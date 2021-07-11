РУС
"Слуги народа" подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. ВИДЕО

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко подготовили видеопоздравление по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на китайский канал CCTV, передает Цензор.НЕТ.

Арахамия выступил на русском языке и заявил, что "китайский пример является уникальным".

"Китайский пример уникален благодаря, прежде всего, конечно, Китайской партии, книги которой я читаю. Мне посол Китая подарил собрание сочинений, книги господина председателя. Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования. Что является уникальным для китайского народа, для всего мира - это горизонт планирования", - заявил Арахамия.

Его коллега Александр Корниенко подготовил более длинное выступление и по-украински. По его мнению, Китай продемонстрировал пример того, "как можно за короткий срок побороть бедность и гарантировать всем жителям достаточно высокий уровень социальных гарантий".

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует Китай под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами во всем мире", - сказал Корниенко.

Напомним, власти Китая угрожали заблокировать поставки 500 тысяч доз вакцины против коронавируса в Украину. По данным источников, Китай требовал, чтобы Украина отказалась от поддержки документа с заявлением о нарушении прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Ранее глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью китайскому изданию заявил, что у политсилы общие принципы с Коммунистической партией Китая. В частности, Арахамия считает, что обе партии похожи, поскольку их девизом является "служение народу".

Автор: 

+114
"Слуги народа" Арахамия и Корниенко подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая - Цензор.НЕТ 9986
показать весь комментарий
11.07.2021 19:43 Ответить
+64
"Слуги народа" Арахамия и Корниенко подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая - Цензор.НЕТ 8979
показать весь комментарий
11.07.2021 19:40 Ответить
+59
"Слуги народа" подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая - Цензор.НЕТ 18
показать весь комментарий
11.07.2021 19:57 Ответить
наївна зекоманда думає, що можна повернутись в минуле? Зекоманда, запам'ятай: Україна комуняк вже вбила!
показать весь комментарий
11.07.2021 23:53 Ответить
Останні новини з США. Держдеп США виніс заяву по встановленим фактам фінзловживань по країнам світу. По Україні такі дані: групою Зеленського вкрадено ( без дипломатії)- 44 млрд.доларів,або 1 трлн. 88 млрд. гривень,або 44% ВВП України. Вцд мене питання: для чого ми кормимо всю цю зелену вопорату погань?
показать весь комментарий
12.07.2021 00:04 Ответить
Потому что 13 млн. тупых идиотов мечтало, что им тоже что-то упадет с ЗЕбениного стола, у которого закончилась эпоха бедности. Единственное, чего эти дебилы дождались, так это того, что бубочка вытер свою жопу мордами этого стада идиотов.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:46 Ответить
Расстрел и давка танками демонстрантов, концлагеря и похищение людей - это пример для подражания у наших зеленых идиотов?
"Слуги народу" Арахамія і Корнієнко підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю - Цензор.НЕТ 3415
показать весь комментарий
12.07.2021 00:05 Ответить
Так ЗЕбеня и его 95 квартал об этом только и мечтает.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:47 Ответить
Если кратко, то пи-пи-пи-пи-пи... Короче, полный пи-ць.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:10 Ответить
Скільки ще ці іді*ти будуть керувати
показать весь комментарий
12.07.2021 00:13 Ответить
Что то эти слуги урода, корабль не в ту гавань поворачивают.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:18 Ответить
От тупень... Горизонты планирования мы же проходили... Тока идиоты гоняются за горизонтами... Скока не гонись - не догонишь... ЗЫ... я не скажу шо зебики - это тупой и еще тупее... Там, просто, все как на подбор, когда к их тупости ни прибавить , ни отнять.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:29 Ответить
Ай, дурак... Да запусти ты к себе англосаксов, они быстро сделают и у тебя Гонконг... Дурачок увидел технологии Запада, на прибрежном лоскутке Китая, и расплылся нежетью по плинтусу, бо думает, шо в течении 100 лет таукхитайские комукудачавойнести бригады хунвейбинов этого достигли. Дураку невдомек, шо уйдут англосаксы полностью из Китая, там трындец наступит, даже горобцям... Ай, дурак... и не более.
показать весь комментарий
12.07.2021 01:16 Ответить
я не скажу шо зебики - это тупой и еще тупее... Там, просто, все как на подбор, когда к их тупости ни прибавить, ни отнять

«Совершенно верно!» - подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.
(с) М. Булгаков "Мастер и Маргарита"
показать весь комментарий
12.07.2021 22:41 Ответить
Зелёные упыри устроят украинцам новый голодомор и тоталитаризм.
показать весь комментарий
12.07.2021 01:09 Ответить
Как думаете, лаптеунтия к тому времени будет таукитайским округом КНР?
показать весь комментарий
12.07.2021 01:20 Ответить
Уявляю, https://lurkmore.to/%D0%9B%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%AF%D0%BD який текст Арахноморф напише для того привітання...

