"Слуги народа" подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. ВИДЕО

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко подготовили видеопоздравление по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на китайский канал CCTV, передает Цензор.НЕТ.

Арахамия выступил на русском языке и заявил, что "китайский пример является уникальным".

"Китайский пример уникален благодаря, прежде всего, конечно, Китайской партии, книги которой я читаю. Мне посол Китая подарил собрание сочинений, книги господина председателя. Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования. Что является уникальным для китайского народа, для всего мира - это горизонт планирования", - заявил Арахамия.

Его коллега Александр Корниенко подготовил более длинное выступление и по-украински. По его мнению, Китай продемонстрировал пример того, "как можно за короткий срок побороть бедность и гарантировать всем жителям достаточно высокий уровень социальных гарантий".

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует Китай под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами во всем мире", - сказал Корниенко.

Напомним, власти Китая угрожали заблокировать поставки 500 тысяч доз вакцины против коронавируса в Украину. По данным источников, Китай требовал, чтобы Украина отказалась от поддержки документа с заявлением о нарушении прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Ранее глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью китайскому изданию заявил, что у политсилы общие принципы с Коммунистической партией Китая. В частности, Арахамия считает, что обе партии похожи, поскольку их девизом является "служение народу".