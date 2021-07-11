УКР
"Слуги народу" підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко підготували відеопривітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомляє видання #Букви з посиланням на китайський канал CCTV, передає Цензор.НЕТ.

Арахамія виступив російською мовою і заявив, що "китайський приклад є унікальним".

"Китайський приклад є унікальним завдяки, перш за все, звісно, Китайській партії, книги якої я читаю. Мені посол Китаю подарував зібрання творів, книги голови партії. Я читаю і захоплююся горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу та всього світу – це горизонт планування", – заявив Арахамія.

Його колега Олександр Корнієнко підготував дещо довший виступ, але вже українською. На його думку, Китай продемонстрував приклад того, "як можна за короткий термін побороти бідність та гарантувати усім мешканцям достатньо високий рівень соціальних гарантій".

"Ті темпи економічного зростання, які демонструє Китайська Народна Республіка під керівництвом Комуністичної партії Китаю та її очільників, дають приклад усьому світу, як треба вибудовувати гармонійні стосунки з партнерами в усьому світі", – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, влада Китаю погрожувала заблокувати поставки 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну. За даними джерел, Китай вимагав, щоб Україна відмовилася від підтримки документа із заявою про порушення прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

Раніше глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайському виданню заявив, що у політсили принципи збігаються із Комуністичною партією Китаю. Зокрема, Арахамія вважає, що обидві партії схожі, оскільки їхнім девізом є "служіння народу".

"Слуги народа" Арахамия и Корниенко подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая - Цензор.НЕТ 9986
"Слуги народа" Арахамия и Корниенко подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая - Цензор.НЕТ 8979
"Слуги народа" подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая - Цензор.НЕТ 18
наївна зекоманда думає, що можна повернутись в минуле? Зекоманда, запам'ятай: Україна комуняк вже вбила!
Останні новини з США. Держдеп США виніс заяву по встановленим фактам фінзловживань по країнам світу. По Україні такі дані: групою Зеленського вкрадено ( без дипломатії)- 44 млрд.доларів,або 1 трлн. 88 млрд. гривень,або 44% ВВП України. Вцд мене питання: для чого ми кормимо всю цю зелену вопорату погань?
Потому что 13 млн. тупых идиотов мечтало, что им тоже что-то упадет с ЗЕбениного стола, у которого закончилась эпоха бедности. Единственное, чего эти дебилы дождались, так это того, что бубочка вытер свою жопу мордами этого стада идиотов.
Расстрел и давка танками демонстрантов, концлагеря и похищение людей - это пример для подражания у наших зеленых идиотов?
"Слуги народу" Арахамія і Корнієнко підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю - Цензор.НЕТ 3415
Так ЗЕбеня и его 95 квартал об этом только и мечтает.
Если кратко, то пи-пи-пи-пи-пи... Короче, полный пи-ць.
Скільки ще ці іді*ти будуть керувати
Что то эти слуги урода, корабль не в ту гавань поворачивают.
От тупень... Горизонты планирования мы же проходили... Тока идиоты гоняются за горизонтами... Скока не гонись - не догонишь... ЗЫ... я не скажу шо зебики - это тупой и еще тупее... Там, просто, все как на подбор, когда к их тупости ни прибавить , ни отнять.
Ай, дурак... Да запусти ты к себе англосаксов, они быстро сделают и у тебя Гонконг... Дурачок увидел технологии Запада, на прибрежном лоскутке Китая, и расплылся нежетью по плинтусу, бо думает, шо в течении 100 лет таукхитайские комукудачавойнести бригады хунвейбинов этого достигли. Дураку невдомек, шо уйдут англосаксы полностью из Китая, там трындец наступит, даже горобцям... Ай, дурак... и не более.
я не скажу шо зебики - это тупой и еще тупее... Там, просто, все как на подбор, когда к их тупости ни прибавить, ни отнять

«Совершенно верно!» - подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.
(с) М. Булгаков "Мастер и Маргарита"
Зелёные упыри устроят украинцам новый голодомор и тоталитаризм.
Как думаете, лаптеунтия к тому времени будет таукитайским округом КНР?
Уявляю, https://lurkmore.to/%D0%9B%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%AF%D0%BD який текст Арахноморф напише для того привітання...

