"Слуги народу" підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю. ВIДЕО
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко підготували відеопривітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю.
Про це повідомляє видання #Букви з посиланням на китайський канал CCTV, передає Цензор.НЕТ.
Арахамія виступив російською мовою і заявив, що "китайський приклад є унікальним".
"Китайський приклад є унікальним завдяки, перш за все, звісно, Китайській партії, книги якої я читаю. Мені посол Китаю подарував зібрання творів, книги голови партії. Я читаю і захоплююся горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу та всього світу – це горизонт планування", – заявив Арахамія.
Його колега Олександр Корнієнко підготував дещо довший виступ, але вже українською. На його думку, Китай продемонстрував приклад того, "як можна за короткий термін побороти бідність та гарантувати усім мешканцям достатньо високий рівень соціальних гарантій".
"Ті темпи економічного зростання, які демонструє Китайська Народна Республіка під керівництвом Комуністичної партії Китаю та її очільників, дають приклад усьому світу, як треба вибудовувати гармонійні стосунки з партнерами в усьому світі", – сказав Корнієнко.
Нагадаємо, влада Китаю погрожувала заблокувати поставки 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну. За даними джерел, Китай вимагав, щоб Україна відмовилася від підтримки документа із заявою про порушення прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.
Раніше глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайському виданню заявив, що у політсили принципи збігаються із Комуністичною партією Китаю. Зокрема, Арахамія вважає, що обидві партії схожі, оскільки їхнім девізом є "служіння народу".
"У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут Зеленский. Мы с ним дружно говно. Он является моим любовный соратник и президент. Китай нам любовный и прельстивый. Сто лет назад в Китай пришла коммунистическая партия и все возрадовались до плеши. Все славят китайскую коммунистическую партию, особенно великий поэт и писатель, сладкий педагог, коммунист, основатель держав, теплый и мягкий и нежный мужик человек - Мао Цзе Дун. Он даст Украине народные достижения и труд. Весь труд это слава! Все трудом гордены! Как говорит коммунистический народный китайский пословица - "Бес труда не высунешь и рыбу Испруа"! Мы народ слуги будем трудиться на Китай и целовать китайской коммунистической партии пятку и другой член в качестве благодарности за хлеб, воду и мыло. Китай будет возвыситься и насиловать нас мудро и умно. Но горе постигнет тех, у кого западная ориентация, потому что они буржуи не народные и думают мелко всяко!"
С Китаем надо дружить по многим причинам. Торговля, экономика.
И главное - они первые рашу сожрут.
Когда-то в одном замечательном городе одному итальянцу стукнула моча в голову и решил он жениться на китаянке. Эта китаянка постепенно перетянула туда своих родственников, которые оказались людьми весьма предприимчивыми. Купили один домик, организовали там же производство какой-то фигни. Так как почему-то уживаться с китайцами у итальянцев получалось плохо, недвижимость в том районе начала сильно дешеветь. Однако даже несмотря на это покупалась она не итальянцами, а новыми понаехавшими китайцами. В общем, пока власти кинулись, несколько улиц уже были по факту выкуплены узкоглазыми братьями. Само собой, что вся инфраструктура уже тоже была заточена под них. Власти потом напринимали там каких-то законов, ограничивающих свободное приобретение недвижимости понаехавшими, но эти улицы так и остались за китайцами. Есть подозрения, что китайские кварталы в других уголках мира (в том числе и в США) возникали приблизительно так же.
Теперь по китайским кредитам, в которые мы благодаря зеленым идиотам и их тупым избирателям вляпались. МВФ дает деньги, дешево. Но при этом требует проводить реформы, которые приведут в конечном счете к тому, что страна не только кредиты вернет, но и сможет внести весомый вклад в общий мировой экономический рост. А Китай реформ не требует. Его цель - экономическое подчинение стран. Кроме того, можно ли назвать кредитом то, что китайцы для себя будут строить в Украине зерновые терминалы и дороги к ним? Дорого будут строить. И учти, если те же турки нанимают местных рабочих для каких-то работ, то Китай обходится своими. А самое интересное, что деньги Китаю возвращать придется. И они не подождут, как это делает МВФ и Европа. Отдавать будешь теми же дорогами, терминалами, полями и т.п.
Не терпится в рабство к Китаю?
а недалёкий не я, а ты.
снова каждое слово наоборот.
давай ещё на три страницы, потрать время.
А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?
Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.
Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камеров.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на ******.
Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як *********, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.
Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/212452848_931068497733174_6247466221687911281_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=cGb-M97mHmMAX8oDVPY&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=01f80339cafe999eb0abfde394012177&oe=60F1515F
жёлтые обезьяны ему заплатят ?
или Японии хотябы.... хотябы не вываливаться за круг стран заинтересованных в независи-
мости Украины.... это не маневрирования в секторе какогото определённого направления это
полный разворот.
Заслуга Китая в том что там так не воровали как у нас. КАЛОмойша вместе с боголюбовым, а также подельниками давно бы был расстрелян, а может и повешен, чтоб не тратить бюджет на пули. В Китае невозможна была бы афера с "зеленой" энергетикой и космическими ценами заточеными под "своих" олигархов.
Таким образом что собрались внедрять? "Трудовые лагеря" и рукводящую партию? Так уже есть примеры - северная Корея. Народ там славит партию с рейтингом в 101%.
В Китае нет таких уродцев как дэПУТАНА юрченко, собачий рот и прочие нехристи. В Китае депутатов давно бы расстреляли за коррупцию.
Как говорят воры : без лоха жизнь плоха.
Равно как и его зебильного шефа.
Причем - это одно и то же место.
Пора понять, что эти инородцы убивают страну.
И готовы ее сдать - в любой момент.
Ибо это не Родина, а гешефт...
"У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.
"Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной.
Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?