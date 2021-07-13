РУС
Шишкин о словах Арахамии, назвавшего его и Хмару "дедами мопедами": Он продолжал бы торговать на базаре, если бы мы не боролись за независимость

Шишкин о словах Арахамии, назвавшего его и Хмару

Экс-генпрокурор и судья КС Виктор Шишкин, который ранее со Степаном Хмарой появился на торжественном заседании по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции", прокомментировал слова "слуги народа" Давида Арахамии, который назвал их "дедами мопедами".

Об этом Шишкин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, то, что там написано только о "Зе - касается не только современного президента, но и его предшественников также".

Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который в переписке назвал его и Хмару "дедами мопедами", экс-генпрокурор заявил: "Это говорит о культуре Арахамии и о том уровне нашего депутатского корпуса, который сегодня есть. Этот Арахамия вообще бы продолжал на базаре торговать до сих пор, если бы Хмара не боролся вместе со мной Независимость в 90 году и в 91-м. Не было бы сегодня Украинского государства, если бы не тогдашний Народный Совет, который фактически сломал позвоночник партии. Мы убедили так называемых "шатающихся" из коммунистов - и они голосовали вместе".

Полный текст интервью с Виктором Шишкиным читайте здесь.

Напомним, Хмара и Шишкин пришли в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции". "Слуга народа" Арахамия тогда поинтересовался в чате у коллег по фракции: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".

После Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине.

Хмара Степан (121) Арахамия Давид (995) Шишкин Виктор (7)
+44
В питомнике оно бы сидело...в Сухуми...в вольере...
13.07.2021 16:05 Ответить
+40
молодец дед, славно в нюхало брахмии всыпал.
13.07.2021 16:01 Ответить
+38
в принципе, он и сейчас на базаре торгует
13.07.2021 16:00 Ответить
в принципе, он и сейчас на базаре торгует
13.07.2021 16:00 Ответить
Сейчас на оптовом
13.07.2021 16:00 Ответить
Арахамия на базаре. "Купи ********, сладкий как мед, мамай клянусь".
13.07.2021 16:45 Ответить
молодец дед, славно в нюхало брахмии всыпал.
13.07.2021 16:01 Ответить
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал.
13.07.2021 17:17 Ответить
Что бы торговать нужно считать уметь...
13.07.2021 16:03 Ответить
В питомнике оно бы сидело...в Сухуми...в вольере...
13.07.2021 16:05 Ответить
А хвост отвалился от низких темпераур в феврале.
13.07.2021 16:47 Ответить
ай, дед-молодец)))
13.07.2021 16:07 Ответить
Скажу так, если бы не МАЙДАН, то др..чили бы эти все агрохимии, корабельные сосны и прочие ЗЕлендоны поза углами и смешили бы януковичевскую банду по саунам до сегодняшнего дня!!!!!!!
13.07.2021 16:08 Ответить
Не знаю роли Шишкина,возможно она весома, но Хмара,Чорновил, Лукьяненко,Юхновський это действительно те "деды мопеды" без которых Украина бы не сосоялась, и ларек с шаурмой был бы для Арахамии пределом мечтаний.
13.07.2021 16:10 Ответить
Ни хмара, ни чорновил не имеют наименьшего отношения к этому процессу.
Не зря сынок черновола быстренько согласился вступить в регионы, когда ему пригрозили открыть документы кгб
А хмара - вообще, кроме пьяных скандалов ничем не прославился.
Можно просмотреть материалы первого сезда Руха и припомнить имена всех причастных.
13.07.2021 16:43 Ответить
Ну да, семь лет лагерей и 5 лет поселений это на Московских улусах у вас называется пьяными скпндалами?
13.07.2021 21:54 Ответить
А за Чорновіла так вообще бре умалишенного. Человек семнадцать лет по лагерям оттрубил,какие нафиг аргифы КГБ ?! Те,кто с КГБ сотрудничал по 17 лет на зоне не сидели.
А с сыном,так в семье не без урода , и у Иесуса свой Иуда был
13.07.2021 22:03 Ответить
Да НИХРЕНА ,вы не сломили. От слова,СОВСЕМ! Вся Украина ,это базар. Посткоммунистическая помойка. Кто действительно ламает и строит ,так это национальная свидомисть. То есть сопереживание предкам и их идеалам.
13.07.2021 16:11 Ответить
В 1991 году надо было объявлять мораторий на 10 лет на членов КПСС, отменять все партийные пенсии и пенсии КГБ, увольнять одной датой всех судей (некоторые из них были заседателями "троек" во время войны).
13.07.2021 16:51 Ответить
В. Сухов,в то время ,ни кто бы этот проект ,не поддержал ,от слова -СОВСЕМ.Поэтому .мы не деградируем ,как кажется некоторым человекам ,а достаточно быстро развиваемся!Фактически ,каждый выбор президента....,это как мин. шаг вперед на 50-70 лет. .
13.07.2021 19:00 Ответить
З єврея якого зіпсували "хачікі" міг утворитись тільки Арахамія: "
ара або Ара́ра (Ara) - рід птахів родини папугові (Psittacidae). В народній термінології назвою «ара» позначають багатьох довгохвостих папуг, зокрема​ ...

‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 Зовнішній вигляд · ‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Класифікація
13.07.2021 16:12 Ответить
У совєцькій армії була татуха, яку називали попугай Ара, а виглядала вона як прутень з крилами
13.07.2021 16:22 Ответить
він був би секретарем заводської комсомольської організації на правах райкома
13.07.2021 16:13 Ответить
Слуги урода боготворят совок. В те времена торговец *********** был королем! А щас кому эта обезьяна из сухумского зоопарка нужна?
13.07.2021 16:20 Ответить
Придет время и Агрохимия еще за "базар" ответит.
13.07.2021 16:56 Ответить
Арахамия и не прекращала торговать на базаре. Просто сменила павильон.
13.07.2021 17:04 Ответить
А как он на Галустяна похож, наш Арахамия!
13.07.2021 17:18 Ответить
правильно Шишкин заявил.
13.07.2021 17:49 Ответить
Старый пердун ,твой Шишкин.Зеленский ,таки реформатор ,но с отрицательной тенденцией. Все его реформы при его правлении ,абсолютно бессмысленны. Но имеют один нюанс! Реформироваться мы можем и очень серьезно и крайне быстро. Нет только реформатора национального уровня.
13.07.2021 19:07 Ответить
Хорошо ты само себе лишь о себе написало "Старый пердун ,твой Шишкин. потужный папередник. ,таки реформатор ,но с отрицательной тенденцией. Все его реформы при его правлении ,абсолютно бессмысленны. Но имеют один нюанс! Реформироваться мы можем и очень серьезно и крайне быстро. Нет только реформатора национального уровня."
13.07.2021 19:09 Ответить
То есть как меня цитировать и цитированному умиляться ,у тебя еще есть какие то ко мне претензии??Давай ,философствуй.
13.07.2021 19:21 Ответить
Так у його ж прізвищі зафіксована належність до зграї хамів.
13.07.2021 21:35 Ответить
Хто не пам'ятає минулого,не має майбутнього,запам'ятай арахам..
13.07.2021 21:53 Ответить
 
 