"У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут Зеленский. Мы с ним дружно говно. Он является моим любовный соратник и президент. Китай нам любовный и прельстивый. Сто лет назад в Китай пришла коммунистическая партия и все возрадовались до плеши. Все славят китайскую коммунистическую партию, особенно великий поэт и писатель, сладкий педагог, коммунист, основатель держав, теплый и мягкий и нежный мужик человек - Мао Цзе Дун. Он даст Украине народные достижения и труд. Весь труд это слава! Все трудом гордены! Как говорит коммунистический народный китайский пословица - "Бес труда не высунешь и рыбу Испруа"! Мы народ слуги будем трудиться на Китай и целовать китайской коммунистической партии пятку и другой член в качестве благодарности за хлеб, воду и мыло. Китай будет возвыситься и насиловать нас мудро и умно. Но горе постигнет тех, у кого западная ориентация, потому что они буржуи не народные и думают мелко всяко!"
показать весь комментарий
12.07.2021 01:43 Ответить
Правильно.
С Китаем надо дружить по многим причинам. Торговля, экономика.
И главное - они первые рашу сожрут.
показать весь комментарий
12.07.2021 01:50 Ответить
Украину быстрее сожрут с такими уродами при власти !
показать весь комментарий
12.07.2021 06:00 Ответить
нееет. Украина быстрее расцветёт с такими красавцами у власти!
показать весь комментарий
12.07.2021 06:21 Ответить
Да, зацветает... Запах уже пошел.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:13 Ответить
Венесуэла с Китаем сильно дружила, а еще КНДР. Торговали, экономили. Сейчас процветают, наверное. Китай сожрет не только паРашу, а всех, кто это позволит. А самое главное, друзьям Китая нужно забыть о помощи США, ЕС и НАТО. Этого достаточно для того, чтобы не связываться с Китаем.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:58 Ответить
каждое слово наоборот.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:53 Ответить
Да ты что? Серьезно? Попробую тебе, недалекому, на простых примерах рассказать что такое Китай.
Когда-то в одном замечательном городе одному итальянцу стукнула моча в голову и решил он жениться на китаянке. Эта китаянка постепенно перетянула туда своих родственников, которые оказались людьми весьма предприимчивыми. Купили один домик, организовали там же производство какой-то фигни. Так как почему-то уживаться с китайцами у итальянцев получалось плохо, недвижимость в том районе начала сильно дешеветь. Однако даже несмотря на это покупалась она не итальянцами, а новыми понаехавшими китайцами. В общем, пока власти кинулись, несколько улиц уже были по факту выкуплены узкоглазыми братьями. Само собой, что вся инфраструктура уже тоже была заточена под них. Власти потом напринимали там каких-то законов, ограничивающих свободное приобретение недвижимости понаехавшими, но эти улицы так и остались за китайцами. Есть подозрения, что китайские кварталы в других уголках мира (в том числе и в США) возникали приблизительно так же.
Теперь по китайским кредитам, в которые мы благодаря зеленым идиотам и их тупым избирателям вляпались. МВФ дает деньги, дешево. Но при этом требует проводить реформы, которые приведут в конечном счете к тому, что страна не только кредиты вернет, но и сможет внести весомый вклад в общий мировой экономический рост. А Китай реформ не требует. Его цель - экономическое подчинение стран. Кроме того, можно ли назвать кредитом то, что китайцы для себя будут строить в Украине зерновые терминалы и дороги к ним? Дорого будут строить. И учти, если те же турки нанимают местных рабочих для каких-то работ, то Китай обходится своими. А самое интересное, что деньги Китаю возвращать придется. И они не подождут, как это делает МВФ и Европа. Отдавать будешь теми же дорогами, терминалами, полями и т.п.
Не терпится в рабство к Китаю?
показать весь комментарий
12.07.2021 22:19 Ответить
не стал читать после первой строки, твоя тирада пропала зря.
а недалёкий не я, а ты.
показать весь комментарий
13.07.2021 03:33 Ответить
Почему же зря? На дураков, она и не рассчитана. А нормальные люди могут прочесть и сделать выводы. Хотя судя по комментам, большинство и без меня знает что к чему.
показать весь комментарий
13.07.2021 06:45 Ответить
потому, что зря. потому что на дурачков рассчитана. а нормальные люди читать не будут. судя по комментам.
снова каждое слово наоборот.
показать весь комментарий
13.07.2021 07:30 Ответить
да, и это, шото ты коротко ответил.
давай ещё на три страницы, потрать время.
показать весь комментарий
13.07.2021 07:45 Ответить
Уроды!
показать весь комментарий
12.07.2021 02:41 Ответить
В Одессе, на седьмом рынке, вам не дадут свободно пройти, пока доберетесь до торговых рядов, китайце-вьетнамские менялы из-под полы вас доведут до белого каления, предлагая поменять валюту... А здесь зебуины уже и с маодзедуновским столетием готовы поздравлять китайцев.. И шо тока далее будет...ХМЫ? - это вы спрашиваете... - Даешь досрочные! - простой ответ.
показать весь комментарий
12.07.2021 04:22 Ответить
Mykhaylo Guba