"У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут Зеленский. Мы с ним дружно говно. Он является моим любовный соратник и президент. Китай нам любовный и прельстивый. Сто лет назад в Китай пришла коммунистическая партия и все возрадовались до плеши. Все славят китайскую коммунистическую партию, особенно великий поэт и писатель, сладкий педагог, коммунист, основатель держав, теплый и мягкий и нежный мужик человек - Мао Цзе Дун. Он даст Украине народные достижения и труд. Весь труд это слава! Все трудом гордены! Как говорит коммунистический народный китайский пословица - "Бес труда не высунешь и рыбу Испруа"! Мы народ слуги будем трудиться на Китай и целовать китайской коммунистической партии пятку и другой член в качестве благодарности за хлеб, воду и мыло. Китай будет возвыситься и насиловать нас мудро и умно. Но горе постигнет тех, у кого западная ориентация, потому что они буржуи не народные и думают мелко всяко!"
Правильно.
С Китаем надо дружить по многим причинам. Торговля, экономика.
И главное - они первые рашу сожрут.
Украину быстрее сожрут с такими уродами при власти !
нееет. Украина быстрее расцветёт с такими красавцами у власти!
Да, зацветает... Запах уже пошел.
Венесуэла с Китаем сильно дружила, а еще КНДР. Торговали, экономили. Сейчас процветают, наверное. Китай сожрет не только паРашу, а всех, кто это позволит. А самое главное, друзьям Китая нужно забыть о помощи США, ЕС и НАТО. Этого достаточно для того, чтобы не связываться с Китаем.
каждое слово наоборот.
Да ты что? Серьезно? Попробую тебе, недалекому, на простых примерах рассказать что такое Китай.
Когда-то в одном замечательном городе одному итальянцу стукнула моча в голову и решил он жениться на китаянке. Эта китаянка постепенно перетянула туда своих родственников, которые оказались людьми весьма предприимчивыми. Купили один домик, организовали там же производство какой-то фигни. Так как почему-то уживаться с китайцами у итальянцев получалось плохо, недвижимость в том районе начала сильно дешеветь. Однако даже несмотря на это покупалась она не итальянцами, а новыми понаехавшими китайцами. В общем, пока власти кинулись, несколько улиц уже были по факту выкуплены узкоглазыми братьями. Само собой, что вся инфраструктура уже тоже была заточена под них. Власти потом напринимали там каких-то законов, ограничивающих свободное приобретение недвижимости понаехавшими, но эти улицы так и остались за китайцами. Есть подозрения, что китайские кварталы в других уголках мира (в том числе и в США) возникали приблизительно так же.
Теперь по китайским кредитам, в которые мы благодаря зеленым идиотам и их тупым избирателям вляпались. МВФ дает деньги, дешево. Но при этом требует проводить реформы, которые приведут в конечном счете к тому, что страна не только кредиты вернет, но и сможет внести весомый вклад в общий мировой экономический рост. А Китай реформ не требует. Его цель - экономическое подчинение стран. Кроме того, можно ли назвать кредитом то, что китайцы для себя будут строить в Украине зерновые терминалы и дороги к ним? Дорого будут строить. И учти, если те же турки нанимают местных рабочих для каких-то работ, то Китай обходится своими. А самое интересное, что деньги Китаю возвращать придется. И они не подождут, как это делает МВФ и Европа. Отдавать будешь теми же дорогами, терминалами, полями и т.п.
Не терпится в рабство к Китаю?
не стал читать после первой строки, твоя тирада пропала зря.
а недалёкий не я, а ты.
Почему же зря? На дураков, она и не рассчитана. А нормальные люди могут прочесть и сделать выводы. Хотя судя по комментам, большинство и без меня знает что к чему.
потому, что зря. потому что на дурачков рассчитана. а нормальные люди читать не будут. судя по комментам.
снова каждое слово наоборот.
да, и это, шото ты коротко ответил.
давай ещё на три страницы, потрать время.
Уроды!
В Одессе, на седьмом рынке, вам не дадут свободно пройти, пока доберетесь до торговых рядов, китайце-вьетнамские менялы из-под полы вас доведут до белого каления, предлагая поменять валюту... А здесь зебуины уже и с маодзедуновским столетием готовы поздравлять китайцев.. И шо тока далее будет...ХМЫ? - это вы спрашиваете... - Даешь досрочные! - простой ответ.
Mykhaylo Guba

