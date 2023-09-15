Степан Хмара попал в больницу и нуждается в помощи на лечение
Бывший политический диссидент, Герой Украины и соавтор Конституции Украины Степан Хмара нуждается в помощи на лечение.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Редакция Цензор.НЕТ также присоединяется к оказанию помощи одному из моральных авторитетов, одному из тех, кто своей жизнью и поступками сделал возможным обретение свободы и независимости Украины", - отметил он.
Реквизиты для помощи:
Карта его жены Роксоляны в ПриватБанке:
Rocksolyana Khmara
Гривня: 5363 5420 9272 3262
Евро: 5168 7450 3629 2214
Доллар: 4731 2196 3208 1356
По словам журналистки Татьяны Даниленко, Степана Хмару вывезли в Вену на диагностику, однако врачи не могли дать однозначного заключения. В частной клинике его состояние стабилизировалось.
"Политзаключенный, диссидент и вечный революционер Степан Хмара всю свою жизнь говорил правду. В советские времена называл совок тюрьмой народов. В первые годы независимости предупреждал, что засилье коммунистов и кагебистов в украинской власти не позволит построить нормальную страну. Когда все радостно аплодировали сдаче ядерного оружия, "чтобы не было второго Чернобыля", прямо говорил, что Россия нападет на обезоруженную Украину", - добавила она.
Свободовец Андрей Ильенко также призывает помочь Степану Хмаре: "Кто может – помогите украинской легенде".
Воин 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк подчеркнул: "Степан Хмара - титан, всю жизнь верой и правдой служивший Украине, тяжело заболел и нуждается в нашей помощи".
За неделю до Дня Независимости Степан Хмара дал интервью для Цензор.НЕТ, доступное по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
менш з тим, бажаю одужання.
Кинули вони тих, хто голосував за клоуна.
Хоча особисто йому щиро бажаю одужання, потрібно "наїстися" повністю наслідків свого вибору, а не тікати в могилу.
В якому місці я це стверджував?
Хай Бог допоможе!
А потім пан Степан доклався до перемоги Зе.
Краще ті гроші задонатити на ЗСУ.
від ЗСУ