А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?
Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.
Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камеров.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на ******.
Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як *********, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.
Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/212452848_931068497733174_6247466221687911281_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=cGb-M97mHmMAX8oDVPY&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=01f80339cafe999eb0abfde394012177&oe=60F1515F "Слуги народу" Арахамія і Корнієнко підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю - Цензор.НЕТ 7020
показать весь комментарий
12.07.2021 04:57 Ответить
Китайский пример - лучший способ для зеленых сохранить власть. Это во-первых. А во-вторых ЭТО ТОТ ЖЕ ПУТЬ ПО РОССИЮ, ТОЛЬКО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ!
показать весь комментарий
12.07.2021 05:00 Ответить
... а, обращение не заканчиваеться словами: "...многия лета-а-а-а!"?
показать весь комментарий
12.07.2021 05:55 Ответить
И сколько людей в Украине замучить и убить готовы эти зеленые совкодрочеры. С чем можно поздравлять красножопых выродков и какие мысли в голове при этом нужно иметь. Кретины зеленые.
показать весь комментарий
12.07.2021 06:01 Ответить
Байден, почему мы не в НАТО? (с)
показать весь комментарий
12.07.2021 06:21 Ответить
членограй сыграет на пианино маодзедуну ?
жёлтые обезьяны ему заплатят ?
показать весь комментарий
12.07.2021 07:24 Ответить
Що сказати - Дєбіл ***... він і у ВРУ дєбіл.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:25 Ответить
зеленский - подонок камуняцкий
показать весь комментарий
12.07.2021 07:27 Ответить
Зеленый дебилизм просто зашкаливает.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:34 Ответить
если нужны были балансы по зависимостям можно было поискать кредитов у Англии, Канады
или Японии хотябы.... хотябы не вываливаться за круг стран заинтересованных в независи-
мости Украины.... это не маневрирования в секторе какогото определённого направления это
полный разворот.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:54 Ответить
Хамія Ара
показать весь комментарий
12.07.2021 08:00 Ответить
Все эти планирования были бы до одного места БЕЗ инвесторов и рынка сбыта. Мало построить завод, найти людей, сделать. Это лишь 10%. важно еще и продать.
Заслуга Китая в том что там так не воровали как у нас. КАЛОмойша вместе с боголюбовым, а также подельниками давно бы был расстрелян, а может и повешен, чтоб не тратить бюджет на пули. В Китае невозможна была бы афера с "зеленой" энергетикой и космическими ценами заточеными под "своих" олигархов.
Таким образом что собрались внедрять? "Трудовые лагеря" и рукводящую партию? Так уже есть примеры - северная Корея. Народ там славит партию с рейтингом в 101%.
В Китае нет таких уродцев как дэПУТАНА юрченко, собачий рот и прочие нехристи. В Китае депутатов давно бы расстреляли за коррупцию.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:14 Ответить
Откуда инфа про коррупцию в Китае? В Китае коррупция похлеще, чем у нас - это во-первых. Своих Бень и Ахметок там вагон и маленькая тележка. Китай - лидер по количеству миллиардеров если что. И по зеленой энергетике, кстати, тоже. А стреляют там больше политических конкурентов, а не коррупционеров. В Китае кумовство чуть ли не узаконено.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:27 Ответить
Вот в чём проблема с долбодятлами у власти ? .В том, что они всю страну тащат на свой долбоуровень.... что знает долбохамия о Китае, кроме книг которые ему подарил посол ? да ни х*я. фашизм - это прежде всего ,пещерное АйКю. подозрительное отношение к диалектике и кибернетике - "продажной девке империализма".
показать весь комментарий
12.07.2021 08:44 Ответить
Вот из-за такого АйКю мудрый нарид и выбрал конченного клоуна-идиота. Своего парня. Котррый наобещал этому тупому быдлу золотые горы, а потом вытер свою жопу ихними мордами. Нариду это нравится, они довольны и не возмущаются, все еще надеятся, что и у них, как у ЗЕбени, закончится эпоха бедности.
Как говорят воры : без лоха жизнь плоха.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:58 Ответить