А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?
Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.
Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камеров.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на ******.
Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як *********, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.
Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/212452848_931068497733174_6247466221687911281_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=cGb-M97mHmMAX8oDVPY&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=01f80339cafe999eb0abfde394012177&oe=60F1515F "Слуги народу" Арахамія і Корнієнко підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю - Цензор.НЕТ 7020
Китайский пример - лучший способ для зеленых сохранить власть. Это во-первых. А во-вторых ЭТО ТОТ ЖЕ ПУТЬ ПО РОССИЮ, ТОЛЬКО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ!
... а, обращение не заканчиваеться словами: "...многия лета-а-а-а!"?
И сколько людей в Украине замучить и убить готовы эти зеленые совкодрочеры. С чем можно поздравлять красножопых выродков и какие мысли в голове при этом нужно иметь. Кретины зеленые.
Байден, почему мы не в НАТО? (с)
членограй сыграет на пианино маодзедуну ?
жёлтые обезьяны ему заплатят ?
Що сказати - Дєбіл ***... він і у ВРУ дєбіл.
зеленский - подонок камуняцкий
Зеленый дебилизм просто зашкаливает.
если нужны были балансы по зависимостям можно было поискать кредитов у Англии, Канады
или Японии хотябы.... хотябы не вываливаться за круг стран заинтересованных в независи-
мости Украины.... это не маневрирования в секторе какогото определённого направления это
полный разворот.
Хамія Ара
Все эти планирования были бы до одного места БЕЗ инвесторов и рынка сбыта. Мало построить завод, найти людей, сделать. Это лишь 10%. важно еще и продать.
Заслуга Китая в том что там так не воровали как у нас. КАЛОмойша вместе с боголюбовым, а также подельниками давно бы был расстрелян, а может и повешен, чтоб не тратить бюджет на пули. В Китае невозможна была бы афера с "зеленой" энергетикой и космическими ценами заточеными под "своих" олигархов.
Таким образом что собрались внедрять? "Трудовые лагеря" и рукводящую партию? Так уже есть примеры - северная Корея. Народ там славит партию с рейтингом в 101%.
В Китае нет таких уродцев как дэПУТАНА юрченко, собачий рот и прочие нехристи. В Китае депутатов давно бы расстреляли за коррупцию.
Откуда инфа про коррупцию в Китае? В Китае коррупция похлеще, чем у нас - это во-первых. Своих Бень и Ахметок там вагон и маленькая тележка. Китай - лидер по количеству миллиардеров если что. И по зеленой энергетике, кстати, тоже. А стреляют там больше политических конкурентов, а не коррупционеров. В Китае кумовство чуть ли не узаконено.
Вот в чём проблема с долбодятлами у власти ? .В том, что они всю страну тащат на свой долбоуровень.... что знает долбохамия о Китае, кроме книг которые ему подарил посол ? да ни х*я. фашизм - это прежде всего ,пещерное АйКю. подозрительное отношение к диалектике и кибернетике - "продажной девке империализма".
Вот из-за такого АйКю мудрый нарид и выбрал конченного клоуна-идиота. Своего парня. Котррый наобещал этому тупому быдлу золотые горы, а потом вытер свою жопу ихними мордами. Нариду это нравится, они довольны и не возмущаются, все еще надеятся, что и у них, как у ЗЕбени, закончится эпоха бедности.
Как говорят воры : без лоха жизнь плоха.
100% такие ж скромные жители арканара со своим скромеым АйКю ..за точно такой же популизм в 33-м году законным путём (!!!) выбрали шикльгрубера... А потом радовались посылочкам с Восточного фронта и обижались, что англичане бомбят Дрезден.... ажникак не связывая это с тем, что выбранный ими шикльгрубер бомбил Лондон.
А не пойти ли им всем скопом на Китай?
Якщо в Китаї ви не були, то можете вірити в цю херню.
Запад уже на колядки не ведется, какието реформы просит сделать, пора брать кредиты в Китае.
"Что является уникальным для китайского народа, для всего мира - это горизонт планирования" - зная о "горизонте" слуг, который ограничивается "прибарахлиться внукам", то таки да, уникальное явление.
Господи! Когда же эта шизофрения закончится?! Народ! Включите наконец мозги и посмотрите, что вы натворили со своим выбором по приколу!!!
Два дебіла- єта сіла!
Ну що тут скажеш---до влади пришли шпанюки ,неучі, наперстникіі брехуни. Але ж їх вибрав "мудрий нарід"
Грёбаный стыд
"Слуги народу" підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю - Цензор.НЕТ 4948
Абхазкую Абизяну пора отправлять на историческую родину
Равно как и его зебильного шефа.
Причем - это одно и то же место.
Пора понять, что эти инородцы убивают страну.
И готовы ее сдать - в любой момент.
Ибо это не Родина, а гешефт...
цирк шапито стал раком и начал принимать
Недозревшие зеленые наконец покраснели, чего и следовало ожидать.
Арахамія мало того, що недоумок, так ще й дрібний підлестник. Портніков кинув запитаняя: от зе поїде - якщо поїде! - до Байдена і той його спитає про прозицію щодо Китаю і що Зе відповість? Для США це вкрай важлива тема. То що, Україна слідом за Московією поплететься в союзники Піднебесної?! Ідіоти чи мерзотники... Але ідіоти ще гірші від мерзотників.
Арахамія мало того, що недоумок, так ще й дрібний підлестник. Портніков кинув запитаняя: от зе поїде - якщо поїде! - до Байдена і той його спитає про прозицію щодо Китаю і що Зе відповість? Для США це вкрай важлива тема. То що, Україна слідом за Московією поплететься в союзники Піднебесної?! Ідіоти чи мерзотники... Але ідіоти ще гірші від мерзотників.
Це питання не тільки для США, це питання прямого порушення Закону України - https://censor.net/ru/comments/locate/3276403/0192143f-0436-7158-a8b1-537c4d3d75fa
Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне.


"У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.


"Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной.


Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
хламидия читает)))
Государственный департамент США возвратил без ответа обращение Зеленского по поводу присоединения к т.н. "нормандскому формату" переговоров между Украиной, Германией, Францией и Россией.
только совковые ********* могут гарантировать/не гарантировать гарантии)
Зеленский - китайский отсос
Зебилы,вы точно хотите как в Китае??? Там таких как вы казнили бы первыми, прилюдно и сразу
