Україна і Китай планують взаємний безвізовий режим, - посол Сяньжун

Уряди України і Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами, повідомив посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун.

"Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною", - повідомив посол на пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, підписання такого документа створить максимальні зручності для поїздок громадян двох країн і сприятиме взаєморозумінню і взаємовигідної співпраці між державами.

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