Ответить
Ігор Коновал, при Порошенкові було звільнено більшу частину окупованого Донбасу, Ви свідомо "забули"? А ще при Порошенкові Маріуполь мав 2 лінії оборони,а при З. жодної.
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15.09.2023 18:32 Ответить
Ви обізнана людина.Я також памьятаю гиркіна,який до цями не мог прийти і казав,що до сіх пір не знае,як завоював Донецьк. Каже,що це було диво.А де галетей,не знаете?
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15.09.2023 14:22 Ответить
Я не обізнана людина, і більша розбираюсь у кулінарії, аніж політиці, але українофобську суть Зеленського так само як його радників в особі радників зразка отого лжепророка Арестовича і слуги народу довіреної особи президента Дубінського важко не помітити, тому мені й дивно, як це не бачили не лише звичайні люди, але й політики, які вже не перший рік у Верховній раді.
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15.09.2023 16:10 Ответить
Щоб бути президентом- справжності й щирості замало...
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15.09.2023 14:23 Ответить
Так,я знаю. Але ж тут взагалі така не пруха з гетьманами.Візьмі презідентів інших краін,так всі за своі країни. А наши все продати Україну хочуть Може,ім грошей мало..
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15.09.2023 14:26 Ответить
Взагалі, зараз щось не так від наших гетьманів залежить, як він позиції США та ЕС. А політичне флюгерство звичайна річ у політиці, наші гетьмани по суті всього навсього підлаштуються під електоральні настрої суспільства. Хто винен, що українці активно голосували за комуняк та проросійські партії, замість того, щоб як Польща чи країни Балтії зразу взяти курс у ЕС та НАТО? У 90-ті, коли Кацапстан був слабкий, така можливість була.
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15.09.2023 14:38 Ответить
Це тому, що ми недоліки своїх керманичів знаємо краще, ніж чужих, бо ми ж тут живемо, а не там. В США ботевтіка теж вважають мало не суперменом.
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15.09.2023 15:09 Ответить
Уточни як саме він доклався до перемоги зЕ?З трибуни ВР він заявив що зелені це ліквідатори України і постійно критикував теперішню владу.Саме за критику влади зелені могли його отруїти,оскільки закордонні лікарі незмогли поставити остаточний діагноз,що доволі дивно для західної медицини.
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15.09.2023 10:34 Ответить
Степан Хмара про "зелень" - https://www.youtube.com/watch?v=***********
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15.09.2023 10:41 Ответить
Це вже потім, Стефанчук вже спікером. Порозумнів Стьопа заднім числом.
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15.09.2023 10:54 Ответить
Ви багато знаєте таких хто "прозрів" так швидко?
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15.09.2023 10:58 Ответить
З Юлькою була подібна історія. Любов до безтями, яка завершилася ненавистю.
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15.09.2023 10:59 Ответить
У Юльки жодної краплини української крові. Зовісм. То ж мадам капітєльман з "серії зєлєнскіх" з усіма характерними наслідками та хворобами...
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15.09.2023 11:20 Ответить
юлька-варофка і папєрєдніки гірко плачуть...оце зараз можна було б розвернутись.
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15.09.2023 11:28 Ответить
Вони розвертаються зараз,інши розверталися у мінулому,наступни розвернуться потім. Круговорот покідьків.
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15.09.2023 13:11 Ответить
+++
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15.09.2023 10:18 Ответить
Кацапи ідуть *****.
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15.09.2023 10:30 Ответить
Вітаю з першим і останім днем на Цензорі.
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15.09.2023 10:37 Ответить
Хай виздоравлює, дядька гарно чихвостив Зе клоунів, такі люди Україні потрібні як повітря.
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15.09.2023 10:33 Ответить
Україні потрібні люди, які недопускають у владу клоунів, а не ті, що за них агітують, а потім їх чихвостять
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15.09.2023 11:55 Ответить
Зараз потрібні всі хто чмирить Зе клоунів і Дєрмака. Владу треба міняти на патріотичну.
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15.09.2023 18:41 Ответить
на Притулу чи Поворознюка ?
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17.09.2023 12:56 Ответить
Герою Украины собирают на лечение! Что тогда делать дедушке с пенсией 2300 грн.? Лежать дома и умирать?
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15.09.2023 10:37 Ответить
Разумный вы мой! Вы знаете сколько 90 % жителей сельской местности пенсию получает!? И что у вас за флажок такой красивый?( только не надо "петь", что вы агент 0007)!
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15.09.2023 11:00 Ответить
флажок на кшталт: послє вазвращєнія оттуда, ваш муж стал другим
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15.09.2023 11:30 Ответить
За ******** класиком: Слухай, куме, я коли був у Іспанії, то бачив кориду. От красота! Все таке яскраве, люди такі красиві, спокійні, потім виходить на арену отой тореадор! Такий статний хлопчина, оттакі плечі, а вишиванка в його! І теж такий степений, спокійний. А потім бугая пустили. От, куме, бугай так бугай! Здоровий, а роги як блищать! Стоїть, спокійний, тільки хвіст в його луп та луп... А потім тореадор вийма комуняцький прапор, *****, таке почалося...
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16.09.2023 12:54 Ответить
"Рад" за тебя и твою Сраку!
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17.09.2023 10:11 Ответить
А вони й вмирають. Мовчки А звання Героя України вже давно спаплюжене. Декому його давали за те, що дожив до відповідного віку, декому зі сподіванням на те, що не буде критикувати діючу владу, а декому - за гроші
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15.09.2023 14:14 Ответить
ганебно бачити накиди на патріота України який життя присвятив на її благо! Навіть якщо він десь і помилявся! А як його не пускали на судове засідання по справі Червінського?! Натомість диванні діячи все роблять правильно, тільки єдиний результат засраний форум
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15.09.2023 11:33 Ответить
+
від ЗСУ
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15.09.2023 12:51 Ответить
Видає помилку переводу грошей через перевищення ліміту суми операцій на картку отримувача.
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15.09.2023 13:26 Ответить
Юлька Золота ручка допоможе, адже він так її вихваляв на передодні виборів 2019 і так, на догоду їй, обливав брудом Пороха.
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15.09.2023 13:33 Ответить
Когда уже грёбоное правительство сделает страховую медицину?? Чтобы люди не думали где взять деньги на лечение
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15.09.2023 13:48 Ответить
Нехай Степан Хмара самотужки бореться з хворобою без допомоги інших. Борітеся Степане - поборете !
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30.11.2023 10:41 Ответить
Степане, а колишні "побратими політв'язні", що дірвалися, свого часу, до владного корита вже не допомагають?! А де подаровані колишнім "політв'язням" "Мерседеси"... ? один одного готові були з'їсти з потрохом аби медальку отримати та з корита жерти-жерти... !!! Невже Вам не можуть допомогти колишні угсівці, герої над героями, заможні екснардепи: микола горбаль, олесь шевченко... ? Борітеся, Степане, самотужки - поборите !
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30.11.2023 11:00 Ответить
 
 