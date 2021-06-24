Україна і Китай планують взаємний безвізовий режим, - посол Сяньжун
Уряди України і Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами, повідомив посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун.
"Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною", - повідомив посол на пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, підписання такого документа створить максимальні зручності для поїздок громадян двох країн і сприятиме взаєморозумінню і взаємовигідної співпраці між державами.
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+20 Иван Иван #488996
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+17 Stanislav Lagutsky
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А способен ли украинский полицейский отличить по лицу одного китайца от другого?
Китайцев тут очень скоро станет ОООчень много. Вот тогда точно полный кабздец.
Відбувся візит Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні п. Фань Сяньжуня та його бесіда з ректором КПІ М.З. Згуровським. У контексті досягнутих домовленостей щодо подальшого розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї високий гість визначив три аспекти, в яких він особисто буде надавати допомогу. Це, по-перше, збільшення кількості громадян Китаю на навчанні в КПІ, зокрема через взаємодію із 4-ма Центрами Міністерства освіти Китаю по направленню громадян Китаю на навчання за кордоном. По-друге, поглиблення міжнародного співробітництва з університетами Китаю, які швидко розвиваються. І, по-третє, за напрямом науково-технічного співробітництва - це розвиток системи спільних центрів на взаємовигідних засадах, зокрема спільного Інституту КПІ з особливою економічною зоною м. Чунцин.
Окрім того, готуємо участь делегації в 4-му засіданні підкомісії китайсько-українського співробітництва в галузі освіти Міждержавної комісії з питань співробітництва України та Китаю в економічній сфері та церемонії започаткування Китайсько-Українського університетського альянсу. Відбудеться Форум ректорів університетів України і Китаю, під час якого планується підписати Меморандум про співпрацю КПІ з Шеньянським політехнічним університетом і провести презентацію КПІ.
Ето комуняки, там выпускают из страны далеко не всех.
Нам необходим закон о гражданах Украины, имеющими гражданство других стран.
Я за то, чтобы лишать таких граждан голосовать на выборах, быть избранными и работать в госслужбе Украины. Если такие данные будут сознательно скрыты, а потом каким то образом выяснится, что гражданин ввел Украину в заблуждение, то считать это уголовным преступлением.
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808
зверніть увагу, перед якими змі пресуха
США сняли санкции с Huawei и Honor!
Сегодня в мире существует 2 сверхдержавы. Они разные и необязательно враги друг другу. Просто не совпадают интересы в некоторых вопросах. Насчет технологий. США уже номинально уступают Китаю первенство по количеству ежегодных научных достижений и патентированию. Они своими силам построили свою космическую станцию и уже 7 дней назад успешно доставили туда своих космонавтов.
Уровень жизни в их городах для всего населения намного превышает наш с вами уровень.
супер-держава США - це набагато краще, нiж супер-держава тоталiтарний Китай.
https://business-swiss.ch/2017/09/es-opasnost-kitajskih-investitsij/ ЕС увидел опасность китайских инвестиций
Спрведливости ради надо отметить, шо есть и нормальные китайцы, те, кого мы называем "Тайвань".
Но мы их не признаём и дипотношениий с ними не имеем шоб комуняки на нас не обиделись недайбоже.
після кідка з Мотор Січчю скільки нам тут треба китайських шпійонів ?