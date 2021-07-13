Шишкин о словах Арахамии, назвавшего его и Хмару "дедами мопедами": Он продолжал бы торговать на базаре, если бы мы не боролись за независимость

Экс-генпрокурор и судья КС Виктор Шишкин, который ранее со Степаном Хмарой появился на торжественном заседании по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции", прокомментировал слова "слуги народа" Давида Арахамии, который назвал их "дедами мопедами".

Об этом Шишкин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, то, что там написано только о "Зе - касается не только современного президента, но и его предшественников также".

Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который в переписке назвал его и Хмару "дедами мопедами", экс-генпрокурор заявил: "Это говорит о культуре Арахамии и о том уровне нашего депутатского корпуса, который сегодня есть. Этот Арахамия вообще бы продолжал на базаре торговать до сих пор, если бы Хмара не боролся вместе со мной Независимость в 90 году и в 91-м. Не было бы сегодня Украинского государства, если бы не тогдашний Народный Совет, который фактически сломал позвоночник партии. Мы убедили так называемых "шатающихся" из коммунистов - и они голосовали вместе".

Напомним, Хмара и Шишкин пришли в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции". "Слуга народа" Арахамия тогда поинтересовался в чате у коллег по фракции: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".

После Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине.

