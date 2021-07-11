"Слуги народу" підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко підготували відеопривітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомляє видання #Букви з посиланням на китайський канал CCTV, передає Цензор.НЕТ.

Арахамія виступив російською мовою і заявив, що "китайський приклад є унікальним".

"Китайський приклад є унікальним завдяки, перш за все, звісно, Китайській партії, книги якої я читаю. Мені посол Китаю подарував зібрання творів, книги голови партії. Я читаю і захоплююся горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу та всього світу – це горизонт планування", – заявив Арахамія.

Його колега Олександр Корнієнко підготував дещо довший виступ, але вже українською. На його думку, Китай продемонстрував приклад того, "як можна за короткий термін побороти бідність та гарантувати усім мешканцям достатньо високий рівень соціальних гарантій".

"Ті темпи економічного зростання, які демонструє Китайська Народна Республіка під керівництвом Комуністичної партії Китаю та її очільників, дають приклад усьому світу, як треба вибудовувати гармонійні стосунки з партнерами в усьому світі", – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, влада Китаю погрожувала заблокувати поставки 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну. За даними джерел, Китай вимагав, щоб Україна відмовилася від підтримки документа із заявою про порушення прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

Раніше глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайському виданню заявив, що у політсили принципи збігаються із Комуністичною партією Китаю. Зокрема, Арахамія вважає, що обидві партії схожі, оскільки їхнім девізом є "служіння народу".