100% такие ж скромные жители арканара со своим скромеым АйКю ..за точно такой же популизм в 33-м году законным путём (!!!) выбрали шикльгрубера... А потом радовались посылочкам с Восточного фронта и обижались, что англичане бомбят Дрезден.... ажникак не связывая это с тем, что выбранный ими шикльгрубер бомбил Лондон.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:10 Ответить
А не пойти ли им всем скопом на Китай?
показать весь комментарий
12.07.2021 08:52 Ответить
Якщо в Китаї ви не були, то можете вірити в цю херню.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:12 Ответить
Запад уже на колядки не ведется, какието реформы просит сделать, пора брать кредиты в Китае.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:31 Ответить
"Что является уникальным для китайского народа, для всего мира - это горизонт планирования" - зная о "горизонте" слуг, который ограничивается "прибарахлиться внукам", то таки да, уникальное явление.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:33 Ответить
Господи! Когда же эта шизофрения закончится?! Народ! Включите наконец мозги и посмотрите, что вы натворили со своим выбором по приколу!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 09:44 Ответить
Два дебіла- єта сіла!
показать весь комментарий
12.07.2021 09:46 Ответить
Ну що тут скажеш---до влади пришли шпанюки ,неучі, наперстникіі брехуни. Але ж їх вибрав "мудрий нарід"
показать весь комментарий
12.07.2021 09:51 Ответить
Грёбаный стыд
показать весь комментарий
12.07.2021 09:54 Ответить
"Слуги народу" підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю - Цензор.НЕТ 4948
показать весь комментарий
12.07.2021 10:00 Ответить
Абхазкую Абизяну пора отправлять на историческую родину
Равно как и его зебильного шефа.
Причем - это одно и то же место.
Пора понять, что эти инородцы убивают страну.
И готовы ее сдать - в любой момент.
Ибо это не Родина, а гешефт...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:35 Ответить
цирк шапито стал раком и начал принимать
показать весь комментарий
12.07.2021 11:36 Ответить
Недозревшие зеленые наконец покраснели, чего и следовало ожидать.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:40 Ответить
Арахамія мало того, що недоумок, так ще й дрібний підлестник. Портніков кинув запитаняя: от зе поїде - якщо поїде! - до Байдена і той його спитає про прозицію щодо Китаю і що Зе відповість? Для США це вкрай важлива тема. То що, Україна слідом за Московією поплететься в союзники Піднебесної?! Ідіоти чи мерзотники... Але ідіоти ще гірші від мерзотників.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:58 Ответить
Арахамія мало того, що недоумок, так ще й дрібний підлестник. Портніков кинув запитаняя: от зе поїде - якщо поїде! - до Байдена і той його спитає про прозицію щодо Китаю і що Зе відповість? Для США це вкрай важлива тема. То що, Україна слідом за Московією поплететься в союзники Піднебесної?! Ідіоти чи мерзотники... Але ідіоти ще гірші від мерзотників.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:59 Ответить
Це питання не тільки для США, це питання прямого порушення Закону України - https://censor.net/ru/comments/locate/3276403/0192143f-0436-7158-a8b1-537c4d3d75fa
показать весь комментарий
12.07.2021 12:20 Ответить
Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне.


"У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.


"Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной.


Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:30 Ответить
хламидия читает)))
показать весь комментарий
12.07.2021 12:32 Ответить
Государственный департамент США возвратил без ответа обращение Зеленского по поводу присоединения к т.н. "нормандскому формату" переговоров между Украиной, Германией, Францией и Россией.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:34 Ответить
только совковые ********* могут гарантировать/не гарантировать гарантии)
показать весь комментарий
12.07.2021 12:45 Ответить
Зеленский - китайский отсос
показать весь комментарий
12.07.2021 15:21 Ответить
Зебилы,вы точно хотите как в Китае??? Там таких как вы казнили бы первыми, прилюдно и сразу
показать весь комментарий
12.07.2021 16:57 Ответить
Страница 4 из 4
 
 