Шишкин о словах Арахамии, назвавшего его и Хмару "дедами мопедами": Он продолжал бы торговать на базаре, если бы мы не боролись за независимость
Экс-генпрокурор и судья КС Виктор Шишкин, который ранее со Степаном Хмарой появился на торжественном заседании по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции", прокомментировал слова "слуги народа" Давида Арахамии, который назвал их "дедами мопедами".
Об этом Шишкин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, то, что там написано только о "Зе - касается не только современного президента, но и его предшественников также".
Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который в переписке назвал его и Хмару "дедами мопедами", экс-генпрокурор заявил: "Это говорит о культуре Арахамии и о том уровне нашего депутатского корпуса, который сегодня есть. Этот Арахамия вообще бы продолжал на базаре торговать до сих пор, если бы Хмара не боролся вместе со мной Независимость в 90 году и в 91-м. Не было бы сегодня Украинского государства, если бы не тогдашний Народный Совет, который фактически сломал позвоночник партии. Мы убедили так называемых "шатающихся" из коммунистов - и они голосовали вместе".
Полный текст интервью с Виктором Шишкиным читайте здесь.
Напомним, Хмара и Шишкин пришли в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции". "Слуга народа" Арахамия тогда поинтересовался в чате у коллег по фракции: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".
После Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не зря сынок черновола быстренько согласился вступить в регионы, когда ему пригрозили открыть документы кгб
А хмара - вообще, кроме пьяных скандалов ничем не прославился.
Можно просмотреть материалы первого сезда Руха и припомнить имена всех причастных.
А с сыном,так в семье не без урода , и у Иесуса свой Иуда был
ара або Ара́ра (Ara) - рід птахів родини папугові (Psittacidae). В народній термінології назвою «ара» позначають багатьох довгохвостих папуг, зокрема ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 Зовнішній вигляд · https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Класифікація