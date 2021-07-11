"Слуги народа" подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. ВИДЕО
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко подготовили видеопоздравление по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.
Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на китайский канал CCTV, передает Цензор.НЕТ.
Арахамия выступил на русском языке и заявил, что "китайский пример является уникальным".
"Китайский пример уникален благодаря, прежде всего, конечно, Китайской партии, книги которой я читаю. Мне посол Китая подарил собрание сочинений, книги господина председателя. Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования. Что является уникальным для китайского народа, для всего мира - это горизонт планирования", - заявил Арахамия.
Его коллега Александр Корниенко подготовил более длинное выступление и по-украински. По его мнению, Китай продемонстрировал пример того, "как можно за короткий срок побороть бедность и гарантировать всем жителям достаточно высокий уровень социальных гарантий".
"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует Китай под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами во всем мире", - сказал Корниенко.
Напомним, власти Китая угрожали заблокировать поставки 500 тысяч доз вакцины против коронавируса в Украину. По данным источников, Китай требовал, чтобы Украина отказалась от поддержки документа с заявлением о нарушении прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.
Ранее глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью китайскому изданию заявил, что у политсилы общие принципы с Коммунистической партией Китая. В частности, Арахамия считает, что обе партии похожи, поскольку их девизом является "служение народу".
«Совершенно верно!» - подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.
(с) М. Булгаков "Мастер и Маргарита"
"У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут Зеленский. Мы с ним дружно говно. Он является моим любовный соратник и президент. Китай нам любовный и прельстивый. Сто лет назад в Китай пришла коммунистическая партия и все возрадовались до плеши. Все славят китайскую коммунистическую партию, особенно великий поэт и писатель, сладкий педагог, коммунист, основатель держав, теплый и мягкий и нежный мужик человек - Мао Цзе Дун. Он даст Украине народные достижения и труд. Весь труд это слава! Все трудом гордены! Как говорит коммунистический народный китайский пословица - "Бес труда не высунешь и рыбу Испруа"! Мы народ слуги будем трудиться на Китай и целовать китайской коммунистической партии пятку и другой член в качестве благодарности за хлеб, воду и мыло. Китай будет возвыситься и насиловать нас мудро и умно. Но горе постигнет тех, у кого западная ориентация, потому что они буржуи не народные и думают мелко всяко!"
С Китаем надо дружить по многим причинам. Торговля, экономика.
И главное - они первые рашу сожрут.
Когда-то в одном замечательном городе одному итальянцу стукнула моча в голову и решил он жениться на китаянке. Эта китаянка постепенно перетянула туда своих родственников, которые оказались людьми весьма предприимчивыми. Купили один домик, организовали там же производство какой-то фигни. Так как почему-то уживаться с китайцами у итальянцев получалось плохо, недвижимость в том районе начала сильно дешеветь. Однако даже несмотря на это покупалась она не итальянцами, а новыми понаехавшими китайцами. В общем, пока власти кинулись, несколько улиц уже были по факту выкуплены узкоглазыми братьями. Само собой, что вся инфраструктура уже тоже была заточена под них. Власти потом напринимали там каких-то законов, ограничивающих свободное приобретение недвижимости понаехавшими, но эти улицы так и остались за китайцами. Есть подозрения, что китайские кварталы в других уголках мира (в том числе и в США) возникали приблизительно так же.
Теперь по китайским кредитам, в которые мы благодаря зеленым идиотам и их тупым избирателям вляпались. МВФ дает деньги, дешево. Но при этом требует проводить реформы, которые приведут в конечном счете к тому, что страна не только кредиты вернет, но и сможет внести весомый вклад в общий мировой экономический рост. А Китай реформ не требует. Его цель - экономическое подчинение стран. Кроме того, можно ли назвать кредитом то, что китайцы для себя будут строить в Украине зерновые терминалы и дороги к ним? Дорого будут строить. И учти, если те же турки нанимают местных рабочих для каких-то работ, то Китай обходится своими. А самое интересное, что деньги Китаю возвращать придется. И они не подождут, как это делает МВФ и Европа. Отдавать будешь теми же дорогами, терминалами, полями и т.п.
Не терпится в рабство к Китаю?
а недалёкий не я, а ты.
снова каждое слово наоборот.
давай ещё на три страницы, потрать время.
А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?
Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.
Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камеров.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на ******.
Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як *********, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.
Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/212452848_931068497733174_6247466221687911281_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=cGb-M97mHmMAX8oDVPY&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=01f80339cafe999eb0abfde394012177&oe=60F1515F
жёлтые обезьяны ему заплатят ?
или Японии хотябы.... хотябы не вываливаться за круг стран заинтересованных в независи-
мости Украины.... это не маневрирования в секторе какогото определённого направления это
полный разворот.
Заслуга Китая в том что там так не воровали как у нас. КАЛОмойша вместе с боголюбовым, а также подельниками давно бы был расстрелян, а может и повешен, чтоб не тратить бюджет на пули. В Китае невозможна была бы афера с "зеленой" энергетикой и космическими ценами заточеными под "своих" олигархов.
Таким образом что собрались внедрять? "Трудовые лагеря" и рукводящую партию? Так уже есть примеры - северная Корея. Народ там славит партию с рейтингом в 101%.
В Китае нет таких уродцев как дэПУТАНА юрченко, собачий рот и прочие нехристи. В Китае депутатов давно бы расстреляли за коррупцию.
Как говорят воры : без лоха жизнь плоха.
Равно как и его зебильного шефа.
Причем - это одно и то же место.
Пора понять, что эти инородцы убивают страну.
И готовы ее сдать - в любой момент.
Ибо это не Родина, а гешефт...
"У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.
"Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной.
Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?