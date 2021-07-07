Арахамія: Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати

Глава фракції "Слуга народу" вважає, що "принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу".

Про це він заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа", передає Цензор.НЕТ.

"Правляча партія України "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером країни і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю / КПК / в управлінні економікою і побудові держави. Про це днями в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив глава Політичної ради "Слуги народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що нещодавно КПК відсвяткувала 100-річчя від дня свого заснування, і привітав її керівництво і всіх китайців з цією знаменною подією", - пише видання.

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"Глава Політради "Слуги народу" підкреслив, що принципи правлячих партій України та Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Д. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китаю КПК представлена ​​в кожному населеному пункті країни - від невеликих сіл до великих міст. Цей досвід неодмінно потрібно переймати, вважає глава Політради "Слуги народу", - йдеться в статті.

"Рік тому Д. Арахамія прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка справила на нього сильне враження. Він вирішив сприяти появі україномовного видання цієї книги, щоб українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі і домігся стрімкого зростання економіки. На його думку, "китайське диво" стало можливим завдяки довгостроковій стабільності проведеної КПК політики. Китай чітко формулює свої плани і неухильно їх виконує, навіть в умовах пандемії коронавірусу нового типу / COVID-19 / КНР змогла зберегти високі темпи зростання економіки", - зазначає китайське державне агентство новин.

"Д. Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю в галузі економічного розвитку. За його словами, відомості про те, що в КНР за кілька днів звели лікарню і за кілька місяців побудували міст, звучать для українців як наукова фантастика, оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що ухвалити рішення про реалізацію проєкту та підготувати технічну документацію. У зв'язку з цим Китай є для України прикладом і стратегічним партнером у модернізації країни. За десять років, що минули з моменту встановлення відносин стратегічного партнерства, Україна і Китай змогли досягти видатних результатів у різних галузях співпраці. Нині КНР є найбільшим торговим партнером України. Офіційний Київ високо цінує можливість брати участь у китайській ініціативі "Пояс і шлях", що підсилює транзитний потенціал України, і бачить великі перспективи у співпраці з КНР у таких сферах, як освіта, туризм і культура", - пише "Сіньхуа".

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"Глава Політради "Слуги народу" зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Зараз Україна веде переговори з китайською стороною про відновлення прямого авіасполучення між двома країнами, щоб зробити поїздки в Китай більш зручними. Д. Арахамія також висловив сподівання, що після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 Україна і Китай знову почнуть обмінюватися делегаціями для подальшого посилення взаємної довіри і прискорення двостороннього співробітництва", - наголошується в статті.

Нагадаємо, 25 червня Associated Press написало, що Китай погрожував затримати поставки вакцини проти COVID-19, призначені для України, якщо вона не відмовиться від підтримки документа із закликом до більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян. Україна виключила себе зі списку держав, що підтримують документ.

1 липня в Києві презентували україномовне видання першого тому книги глави КНР Сі Цзіньпіна. За даними китайських ЗМІ, в заході брали участь віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, віцепрем'єр Олег Уруський, міністр уряду Олег Немчінов, Давид Арахамія, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, заступник голови МЗС Василь Боднар та посол КНР в Україні Фань Сяньчжун.

6 липня на сайті українського Мінінфраструктури повідомили, що фактично тиждень тому, 30 червня, міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про розширення співпраці між країнами.